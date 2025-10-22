SheSaid 5ème édition, Interviews : [#1 Florence Devouard]

Bienvenue à la

5e édition de la campagne #SheSaid . Voici la première de notre série d’entretiens, et nous nous entretenons aujourd’hui avec Florence Devouard , cofondatrice de la campagne #SheSaid et figure incontournable de la communauté Wikimedia. Florence partagera quelques moments marquants de la campagne et expliquera pourquoi il est si important de poursuivre ce travail.

Pourriez-vous nous parler de vous ?



Je suis membre de la communauté Wikimedia depuis 22 ans. Je me suis impliquée dans de nombreux domaines, sous des casquettes très différentes, et il serait difficile de tout résumer. J’ai très tôt constaté que les femmes étaient peu nombreuses dans nos projets, mais ce n’est qu’en 2016, lorsqu’Isla Haddow-Flood et moi-même avons lancé Wiki Loves Women, que nous nous sommes véritablement impliquées dans la lutte contre les inégalités entre les sexes . Nous avons exploré différentes stratégies pour recruter davantage de femmes, offrir un environnement plus inclusif, former et soutenir, et mettre en œuvre différentes stratégies. Le sujet est complexe…

En 2020, en pleine pandémie, j’ai lancé l’idée de #SheSaid … et quatre ans plus tard, nous y voilà !

Pouvez-vous nous parler de l’idée derrière la campagne #SheSaid ? Qu’est-ce qui vous a motivé à la lancer ?

Logo de Gender Gap

Peu après le début de la pandémie, j’ai réorganisé le portail sur l’inégalité des genres sur meta. Les pages précédentes étaient assez désorganisées, parfois obsolètes, et je me suis dit qu’il fallait plus de clarté pour motiver les nouveaux arrivants à mieux cerner le contexte et à encourager de nouvelles initiatives. Après la création des nouvelles pages du portail, je me suis demandée comment travailler sur le sujet, alors que chacun était confiné chez soi et que les marathons d’édition étaient suspendus. Fort de mon expérience de l’environnement peu accueillant de Wikipédia pour les nouveaux arrivants, j’ai pensé que nous pourrions nous concentrer sur un autre projet wikimédia. J’ai alors cherché un espace plus paisible et inclusif, où les nouveaux participants pourraient s’intégrer facilement tandis que les wikipédiens expérimentés pourraient profiter d’une nouvelle expérience.

Un autre élément essentiel du puzzle était celui de rendre l’initiative « pas trop exigeante », une initiative facile à vivre, afin de compenser la période mentalement épuisante du confinement que nous avons vécu.

C’étaient alors les trois piliers de notre inspiration : poursuivre nos efforts de collecte et de conservation des connaissances , faciliter le renouvellement des contributeurs et préserver l’énergie des contributeurs expérimentées.

Quels ont été les défis initiaux rencontrés lors du lancement de la première édition de #SheSaid ?

Je pense que le principal défi auquel j’ai été confrontée est resté le même après les années : suivre les résultats. C’est particulièrement difficile car #SheSaid est multilingue et chaque équipe active a sa propre méthode pour suivre (ou souvent ne pas suivre) ce qui est fait. L’absence d’outils, leur défaillance ou parfois les outils carrément inadaptés, ne permettent pas de mesurer correctement l’impact. Or, mesurer l’impact est un élément crucial pour maintenir le niveau d’énergie !

Pouvez-vous partager des instants mémorables ou des moments forts des précédentes éditions de la campagne ?



Un moment mémorable pourrait être celui où j’ai réalisé que l’outil de hashtag, que je comptais utiliser pour mesurer l’impact, ne fonctionnait plus… et que son propriétaire ne répondait pas vraiment.

Un autre moment mémorable a été celui où nous avons été traités de sexistes et accusés de transphobie. Je n’entrerai pas dans les détails, mais cela m’a vraiment blessée et bouleversée.

Comment mesurez-vous le succès de chaque édition et de quelles réalisations êtes-vous particulièrement le plus fier ?



J’ai été très heureux que certains groupes aient directement trouvé que c’était une excellente idée et qu’ils nous aient rejoints en 2020. Les participants vont et viennent, et leur nombre est en croissance. Les contributions sont créées et sont également en augmentation. Les gens s’intéressent de plus en plus à Wikiquote qu’auparavant. De nouvelles versions linguistiques de Wikiquote sont disponibles. De nouveaux participants rejoignent la communauté grâce à cette initiative. Tout cela est vraiment génial.

Quelle est votre vision de l’avenir pour #SheSaid ? Y a-t-il de nouvelles initiatives ou orientations qui vous enthousiasment ?



J’espère que nous pourrons maintenir cette initiative à un rythme détendu et plutôt facile de gestion. Il s’agit essentiellement d’un Projet Wiki multilingue. Ce serait assez intéressant de pouvoir capitaliser sur certaines des meilleures contributions afin de promouvoir notre base de connaissances auprès du grand public.

Florence et Camelia Boban de la session d’affiches de Wikimania 24

La campagne #SheSaid met en avant la voix des femmes, mais l’inclusion reste un sujet central des discussions à l’heure actuelle. Alors, comment garantir que la campagne tienne compte de la diversité des voix ?

Je pense qu’il convient de souligner que #SheSaid est ouvert à tous les contributeurs, quels que soient leur âge, leur sexe, leur langue ou leur région.

Tout le monde est le bienvenu, et c’est un point crucial de #SheSaid. L’année dernière, nous avons accueilli des contributeurs de tous genres, parlant

arabe , italien , kungbe , catalan , ukrainien , français , espagnol , anglais , bengali , igbo , bikol central , tagalog , allemand , slovène , swahili , serbe , télougou , fanti , néerlandais et assamais .



Nous avons également pris le temps de clarifier l’objectif en termes de contenu attendu. L’objectif principal de cette campagne est de recueillir des citations « venant des femmes ». Il peut arriver que les citations concernent les femmes ou soient en rapport avec des sujets liés au genre féminin (comme la santé reproductive) ; c’est acceptable, mais ce n’est pas l’objectif principal. L’objectif principal est de recueillir des citations « venant femmes ».

Le terme « femme » doit être compris comme « personne s’identifiant ou s’identifiant comme femme ». Certains participants ajoutent parfois des citations de personnes non binaires ; c’est acceptable, mais ce n’est pas l’objectif principal.

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent lancer des initiatives similaires ?



Il y a de la place pour tout le monde. Rejoignez les initiatives existantes, apprenez auprès d’elles, étudiez-les pour mieux comprendre le contexte, échangez avec les autres. Participez aux initiatives que vous jugez pertinentes et dont vous appréciez la compagnie. Sinon, lancez votre propre initiative.

Visuel de SheSaid 24

Quelle est votre citation préférée pour l’émancipation des femmes ?



Je ne sais pas si c’est ma préférée, mais j’aime beaucoup

« D’une vie monotone, même un champignon meurt » .

Johanna Westerdijk , phytopathologiste néerlandaise.

Étant ingénieur agronome de formation et wikipédien depuis 22 ans… cela correspond bien à ma propre implication dans le mouvement de la connaissance ouverte.

Merci Florence !

Merci.

