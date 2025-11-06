Cotonou, capitale économique du Bénin, a accueilli la 9e édition de la WikiConvention francophone du 2 au 5 octobre 2025, , un événement majeur rassemblant plus de 80 participants venus de toute la francophonie. En tant que participant pour la première fois et contributeur de la République du Congo, cette expérience a été pour moi une immersion unique dans une riche atmosphère d’engagement, d’apprentissage et de collaboration autour des projets Wikimedia, avec un accent particulier sur les enjeux du libre savoir en Afrique et dans le monde francophone.

Durant ces quatre jours, j’ai pu participer à des pré-conférences, ateliers thématiques, et tables rondes, qui ont mis en lumière la diversité linguistique, culturelle et la nécessité d’inclusion au sein des projets Wikimedia. La Wiki Convention porte cette année sur le thème Diversité, Unité et Collaboration, reflétant les valeurs fondatrices du mouvement Wikimedia, telles que l’inclusion, le partage du savoir, et la coopération internationale.

Cette première participation m’a révélé combien le mouvement Wikimédia est avant tout un rassemblement de personnes passionnées par la mise en commun et la valorisation des patrimoines culturels africains, ainsi que par la réduction des inégalités, notamment de genre, dans l’accès à l’information libre. J’ai pu échanger avec des contributeurs issus d’une vingtaine de pays, découvrir des initiatives novatrices et comprendre les défis spécifiques rencontrés en Afrique francophone pour construire une connaissance libre plus forte et plus accessible le contient dont je suis.

J’avoue que je ressors de cette Wiki Convention inspiré par cette énergie collective, convaincu que chaque action localement engagée autour de Wikimedia peut contribuer à une transformation globale, en renforçant la présence et la voix des Africains dans le libre savoir. Plus qu’un simple rendez-vous, la 9ème édition de la Wiki Convention a été une école d’ouverture et de fraternité, et un appel à poursuivre l’œuvre commune, pour que la connaissance libre soit véritablement universelle.

Je remercie les organisateurs, la Fondation Wikimedia, Wikimedia Bénin et WikiFranca, ainsi que tous les participants, pour ces moments riches en échanges et découvertes. Je suis fier d’avoir fait partie de cette grande aventure humaine et collaborative, et je suis plus déterminé que jamais à continuer à contribuer activement à cette dynamique.

