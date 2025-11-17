Ma Participation à la Wikiconvention francophone 2025 à Cotonou

En juillet 2025, j’ai reçu une nouvelle que je n’oublierai jamais : ma lettre d’attribution de bourse pour participer à la WikiConvention Francophone 2025, organisée à Cotonou (Bénin) les 4 et 5 octobre.

C’était ma première participation à un grand événement international du mouvement Wikimedia — et aussi ma première fois en tant que boursier complet, grâce au soutien de la Wikimedia Foundation et du comité local Wikimedia Bénin.

Cette expérience a marqué un tournant dans mon parcours : deux jours intenses d’apprentissage, de partage et de rencontres, dans une ambiance de collaboration et de convivialité.

🌍 Une immersion dans le savoir libre

Dès mon arrivée à Cotonou, j’ai ressenti l’énergie d’une communauté vivante et engagée.

Des bénévoles venus de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe partageaient la même passion : rendre le savoir accessible à tous .

Un atelier m’a particulièrement marqué : la présentation du script ArchiveExternaLinks, développé par Wikimedia Côte d’Ivoire. Cet outil automatise l’archivage des liens externes sur Wikidata, pour que les sources restent disponibles même quand les pages disparaissent.

Ce travail m’a fait comprendre que contribuer à Wikimedia, ce n’est pas seulement écrire des articles : c’est aussi préserver la mémoire du web, comme on préserve la mémoire d’une histoire familiale.

🎧 Cette idée m’a rappelé l’album « Appelle ta Grand-mère » du groupe Negrissim’ — une invitation à se reconnecter à ses racines et à la transmission des savoirs.

🤝 L’inclusion au cœur du mouvement

La WikiConvention m’a aussi permis de découvrir des projets puissants autour de l’inclusion et de la diversité .

L’initiative Africa Wiki Festival , par exemple, s’est mise en avant la documentation du patrimoine culturel africain , souvent absente ou sous-représentée sur Wikipédia et Commons.

Les contributeurs transforment les festivals, la musique et les traditions en laboratoires vivants du véritable savoir africain .

J’ai également été impressionné par le projet d’ inclusion numérique mené par Wikimedia RDC , qui forme des personnes en situation de handicap à contribuer à Wikipédia, Commons et Wikidata.

Ces ateliers adaptés montrent qu’un savoir réellement libre doit être ouvert à toutes les voix , sans barrière linguistique ni physique.

Enfin, les discussions sur la barrière de la langue anglaise m’ont fait réfléchir : beaucoup de contenus internes au mouvement ne sont pas traduits en français.

Je suis reparti avec la volonté de traduire et vulgariser davantage de ressources pour renforcer la participation des francophones.

💬 Une communauté bienveillante et solidaire

Ce que j’ai le plus aimé à Cotonou, c’est la chaleur humaine.

Entre les sessions, les sourires, les échanges autour d’un café ou d’un repas, j’ai découvert un mouvement fait avant tout de personnes qui s’entraident et s’écoutent.

J’ai aussi appris l’existence du programme Care de Wikimedia CH (Suisse), qui propose :

une ligne d’écoute psychologique pour les bénévoles confrontés à des difficultés,

pour les bénévoles confrontés à des difficultés, et un soutien juridique pour ceux victimes d’attaques ou de harcèlement en ligne.

Ces initiatives montrent que le savoir libre ne se limite pas à la technique : il repose sur une communauté qui prend soin d’elle-même.

La Friendly Space Policy, rappelée pendant la conférence, garantit ce climat d’écoute et de respect.

🌟 Une expérience qui change une vision

Participer à la WikiConvention Francophone 2025 a été une expérience profondément humaine et inspirante.

J’y ai appris que le savoir libre est bien plus qu’un projet encyclopédique : c’est un héritage collectif, transmis et enrichi par des générations de bénévoles.

Je répare avec une conviction : partager le savoir, c’est faire vivre la mémoire — un geste aussi fort que celui d’appeler sa grand-mère pour écouter une histoire, un conseil, ou un souvenir.

✍🏾 À propos de l’auteur

Blondel Nkolo est contributeur wikimédien francophone, passionné par la culture africaine, la vulgarisation du savoir et l’inclusion numérique.

Boursier de la WikiConvention Francophone 2025 à Cotonou , il s’intéresse particulièrement à la documentation du patrimoine culturel africain sur Wikipédia, Commons et Wikidata.

Inspiré par l’album Appelle ta Grand-mère de Negrissim’ , il milite pour un mouvement Wikimédia ancré dans la mémoire et ouvert sur l’avenir .

