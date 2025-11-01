Ma participation en ligne à Wikimania 2025: apprendre, partager et faire rayonner nos langues

En 2025, j’ai eu l’immense plaisir de participer en ligne à Wikimania 2025, l’événement annuel qui rassemble la communauté mondiale Wikimedia. Même à distance, depuis Madagascar, j’ai ressenti la force de cet engagement collectif pour la connaissance libre.

J’ai eu l’honneur de présenter, lors d’un atelier de pré-conférence organisé par Wikitongues, ma session en anglais intitulée :

“Our language, our story: practical guide to documentation and sharing.” Je suis fière de voir mon nom figurer sur la liste des intervenants des Skill-Building Workshops (Parallel Sessions).

À travers cette présentation, j’ai partagé un zine que j’ai créé : un petit livret accessible, pensé comme un outil simple pour encourager la documentation et la transmission des langues. Voir mon travail projeté sur écran géant à Nairobi, devant un public attentif, a été un moment fort et émouvant.

Apprendre et grandir grâce à Wikimania, même à distance

Participer à Wikimania en ligne m’a prouvé qu’on peut apprendre beaucoup et se sentir connectée à la communauté mondiale, même sans être sur place physiquement. L’événement virtuel offre aussi de nombreuses opportunités d’échanges, de découvertes et de formation, qui renforcent les compétences et l’engagement des contributeurs où qu’ils soient dans le monde. Cette expérience m’a encouragée à continuer à m’impliquer et à grandir au sein de la communauté Wikimedia. Bien sûr, rien ne remplace la richesse des rencontres en direct, la convivialité et les échanges spontanés qu’elles offrent, mais la version en ligne reste une formidable opportunité d’inclusion et d’apprentissage pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Wikipédia : un outil puissant pour nos langues et le savoir libre

Wikipédia joue un rôle essentiel dans la valorisation des langues locales et le partage équitable du savoir. C’est bien plus qu’une encyclopédie : c’est un espace où chaque communauté peut raconter sa propre histoire, dans sa propre langue. Pour des langues comme le malgache, souvent peu visibles sur Internet, Wikipédia devient un outil stratégique de préservation, de transmission et de reconnaissance culturelle. Contribuer en malgache, c’est affirmer que notre langue mérite d’exister dans le monde numérique, qu’elle a sa place parmi les autres, et que le savoir ne doit pas être réservé à quelques langues dominantes. Grâce à Wikipédia, nous participons à construire un Internet plus divers, plus inclusif et véritablement mondial.

En tant qu’activiste linguistique, je suis convaincue que chaque langue porte en elle une histoire, une identité et une richesse culturelle inestimables. Documenter nos langues, c’est préserver la diversité, promouvoir l’inclusion et défendre une forme de justice culturelle.

Merci à toutes les personnes présentes sur place et en ligne qui m’ont écouté. Vos retours, vos questions et votre bienveillance m’encouragent à continuer ce travail : faire vivre, valoriser et transmettre nos langues pour les générations à venir.

Rejoindre la communauté Wikimedia et participer à Wikimania m’a permis d’apprendre, de me connecter à d’autres passionnés et de renforcer mon engagement.

