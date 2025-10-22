WikiConvention Francophone 2025  – Célébrations, rencontres et des connexions humaines

Organisée par Wikimedia Bénin et WikiFranca, la 9ᵉ édition de la WikiConvention Francophone a eu lieu à Cotonou, au Bénin, les 4 et 5 octobre 2025 avec plus de 100 participants de 22 nationalités différentes.

Elle était précédée de deux journées d’apprentissage et de renforcement de capacités pour les jeunes et nouveaux responsables des communautés Wikimedia francophones.

Préconférences et visite de la ville historique de Ouidah

Outre les divers ateliers sur la communication, la demande de financement et la rédaction de plans stratégiques, la vingtaine de boursiers venus du Niger, du Burundi, du Togo, du Madagascar, de la République Démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville, du Burkina Faso, du Cameroun, ont profité de l’après-midi du 2 octobre pour visiter la cité historique de Ouidah où les participants ont pu découvrir une partie de la culture du Bénin et en apprendre davantage sur l’histoire du commerce des esclaves.

Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture était l’un des moments importants de la WikiConvention francophone 2025. Après les mots d’accueil du président de Wikimedia Bénin, du président du comité WikiFranca et de la directrice exécutive de la Fondation Wikimedia dans un message enregistré, le groupe artistique de l’Université d’Abomey-Calavi, a égayé le public en présentant divers tableaux de danses traditionnelles du Bénin notamment le “Zinli” ainsi que des contes sur le thème de la conférence : Diversité Unité et collaboration.

Après les mots de bienvenue du Secrétaire permanent de la commission de la Francophonie au bénin, le directeur de BloLab, un open space au Bénin, a présenté comment le Blolab en partenariat avec Wikimedia Bénin, travaille à réduire la fracture numérique grâce au projet BloBus, un bus équipé de matériels technologique qui sillonne le bénin pour former les jeunes au numérique.

Programme

Le programme de cette édition était riche et varié entre présentations et ateliers pratiques. Avec près de 80 communications animées par plus de 85 conférenciers et conférencières. Les sessions étaient réparties en trois salles et ponctuées de pauses favorisant des moments d’échanges informels entre participants.

Soirée culturelle

Habillés fièrement dans leurs plus belles tenues traditionnelles, les participants ont présenté et échangé sur la culture et les traditions de leur pays tout en partageant un repas convivial.

Trophées WikiFranca

Lancés lors de la wikiConvention 2024, les trophées WikiFranca reconnaissent le travail et la contribution exceptionnelle des personnes et groupes au sein de la francophonie qui vont avancer le mouvement. La première édition récompensait Benoît Rochon, pour son travail aux origines du hub WikiFranca.

Pour cette deuxième édition à Cotonou, le jury dirigé par Florence Devouard a sélectionné, après les nominations de la communauté, trois wikimédiens francophones ainsi qu’un groupe wiki.

Trizek , pour le prix du « Service à la communauté », reconnaissant sa disponibilité à aider et son soutien aux nouveaux dans la communauté.

Adoscam , pour le prix de l’« Activateur francophone » en reconnaissance de son travail qui a contribué à la création de nombreuses nouvelles communautés wiki dans la région francophone.

Poro26 , pour le prix du « Contributeur technique francophone ».

Le prix de la « Communauté membre d’honneur de l’année » a été décerné à Wikimedia Madagascar en reconnaissance du leadership exceptionnel et inspirant de son groupe, composé à 100 % de femmes.

MERCI

Merci à l’ensemble des participants pour ces riches moments d’échanges, de partage, d’apprentissage et de convivialité.

Merci aux bénévoles et membres des différents comités Programme, Bourse, Communication, Convivialité pour le travail accompli depuis le début.

Merci aux personnels de la Fondation Wikimedia, aux équipes conférences et voyages pour leur soutien et disponibilité.

Merci aux partenaires, à la Fondation Wikimedia, WikiFranca, Wikimedia France, Wikimedia Suisse, Wikimedia Canada, AfroCrowd et l’Agence Universitaire de la Francophonie du Bénin pour leur soutien.

La prochaine édition aura lieu en 2027. En attendant, on se donne rendez-vous en 2026 à la Wikimania à Paris et célébrer ensemble les 25 ans de Wikipédia.

