Projet AWA ou un engagement au profit de l’inclusion !

Le Projet AWA 2025 pour l’inclusion et la justice climatique tend vers sa fin.¨Porté par l’African Wikipedian Alliance (AWA) et Code for Africa, il a permis à plusieurs jeunes wikimédiens.nes d’enrichir les versions francophone, lingala et fongbe de Wikipédia, ainsi que Wikidata, en valorisant des femmes, des militants des droits humains et de l’environnement.

En novembre, de jeunes contributeurs.rices béninois.es ont bénéficié de formations, dont une session en présentiel à l’Université d’Abomey-Calavi avec la communauté des Wikimédiens Fon du Bénin.

S’en sont suivies des séances virtuelles organisées par Abdel KARIM, boursier et formateur du programme AWA, pour renforcer les compétences des participant.e.s du Bénin et de la République démocratique du Congo.

En plus de ces formations, des patrouilles et des corrections d’articles sont faites au fur et à mesure pour faciliter l’atteinte des objectifs qualitativement que quantitativement.

A l’arrivée, pour novembre, 51 contributions sont réalisées dont une trentaine de traductions d’articles, 15 créations sur Wikipédia en français, fongbe, lingala. En plus de cela, beaucoup des améliorations significatives sont apportées à des éléments Wikidata, incluant l’ajout de sources, de déclarations et la correction de bandeaux.

Des figures emblématiques telles que Nelson Mandela, Mphu Ramatlapeng, Engrácia Cabenha, Zackie Achmat et Steve Letsike sont désormais présentes sur Wikipédia en Fon et en Lingala, deux langues parlées par des millions de personnes en Afrique de l’Ouest et centrale.

De Nelson Mandela à Mphu Ramatlapeng en passant par Engrácia Cabenha, Zackie Achmat et Steve Letsike, plusieurs personnalités notables sud-africaines, lésothanes et angolaises des droits de l’hommes, féministes et écologistes se retrouvent désormais sur Wikipedia Fon et Wikipedia lingala, deux langues parlées par des millions de locuteurs.trices en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. Aussi, sur Wikipédia en français des nouvelles créations comme Sita Valles participent à la réduction du fossé de genre qui s’observe par l’absence cruelle des femmes ayant une notoriété comparativement aux hommes. C’est aussi le cas sur Wikidata ou plusieurs nouveaux éléments sont créés comme Sandra Batalha, Mokhantso Phakeng, Mpho Letlaka, Natacha Massano…

Ces contributions illustrent l’engagement du projet à intégrer les langues africaines aux côtés du français, afin de rendre la campagne pour la justice climatique plus accessible et représentative des diverses communautés du continent.

