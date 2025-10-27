Mon Wiki baptême à Cotonou

Du 1er au 5 octobre 2025, j’ai vécu ma première participation à un événement Wikimedia, lors de la 9e WikiConvention francophone à Cotonou. Et quelle belle expérience !

Représenter le Burkina Faso à un tel rendez-vous a été pour moi un bel apprentissage et une belle approche sur la diversité du mouvement.

Cette première a été d’autant plus enrichissante car je n’y suis pas allée uniquement en tant qu’observatrice. J’ai eu l’occasion de faire deux présentations au nom du Burkina Faso dont le projet Wiki AfriMusique.

La cerise sur le gâteau, j’ai été aussi intégrée le comité communication de la convention, étant déjà dans l’événementiel, cela m’a permis d’explorer l’envers du décor de ce type d’événementiel. Être utile dès ma première participation, c’est à la fois valorisant et responsabilisant.

Avant cette convention, ma perception du mouvement Wikimedia se limitait énormément à l’écran, aux pages, articles, liens et aux noms d’utilisateurs. Mais à Cotonou, j’ai découvert quelques visages derrière les comptes, des gens passionnés qui croient au libre savoir.

C’était inspirant de voir que le numérique n’écrase pas l’humain.

Cette première expérience m’a appris à penser au-delà de la contribution ponctuelle et à envisager des projets structurés et durables afin d’ avoir un réel impact au Burkina Faso et en Afrique.

Nous nous retrouverons probablement en 2027 au Rwanda pour magnifier la première décennie de la WikiConvention Francophone.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction