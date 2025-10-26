AWA-ICJ 2025 : Octobre, mois d’apprentissage et d’engagement

The logo of Code for Africa

Depuis juin 2025, les boursiers du Code for Africa, en partenariat avec l’Ambassade de Norvège, s’engagent chaque mois à produire au moins 30 contenus sur Wikidata, Wikipédia et Wikimedia Commons. Ces contributions visent à renforcer la visibilité et la production de connaissances en ligne sur les thématiques de l’inclusion et de la justice climatique dans trois pays : le Botswana, l’Eswatini et Madagascar.



Feedback

Pendant ces quatre mois de contribution,nous avons accumulé certaines expériences:

Les contributeurs inactifs auparavant ont été ravis d’avoir beaucoup plus de notion dans la création des entrées wikidata : comme mettre des références, ajouter d’image ou de coordonnées géographiques si le besoin se faisait sentir et de relier l’élément wikidata à son article wikipedia.

sur wikipédia:nous avons créé et élargi des articles en français sur l’environnement et sur le thème lié au LGBT , puis, nous avons traduit des articles du français ou de l’anglais vers le malgache.Mais au fil du temps, nous avons constaté que sur la version malgache de wikipédia, il existe beaucoup d’articles à structurer. De ce fait, à partir de Novembre, nous allons nous concentrer sur l’amélioration d’articles notamment sur mg.wikipedia.

Sur wikimedia commons: nous avons appris l’importance des légendes, des licences sur le téléversement

Engagement

Nous nous engageons à continuer à contribuer , à mettre en lumière des contenus africains sur la plateforme wikimedia et le téléphone mobile est notre meilleur allié (8 sur 8 participants contribuent sur téléphone)

Nouvelles expériences

Le mois d’octobre a été pour moi riche en expériences et en émotions. En plus de mes contributions régulières sur les projets Wikimedia et sur la bourse AWA, j’ai eu le privilège de participer à la Wikiconvention francophone 2025, qui s’est tenue à Cotonou, au Bénin. Cette opportunité m’a permis d’échanger avec des wikipédiens francophones de tout horizon. Les divers sessions intéressantes les unes que les autres ont renforcé mes connaissances et compétences sur ma vie de wikipédienne, ma communauté dirigée par des femmes a même été mise en lumière par wikifranca.

