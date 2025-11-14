Wikipédia fête ses 25 ans : plus âgée, plus sage et désormais entièrement référencée [référence nécessaire]

Wikipédia fête ses 25 ans le 15 janvier, et c’est l’occasion de faire la fête ! Nous invitons les éditeurs et éditrices audacieux, les philosophes des pages de discussion, les chasseurs de fautes de frappe et les guerriers de l’édition qui ont façonné la somme de toutes les connaissances humaines pendant un quart de siècle à se joindre à la célébration. C’est grâce à vous que l’internet devient un peu plus intelligent, une édition à la fois.

Inscrivez-vous dès maintenant à la célébration virtuelle du 25ème anniversaire de Wikipédia, qui aura lieu le 15 janvier à 16h00 UTC. La fête sera ponctuée de jeux, de divertissements, d’invités surprise et de prix (car que serait une fête d’anniversaire sans cadeaux ?!).

Jusqu’au début des célébrations, prenons le temps de « revenir sur l’histoire » de ces 25 années marquées par le savoir, la collaboration, le consensus et le meilleur de l’humanité.

Qu’est-ce qui est planifié pour 2026 ?

La fête virtuelle organisée par Wikipédia le 15 janvier pour célébrer son 25e anniversaire n’est qu’un début : nous célébrerons ensemble ce 25ème anniversaire en grande pompe tout au long de l’année. Des financements communautaires et événements aux créations graphiques, produits dérivés et easter eggs, en passant par les relations presse et les engagements publics, vous êtes tous invités à participer. Et si vous prévoyez d’organiser votre propre soirée ou tout autre événement, n’hésitez pas à l’ajouter au calendrier et à la carte.

Nous célébrerons bientôt les étapes importantes des 25 premières années de Wikipédia sur un site spécial. Mais pour l’instant, parcourez avec nous quelques moments forts de l’histoire du wiki.

Une petite leçon d’histoire sur les wikis

Certaines vous les connaissez par cœur, d’autres vous surprendront peut-être !

Vous avez un autre souvenir préféré lié à Wikipédia à partager ? Laissez-nous un message sur Meta-Wiki et nous l’intégrerons aux célébrations. Et gardez un œil sur la page anniversaire de Meta-Wiki pour obtenir des ressources et des mises à jour !

