Nouvelles tendances chez les utilisateurs de Wikipédia

Isiwal, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

En mars, la Fondation Wikimedia a fait part des tendances mondiales qui ont un impact sur notre mouvement. Ces tendances ont continué à façonner non seulement les projets Wikimedia, mais aussi l’Internet dans son ensemble à travers le monde. Parmi ces tendances, on peut citer la manière dont les entreprises utilisent massivement le contenu de Wikipédia pour soutenir de nouvelles expériences d’IA. En avril, nous avons décrit comment les robots et les crawlers surchargent notre infrastructure lorsqu’ils recherchent du contenu sur Wikipédia.

Les robots et les crawlers continuent d’avoir un impact significatif sur les données de trafic des projets Wikimédia. Dans cet article du Diff, nous expliquons une mise à jour récente que nous avons apportée aux données de trafic des utilisateurs de Wikipédia, les tendances que ces données révèlent, la manière dont la Fondation réagit et comment vous pouvez nous aider.

Une image plus claire des pages vues par des humains

Chaque mois, Wikipédia et les autres projets Wikimedia reçoivent des milliards de pages vues provenant du monde entier. À mesure que ce trafic arrive, les algorithmes de la Fondation Wikimedia le classent comme provenant soit d’humains, soit de robots. Cela nous permet d’avoir une compréhension précise du niveau de trafic venant d’humains, et nous aide à appliquer des restrictions sur la manière dont les robots tiers extraient des données pour alimenter les expériences commerciales de recherche et d’intelligence artificielle. De nombreux robots qui explorent des sites web comme le nôtre sont de plus en plus sophistiqués et tentent de se faire passer pour des humains. Afin de garantir la plus grande précision possible de nos mesures, nous mettons continuellement à jour nos méthodes de classification du trafic.

Aux alentours de mai 2025, nous avons commencé à observer des volumes inhabituellement élevés de trafic, venant apparemment d’humains, provenant principalement du Brésil. Cela nous a amenés à enquêter et à mettre à jour nos systèmes de détection des robots. Nous avons ensuite utilisé la nouvelle logique pour reclasser nos données de trafic pour la période mars-août 2025, et avons constaté qu’une grande partie du trafic inhabituellement élevé pour les mois de mai et juin provenait en fait de robots conçus pour échapper à la détection.

Réviser nos données de cette manière signifie que nous devons les interpréter avec prudence, car nos systèmes de détection des robots appliquent des règles différentes à différents moments. Mais après avoir procédé à cette révision, nous constatons une baisse du nombre de pages vues par des humains sur Wikipédia au cours des derniers mois, soit une diminution d’environ 8 % par rapport aux mêmes mois en 2024. Nous pensons que ces baisses reflètent l’impact de l’IA générative et des réseaux sociaux sur la manière dont les gens recherchent des informations, en particulier avec les moteurs de recherche qui fournissent des réponses directes aux internautes, souvent basées sur le contenu de Wikipédia.

Nombre de pages vues par des humains pour toutes les versions linguistiques de Wikipédia depuis septembre 2021, avec révision du nombre de pages vues depuis avril 2025.

Un Internet en pleine mutation

Ces baisses ne sont pas inattendues. Les moteurs de recherche utilisent de plus en plus l’IA générative pour fournir des réponses directement aux internautes plutôt que de renvoyer vers des sites comme le nôtre. Et les jeunes générations recherchent des informations sur les plateformes vidéo sociales plutôt que sur le web ouvert. Cette évolution progressive n’est pas propre à Wikipédia. De nombreux autres éditeurs et plateformes de contenu font état de changements similaires, les utilisateurs passant plus de temps sur les moteurs de recherche, les chatbots IA et les réseaux sociaux pour trouver des informations. Ils subissent également la pression que ces entreprises exercent sur leur infrastructure.

Même si cela signifie que certains utilisateurs ne consultent pas directement Wikipédia pour obtenir des informations, ce site reste l’une des sources de données les plus précieuses sur lesquelles s’appuient ces nouveaux formats de diffusion des connaissances. Presque tous les grands modèles linguistiques (LLM) s’entraînent sur les données de Wikipédia, et les moteurs de recherche et les plateformes de réseaux sociaux donnent la priorité à ses informations pour répondre aux questions de leurs utilisateurs. Cela signifie que les internautes lisent les connaissances créées par les bénévoles de Wikimedia partout sur Internet, même s’ils ne visitent pas wikipedia.org. Ces connaissances créées par l’homme sont devenues encore plus importantes pour la diffusion d’informations fiables en ligne. Et, en fait, Wikipédia continue d’être très fiable et appréciée en tant que source d’informations neutre et précise à l’échelle mondiale, comme le montrent les enquêtes à grande échelle menées régulièrement par la Fondation Wikimedia.

Nous saluons les nouvelles façons dont les gens peuvent acquérir des connaissances. Cependant, les LLM, les chatbots IA, les moteurs de recherche et les plateformes sociales qui utilisent le contenu de Wikipédia doivent encourager davantage de visiteurs à se rendre sur Wikipédia, afin que les connaissances libres dont dépendent tant de personnes et de plateformes puissent continuer à circuler de manière durable. Si le nombre de visites sur Wikipédia diminue, moins de bénévoles pourront développer et enrichir le contenu, et moins de donateurs individuels pourront soutenir ce travail. Wikipédia est le seul site de cette envergure à appliquer des normes de vérifiabilité, de neutralité et de transparence qui alimentent l’information sur l’ensemble de l’internet, et il continue de jouer un rôle essentiel dans les besoins quotidiens des gens en matière d’information, d’une manière invisible. Pour que les gens puissent faire confiance aux informations partagées sur l’internet, les plateformes devraient indiquer clairement d’où proviennent ces informations et multiplier les occasions de visiter et de participer à la création de cette source d’information.

Répondre à cette situation

Notre examen régulier des tendances mondiales nous a amenés à prendre des mesures en prévision de ces changements sur Internet. Nous menons actuellement d’importants travaux qui nous aideront à remplir notre mission alors que le monde qui nous entoure continue d’évoluer :

Afin de garantir que les tiers accèdent et réutilisent de manière responsable le contenu de Wikipédia à grande échelle, nous appliquons des politiques, élaborons un cadre pour l’attribution et développons de nouvelles capacités techniques, notamment par l’intermédiaire de Wikimedia Enterprise. Nous apprécions la collaboration des plateformes et des membres de l’écosystème qui ont travaillé de manière constructive avec nous pour tracer une voie durable vers un web sain et ouvert.

Nos deux nouvelles équipes chargées des lecteurs (Reader Growth et Reader Experience) apportent une réflexion nouvelle et une approche expérimentale sur la manière dont les gens trouvent et lisent Wikipédia.

En nous appuyant sur les commentaires directs de nos bénévoles, nous nous sommes davantage concentrés sur la manière dont les gens peuvent modifier Wikipédia à partir de leurs appareils mobiles, sur la manière dont les nouveaux bénévoles peuvent avoir des premières expériences de modification plus agréables et plus productives, et sur la manière dont nous pouvons former la prochaine génération de bénévoles avancés qui se chargent de la lourde tâche de construire Wikipédia.

Le projet Future Audiences expérimente de nouvelles façons de diffuser les connaissances libres de Wikipédia auprès d’un public plus jeune qui passe du temps sur d’autres plateformes, telles que YouTube, TikTok, Roblox et Instagram, notamment par le biais de vidéos, de jeux et de chatbots.

Comment vous pouvez aider

Aujourd’hui plus que jamais, le mouvement Wikimédia doit travailler ensemble pour répondre et évoluer face aux changements qui nous entourent et qui touchent nos projets. Si ces tendances en matière de trafic et d’autres données montrent une évolution dans la manière dont nos utilisateurs utilisent notre contenu, nous pouvons faire beaucoup pour garantir la pérennité à long terme du contenu Wikimédia.

Tout d’abord, chacun peut adopter un comportement en ligne qui favorise l’intégrité et la création de contenu. Lorsque vous recherchez des informations en ligne, recherchez les citations et cliquez sur le lien vers la source originale. Discutez avec vos proches de l’importance d’un savoir fiable et sélectionné par des humains, et aidez-les à comprendre que le contenu sous-jacent à l’IA générative a été créé par de vraies personnes qui méritent leur soutien.

Les bénévoles actifs peuvent également contribuer à relever ce défi en collaborant avec les équipes de la Fondation Wikimedia pour tester de nouvelles expériences et de nouveaux outils sur Wikipédia. À l’heure où l’internet évolue rapidement, le moment est venu de réfléchir aux parties de Wikipédia qui devraient changer (et à celles qui ne devraient pas changer), tout en restant fidèles à la promesse d’un savoir libre et centré sur l’humain pour le monde entier.

Les bénévoles peuvent notamment apporter leur aide au sein de nos nouvelles équipes consacrées au lectorat Nous vous invitons à examiner les expériences que nous menons actuellement et à nous aider à répondre à des questions clés sur ce qui aidera le plus les lecteurs. Rejoignez les équipes consacrées au lectorat sur leur page de discussion et inscrivez-vous à leur newsletter pour partager vos réflexions et en savoir plus sur leur travail. Nous contacterons également bientôt les communautés afin de discuter, en direct et sur le wiki, de ces tendances et de leur signification pour les projets Wikimédia.

25 ans après sa création, le savoir humain de Wikipédia est plus précieux que jamais pour le monde. Notre vision est celle d’un avenir où chacun peut participer à la création et au partage des connaissances, un avenir qui est possible lorsque tout le monde utilise l’écosystème du savoir libre de manière responsable. Alors que nous appelons chacun à soutenir nos plateformes de connaissances de manière nouvelle et traditionnelle, nous sommes optimistes quant à l’avenir de Wikipédia, qui garantira que l’internet fournisse un savoir humain gratuit et précis aux générations futures.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction