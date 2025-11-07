Cours WikiLearn : La Sécurité pour les jeunes wikimédiens

Découvrez comment vous pouvez contribuer à rendre Wikimedia plus sûr en suivant notre nouveau cours à votre rythme,

« La sécurité pour les jeunes Wikimédiens » .

Les jeunes contributeurs de Wikimedia jouent un rôle important au sein du mouvement, mettant à profit leurs connaissances, leur créativité et leur curiosité pour enrichir le savoir libre. Cependant, comme les sites web de Wikimedia sont ouverts et libres de participation à tous, il est très important de comprendre les enjeux liés à la confidentialité, à la sécurité et à la participation responsable afin de garantir une expérience sécurisée aux jeunes contributeurs.

Les adultes jouent un rôle essentiel dans la création d’un environnement sûr et bienveillant pour la prochaine génération de contributeurs Wikimedia. Afin de les accompagner à bien assumer cette responsabilité, nous avons lancé un nouveau cours d’autoformation en ligne, conçu spécifiquement pour les adultes qui interagissent avec des mineurs dans le cadre de leurs activités Wikimedia. Ce cours propose des outils pratiques et des conseils clairs sur la manière de protéger les mineurs et les jeunes participant aux activités de Wikimedia.

En suivant ce cours, vous serez capable de :

Identifier et gérer les risques courants auxquels les jeunes utilisateurs sont confrontés en ligne et hors ligne, notamment les problèmes de confidentialité, les contacts nuisibles, le harcèlement et les menaces à leur sécurité.

Découvrez l’approche holistique de la sécurité.

Comprendre les responsabilités spécifiques liées à la collaboration avec des mineurs sur les sites web de Wikimedia.

Communiquez efficacement avec les mineurs au sujet de leur sécurité lorsqu’ils interagissent avec le mouvement Wikimedia et ses sites web.

Sachez où trouver de l’aide et du soutien au sein du mouvement Wikimedia si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant la sécurité des mineurs.

À qui s’adresse ce cours ?

Ce cours s’adresse aux adultes membres de la communauté, parents, proches, tuteurs, enseignants et autres personnes qui accompagnent des mineurs dans leurs activités sur Wikimedia. Que vous soyez mentor, organisateur d’événements ou contributeur en contact avec des jeunes, ce cours est conçu pour vous aider à comprendre et à répondre à leurs besoins et aux difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils participent aux projets Wikimedia et au mouvement en général, en ligne comme en présentiel.

Ce cours a été élaboré par l’ équipe Droits humains de la Fondation Wikimedia, avec la précieuse contribution et les précieux commentaires de membres de la communauté Wikimedia possédant une vaste expérience en matière d’engagement et de sécurité des jeunes. Nous les remercions pour leurs contributions, qui ont permis d’enrichir le contenu et l’approche. Pour toute question ou remarque, veuillez nous contacter à l’adresse talktohumanrights@wikimedia.org.



Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction