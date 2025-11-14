Bilan intermédiaire & perspectives : AWA SRIEWA Project 2025

Dans le cadre du Renforcement des écosystèmes d’information résilients en Afrique de l’Ouest (SRIEWA) 2025 initié par L’Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) avec le partenariat de Code for Africa (CfA) et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Durant ce cinquième mois de contribution, nous avons organisé deux sessions d’office hours et une formation dédiés aux éditeurs·trices.

Ce cinquième rapport témoigne des avancées quantitatives et qualitatives et des orientations pour la suite.

Impacts et plus-value pour les plateformes Wiki

En créant 30 éléments Wikidata, nous enrichissons le graphe de connaissances et facilitons la réutilisation des données structurées (infoboxes, …),

Les 12 nouveaux articles augmentent la visibilité des acteurs politiques du Sénégal jusqu’alors peu documentés. Ce qui contribue aussi à la mission : « diffuser le savoir librement »,

L’amélioration de 3 articles existants permet d’élever la qualité du contenu (meilleur référencement, sources fiables, structure plus claire).

Impacts et plus-value pour les participant·e·s

Les office hours ont permis de créer un espace d’échange ouvert, de résoudre des blocages (techniques, éditoriaux) et de co-construire les bonnes pratiques.

La formation a renforcé les compétences des participant·e·s, en les outillant à la création de contenus fiables sur les plateformes wiki.

Objectifs pour la prochaine session de contributions

Augmenter le nombre d’éléments Wikidata d’ici la prochaine échéance.

Rédiger au moins 5 nouveaux articles Wikipédia et améliorer 5 articles existants.

nouveaux articles Wikipédia et améliorer articles existants. Organiser une session de formation sur l’évaluation des articles Wikipédia.

Le projet initié par L’Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) fait office de levier : il montre que via un accompagnement ciblé (formation + office hours), on peut obtenir des contributions structurées et de qualité. Ce cinquième blog diff témoigne de la maturité croissante du projet : la structure est en place, les participant·e·s engagés, et les résultats concrets.



