Mois #4 – Projet AWA/SRIEWA Fellowship 2025 : Encore plus d’articles et d’éléments Wikidata créés sur le Sénégal !

Le mois d’octobre 2025 s’achève avec davantage de documentation sur le Sénégal via Wikidata et Wikipédia.

En effet, dans le cadre du programme AWA/SRIEWA Fellowship 2025 financé par Code for Africa (CfA) en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), les travaux d’une dizaine de participants issus de la Côte d’Ivoire ont permis la création de 15 articles Wikipédia et 15 éléments Wikidata supplémentaires.

Les contributions qui ont porté sur l’engagement politique, l’activisme et l’innovation technologique au Sénégal, ont mis en lumière de jeunes talents comme Seynabou Kane, qui a développé une solution technologique et écologique innovante, visant à révolutionner la gestion des déchets ménagers par la reconnaissance visuelle des objets et l’Intelligence Artificielle ; puis Aissatou Ami Touré, une cheffe d’entreprise fintech sénégalaise ayant remporté en 2024 le Prix les Margarets dans la catégorie Intrapreneure Afrique.

Hannibal Djim et Aliou Sané, connus pour leur activisme politique et leur combat en faveur des droits de l’homme au Sénégal, font également partie des sujets traités.

Pour rappel, entamé le 10 juillet 2025, le programme AWA/SRIEWA Fellowship 2025 prendra officiellement fin le 30 janvier 2026. Après 4 mois d’activités, plus de 120 articles Wikipédia et éléments Wikidata en rapport avec le Sénégal ont été créés et améliorés.

