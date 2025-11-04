Annonce du lieu de Wikimania 2027

Le comité de direction de Wikimania, l’équipe centrale d’organisation de 2027 et la Fondation Wikimédia sont heureux d’annoncer la ville de Santiago du Chili comme lieu d’acceuil de la Wikimania 2027.

Wikimania Santiago aura lieu en 2027, probablement en août. Les dates exactes seront annoncées une fois que le lieu de l’événement sera confirmé l’année prochaine. Ce sera la deuxième édition en Amérique du Sud et la troisième en Amérique latine, après les précédentes à Buenos Aires (2009) et Mexico (2015).

Wikimania est la principale conférence internationale annuelle de Wikimédia. Elle offre aux contributeurs de Wikimédia à travers le monde l’occasion idéale de se réunir, de partager leurs meilleures pratiques, de célébrer leurs réussites et de discuter des moyens d’améliorer le paysage de la connaissance libre, dont Wikipédia fait partie. Dans un contexte mondial marqué par les changements culturels et l’avancée des nouvelles technologies, Wikimania offre également l’occasion d’identifier les défis communs et de construire un mouvement plus durable, résilient et inclusif. La conférence est l’occasion idéale de se connecter avec des collègues du monde entier. Il y aura des sessions et des participants en personne et virtuels.

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

Hola Wikimania à Santiago

Le Chili est le pays le plus long du monde. Il est situé sur la côte Pacifique de l’Amérique du Sud. Au milieu d’une géographie diversifiée et d’un patrimoine culturel riche, Santiago se situe au centre du pays, dans une vallée fertile au pied des Andes et des cordillères côtières. C’est là que la démocratie et la culture prospèrent dans une ville de plus de 7 millions d’habitants. Depuis le début de ce siècle, elle est devenue une métropole moderne de renommée mondiale, grâce à ses infrastructures et services, tels que le parc métropolitain de Santiago (le plus grand d’Amérique du Sud et le quatrième au monde). Le Chili est aussi parmi les pays ayant la connectivité numérique la plus performante et la plus rapide au monde.

L’histoire du Chili est également profondément ancrée dans ses savoirs autochtones. Ces dernières décennies, le pays a accordé une importance accrue à la gestion et à la préservation culturelle, grâce à des initiatives d’envergure lancées par des entités publiques et privées pour protéger la biodiversité naturelle et le patrimoine culturel et linguistique.

Santiago bénéficie de plusieurs liaisons aériennes directes avec l’Europe, les Amériques et la région ESEAP, notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les citoyens de nombreux pays peuvent également bénéficier d’un séjour de 90 jours sans visa; une simple carte touristique leur sera délivrée à leur arrivée. Le Chili et Santiago sont également des destinations LGBTQ.

L’équipe derrière Wikimania Santiago

L’équipe centrale d’organisation (COT) est composée de membres venant du Chili et de la région, qui apportent des expériences et des parcours divers au sein du mouvement Wikimédia, et en gestion à grande échelle. Parmi eux figurent des contributeurs techniques expérimentés, des contributeurs actifs sur les projets de Wikimédia en espagnol, ainsi que des personnes possédant une expérience en leadership et une expérience avérée dans la mise en œuvre d’initiatives majeures. Ensemble, ils mettent déjà tout en œuvre pour faire de Wikimania Santiago une expérience exceptionnelle pour tous les participants.

Ils bénéficient du soutien actif de Wikimedia Chile, chapitre national de Wikimedia, qui rassemble plus de 100 membres de la communauté à travers le pays et œuvre depuis plus de 15 ans à la promotion d’un savoir ouvert, équitable et accessible. Wikimedia Chile promeut la création, la préservation et la visibilité du patrimoine culturel et de la diversité du pays.

Luis Cristóbal Carrasco, directeur du COT, ajoute : “Nous sommes vraiment ravis d’accueillir un événement aussi important ici au Chili. Nous y voyons une formidable opportunité de grandir ensemble en tant que communauté intéressée par le savoir libre, et nous sommes convaincus que tous les participants contribueront à faire de Wikimania Santiago une expérience inoubliable.”

Félicitations à l’équipe de Wikimania 2027! Nous nous réjouissons tous de ce qui sera assurément un événement mémorable, et de vous accueillir tous, en personne ou en ligne, à Santiago.

