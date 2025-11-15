Ma présence à la WikiConvention francophone de Cotonou

La 9e édition de la ”’WikiConvention”’ francophone s’est tenue à Cotonou, au Bénin, du 4 au 5 octobre 2025. Cet événement a rassemblé de nombreux bénévoles francophones contribuant aux projets Wikimédia, venus échanger autour de divers aspects liés à l’édition, à la diffusion et à la valorisation du savoir libre. Organisée conjointement par WikiFranca et le groupe d’utilisateurs Wikimédiens du Bénin, cette édition 2025 a accueilli des participantes de plusieurs pays de la communauté Wikimédia francophone.

Ma participation à la WikiConvention francophone de Cotonou m’a permis d’approfondir ma compréhension du mouvement Wikimedia et de découvrir la diversité des initiatives menées dans l’espace francophone. J’y ai appris davantage sur les bonnes pratiques de contribution sur Wikipédia, Wikidata et Wikimedia Commons, ainsi que sur les stratégies de mobilisation des communautés locales. Les échanges avec des Wikimédiens venus de différents pays ont été particulièrement enrichissants, tant sur le plan technique qu’humain. Cette expérience m’a également permis de mieux comprendre les enjeux liés à la documentation et à la libre information. Elle constitue une source d’inspiration pour le renforcement des actions menées au sein de ma communauté locale.

Lors de la pré-conférence, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment celle portant sur le lancement d’un Wiki Club, présentée par Aristide Kouamé. Il a partagé une démarche structurée pour la mise en place efficace d’un Wiki Club, en insistant sur plusieurs étapes clés, à savoir : de définir une cible claire, d’impliquer les parties prenantes, d’effectuer une prospection, d’obtenir les autorisations nécessaires, de mobiliser des partenaires locaux, de former et recruter les participants, puis d’installer et accompagner le Wiki Club jusqu’à son autonomisation. Cette présentation a offert une méthodologie complète pour mettre en place un club durable et bien intégré dans son environnement local.

Mahuton Possoupe a souligné l’importance de la communication au sein du mouvement Wikimedia sur Diff. Elle joue un rôle essentiel dans le partage d’expériences, la visibilité des actions locales et la collaboration entre communautés. Elle permet de valoriser les initiatives menées sur le terrain, de s’inspirer des bonnes pratiques d’autres régions, et de renforcer le sentiment d’appartenance à un réseau global. En partageant régulièrement ses activités, une communauté locale contribue non seulement à la transparence et à la documentation des projets, mais favorise également le soutien et la reconnaissance au sein du mouvement international.

Une visite de la ville historique de Ouidah a également été organisée, offrant aux participants l’opportunité de découvrir une partie de la culture du Bénin et d’en apprendre davantage sur l’histoire du commerce des esclaves.

Nous avons abordé des éléments essentiels lors de construire un plan stratégique tels que la vision, la gouvernance et l’organisation, ainsi que l’impact et les priorités du mouvement. Cette session nous a également aidés à mieux définir les actions à entreprendre comme les hackathons, conférences et ateliers et à identifier les impacts attendus, notamment le développement communautaire, l’amélioration de la visibilité, le renouvellement de la communauté, la pérennité du mouvement, ainsi que la priorisation de l’utilisation et de la sensibilisation.

La session autour de l’inclusion numérique et de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inclusion_num%C3%A9rique_et_accessibilit%C3%A9_former_et_accompagner_les_personnes_en_situation_de_handicap_sur_Wikip%C3%A9dia.pdf

Au cours de différentes sessions du animés par des intervenant(es) de diverses horisons m’a permis d’apprendre beaucoup de choses utiles pour la suite de mon parcours sur Wikimédia. J’ai compris qu’être wikimédienne ne se limite pas uniquement à la rédaction ou à la traduction d’articles sur Wikipédia, au téléversement de photos sur Wikimedia Commons, à l’enrichissement de Wikidata ou encore à l’ajout de citations sur Wikiquote.

Avant tout contribuer activement au développement du mouvement. Ces échanges m’ont permis de saisir l’importance d’une réflexion collective autour de l’amélioration de la qualité du contenu disponible, dans le respect des principes et valeurs du mouvement Wikimédia. J’ai également pris conscience du rôle fondamental que joue la promotion du savoir dans les langues locales, afin de garantir un accès inclusif et équitable à la connaissance.

Ma participation à ces ateliers m’a permis de tisser des liens avec d’autres wikimédien·ne·s, d’échanger sur leurs expériences, leurs projets locaux, ainsi que sur les défis et les opportunités de collaboration future entre nos communautés. Ces interactions ont considérablement enrichi ma compréhension du mouvement Wikimédia et renforcé mon engagement envers ses valeurs et sa mission. Nous faisons face à un grand défi, renforcer la visibilité et la participation des femmes dans les projets Wikimédia nécessite une stratégie combinant formation, mentorat, valorisation des contributions, accès aux outils et soutien communautaire.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction