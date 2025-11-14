Wikipédia fête ses 25 ans : plus âgée, plus sage et désormais entièrement référencée [référence nécessaire]

Wikipédia fête ses 25 ans le 15 janvier, et c’est l’occasion de faire la fête ! Nous invitons les éditeurs et éditrices audacieux, les philosophes des pages de discussion, les chasseurs de fautes de frappe et les guerriers de l’édition qui ont façonné la somme de toutes les connaissances humaines pendant un quart de siècle à se joindre à la célébration. C’est grâce à vous que l’internet devient un peu plus intelligent, une édition à la fois.
Inscrivez-vous dès maintenant à la célébration virtuelle du 25ème anniversaire de Wikipédia, qui aura lieu le 15 janvier à 16h00 UTC. La fête sera ponctuée de jeux, de divertissements, d’invités surprise et de prix (car que serait une fête d’anniversaire sans cadeaux ?!).
Jusqu’au début des célébrations, prenons le temps de « revenir sur l’histoire » de ces 25 années marquées par le savoir, la collaboration, le consensus et le meilleur de l’humanité.
Qu’est-ce qui est planifié pour 2026 ?
La fête virtuelle organisée par Wikipédia le 15 janvier pour célébrer son 25e anniversaire n’est qu’un début : nous célébrerons ensemble ce 25ème anniversaire en grande pompe tout au long de l’année. Des financements communautaires et événements aux créations graphiques, produits dérivés et easter eggs, en passant par les relations presse et les engagements publics, vous êtes tous invités à participer. Et si vous prévoyez d’organiser votre propre soirée ou tout autre événement, n’hésitez pas à l’ajouter au calendrier et à la carte.
Nous célébrerons bientôt les étapes importantes des 25 premières années de Wikipédia sur un site spécial. Mais pour l’instant, parcourez avec nous quelques moments forts de l’histoire du wiki.
Une petite leçon d’histoire sur les wikis
Certaines vous les connaissez par cœur, d’autres vous surprendront peut-être !
- 1995 – Le tout premier wiki, WikiWikiWeb, est créé par notre ami Ward Cunningham. Le nom lui vient de la navette « Wiki Wiki », à l’aéroport d’Honolulu, qui signifie « rapide » en hawaïen.
- 2000 – Un groupe de personnes lance leur propre wiki en ligne – une encyclopédie – appelée Nupedia, écrite par des experts et universitaires. Elle produira 24 articles et durera trois ans, mais l’idée d’une encyclopédie en ligne survit.
- 2001 – Alors que Nupedia peine à décoller, une nouvelle idée en émerge : Wikipédia. Le site est lancé le 15 janvier 2001 (un lundi selon le calendrier grégorien). En quelques mois, il devient clair qu’une encyclopédie que tout le monde peut modifier a besoin de règles. La politique du point de vue neutre est alors établie par les bénévoles et reste aujourd’hui un pilier fondamental de Wikipédia.
- 2001 – Au cours de la même année, d’autres versions linguistiques voient le jour : allemand, catalan, japonais, français, chinois, néerlandais, espéranto, hébreu, italien, portugais, russe, espagnol, suédois, arabe, danois, polonais et hongrois.
- 2003 – Le logiciel qui fait fonctionner Wikipédia et d’autres projets libres – dans sa troisième version – reçoit un nom : MediaWiki, un jeu de mots avec Wikimédia. La Fondation Wikimédia, l’organisation à but non lucratif qui soutient Wikipédia, est créée la même année.
- 2004 – Une nouvelle apparence (ou skin) entre en scène : Monobook, qui devient l’apparence par défaut de Wikipédia. Elle inclut en fond une image discrète d’un livre (d’où « mono book »). Vous voulez voir à quoi ressemble un article Wikipédia actuel avec cet ancien skin ?En avril 2024, 4,40 % des contributeurs effectuant plus de 60 modifications par an et l’utilisent encore !
- 2005 – Au début des années 2000, les sites web rivalisent pour entrer dans le classement Alexa (non, pas cette Alexa-là, mais une autre Alexa… les deux appartenant à Amazon, ironie du sort !). Wikipédia finit par y figurer, atteignant le Top 40. (Quiz : quel titre occupait la 40ᵉ place du Billboard en 2005 ? « Sugar, We’re Goin Down » de Fall Out Boy. Une belle compagnie, non ? (note de l’éditeur : [référence nécessaire]))
- 2007 – La première version mobile de Wikipédia est lancée. (Au moment où cet article est rédigé, nous sommes en train de mettre fin au domaine mobile .m. Beau travail, site mobile. 19 ans à diffuser le savoir sur les petits écrans.)
- 2010 – La Wikipédia en anglais dépasse les 3,5 millions d’articles, tandis que la Wikipédia en français devient la troisième à atteindre le million d’articles, après l’anglais et l’allemand (le 21 septembre). La milliardième édition sur les projets Wikimédia est effectuée le 16 avril. Du moins, selon… Wikipédia.
- 2013 – La vague du « million d’articles » continue : les Wikipédias italienne, russe, espagnole, suédoise et polonaise rejoignent les versions allemande, française, anglaise et néerlandaise au-delà du seuil du million.
- 2015 – Wysi… quoi ? L’éditeur visuel (VisualEditor) est lancé, apportant l’édition WYSIWYG à Wikipédia. Malgré des débuts laborieux, il devient progressivement un véritable compagnon à l’édition en wikitexte, le code source qui compose chaque article en arrière-plan.
- 2020 – Quelle année… Wikipédia – comme le reste de l’humanité – tient bon. Le magazine Wired décrit Wikipédia comme « le dernier meilleur endroit d’Internet ». La couverture du COVID-19 est saluée, et l’OMS autorise l’utilisation de son contenu sur les projets Wikimédia.
- 2024 – Les choses deviennent sombres sur Wikipédia. Non, pas de cette façon ! Le mode sombre est introduit, apportant un soulagement bienvenu au lectorat nocturnes… notamment ceux lisant l’article sur le facteur cubain et marathonien olympique de 1904 Andarín Carvajal (qui perdit tout son argent en jouant à La Nouvelle-Orléans, dut faire du stop jusqu’à la course, arriva en tenue de ville et découpa rapidement ses pantalons pour en faire des shorts, se permit quelques pauses pour discuter avec des spectateurs, piquer des pêches, puis tomber malade après avoir mangé des pommes pourries… un véritable terrier à histoires !)
- 2025 – Hé ! Nous y sommes ! Comme on dit sur le wiki : « Cet article traite d’un événement en cours, les informations peuvent évoluer rapidement ou être peu fiables. » Même si Wikimédia évolue constamment, une chose est sûre : les 25 ans du mouvement, en 2026, seront bien célébrés.
Vous avez un autre souvenir préféré lié à Wikipédia à partager ? Laissez-nous un message sur Meta-Wiki et nous l’intégrerons aux célébrations. Et gardez un œil sur la page anniversaire de Meta-Wiki pour obtenir des ressources et des mises à jour !
