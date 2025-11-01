WikiTeny : la communauté Wikimedia Madagascar valorise la langue malagasy

WikiTeny est une campagne collaborative menée par la Wikimedia Community User Group Madagascar et Global Voices Malagasy, visant à promouvoir et enrichir la langue malgache sur les projets Wikimedia, notamment Wikipédia en malgache (mg.wikipedia.org).

Lancée dans le cadre du Mois de la langue malgache en juin, l’initiative s’inscrit dans la volonté de renforcer la présence du malgache dans le monde numérique et de contribuer à la préservation du patrimoine linguistique de Madagascar.

La campagne a pour principal objectif d’encourager la création et l’amélioration d’articles en malgache, ainsi que la traduction de contenus existants dans d’autres langues. Elle vise également à sensibiliser les jeunes, les enseignants et les passionnés de culture à l’importance du numérique dans la transmission du savoir libre en langue maternelle.

Les ateliers organisés dans plusieurs régions de Madagascar — Analamanga, Boeny, Haute Matsiatra et Diana — ont permis à une soixantaine de contributeurs de découvrir le fonctionnement de Wikipédia et d’acquérir des compétences en rédaction collaborative, en vérification des sources et en gestion de contenus libres:

Au cours de l’atelier, les participants ont eu l’occasion d’échanger avec Nalisoa Ravalitera, auteur, écrivain et membre de l’Akademia Malagasy, lors d’une visite et d’une session de partage consacrées à la richesse et à l’évolution de la langue malgache.

La campagne WikiTeny a permis l’enrichissement de plus de deux cent cinquante articles en malgache, ainsi que la participation de nombreux nouveaux contributeurs passionnés par la langue malgache (étudiant, blogueur, académicien, citoyen) dont une majorité de jeunes et de femmes.

Remise de certificat de la campagne WikiTeny- Region Boeny

Atelier WikiTeny – Région DIANA

Les participants de l’atelier Wikiteny – Région Analamanga

Au-delà des chiffres, l’initiative a renforcé la fierté linguistique et la conscience de l’importance de la langue malgache dans l’univers numérique.Portée par l’élan de cette première édition, la communauté envisage de poursuivre WikiTeny chaque année, en diversifiant les thématiques et en impliquant davantage d’institutions éducatives. Le projet s’inscrit dans une vision à long terme de valorisation du multilinguisme au sein du mouvement Wikimedia et de renforcement de la place du malgache sur les projets Wikimedia.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction