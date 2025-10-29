La Communauté Wikimédia à Madagascar désormais officiellement reconnue

La Communauté Wikimédia Madagascar a récemment obtenu une reconnaissance officielle de la Wikimedia Foundation, marquant une étape significative dans son engagement à enrichir Wikipédia et d’autres projets de diffusion de connaissances à Madagascar. Le Wikimédia Community User Group Madagascar, composé de jeunes bénévoles, vise à améliorer la présence et la qualité des informations sur Madagascar à travers la création de nouveaux articles et l’amélioration des articles existants.

Fondée par quatre jeunes femmes issues de trois régions différentes de Madagascar – Analamanga, Boeny et Diana – cette communauté dynamique a été soutenue dès le début par le mouvement Wiki Wake Up Africa. Grâce à leurs efforts, la communauté compte aujourd’hui une cinquantaine de contributeurs actifs répartis dans quatre régions de Madagascar.

À ce jour, les bénévoles ont enrichi plus de 950 articles Wikipédia existants, créé 380 nouveaux articles, et mis en ligne plus de 2 000 photos sur Wikimedia Commons. Parmi les contributions notables, on trouve des articles détaillés sur des aspects uniques de la culture malgache, comme les traditions orales des villages, la biodiversité endémique, et les festivals locaux. Ces efforts ont aidé à combler le manque d’informations accessibles sur Madagascar, permettant à un public mondial de découvrir la richesse de cette nation insulaire.

Déclaration d’Andriah Laingo Rakotomavo, Community Lead, Wikimedia Madagascar : « Nous sommes extrêmement fiers de la reconnaissance officielle de notre communauté par la Wikimedia Foundation. Cela nous motive encore plus à poursuivre notre mission d’enrichir et de partager la richesse culturelle et historique de Madagascar avec le monde entier. »

Déclaration de Mermoze Adodo, Wiki Wake Up Africa : « C’est un vrai plaisir d’avoir pris part à la création de la Communauté Wikimedia Madagascar dans le cadre de l’initiative Wiki Wake Up Afrique, un initiative qui incite active les communautés wikimedia en Afrique ! Cette expérience a été incroyablement enrichissante. L’énergie et la détermination de ces jeunes femmes sont remarquables et pleines d’espoir pour l’avenir. Je suis convaincu qu’elles continueront à faire des merveilles pour une Afrique dynamique au sein du mouvement Wikimedia, contribuant ainsi au partage libre des connaissances.. »

La reconnaissance officielle permet non seulement de renforcer la crédibilité de la communauté, mais aussi de favoriser des collaborations avec des institutions éducatives et culturelles locales. La communauté Wikimédia Madagascar a déjà collaboré avec Orange et souhaite élargir ses activités avec d’autres partenaires potentiels qui partagent les mêmes valeurs. Ces partenariats sont cruciaux pour étendre la portée et l’impact de leurs initiatives. Ces partenariats sont essentiels pour la préservation et la promotion de la culture et de l’histoire de Madagascar.

La communauté envisage d’élargir ses activités, notamment en organisant des ateliers de formation pour les nouveaux contributeurs, et en encourageant la diffusion de connaissances libres, notamment avec des musées et des bibliothèques pour numériser des documents historiques.

