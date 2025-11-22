Ma bourse AWA touche à sa fin

Pendant six mois, j’ai fait parti des boursiers AWA sur le thème Inclusion et justice Climatique connu sous le nom AWA-ICJ.

AWA Fellowship

Nos réussites

Lors de ces six derniers mois, nous avons pu créer et améliorer 188 contenus , j’en suis très fière. La bourse a commencé officiellement le 25 juin 2025, après la virtual launch, ainsi nous avons eu des tâches à faire:

– création de page d’évènement sur laquelle les participants ont pu s’inscrire au dashboard et avoir plus d’information sur la bourse,

-l’intégration au canal slack du code for africa qui est un plateforme tout à fait nouveau pour moi ,

– la réalisation et l’enregistrement des formations sur zoom,

– la rédaction des rapports des contributions en suivant les directives de la bourse,

-et la cerise sur le gâteau: la rédaction de mon premier article diff , en fait j’ai déjà essayé d’en rédiger un mais je n’ai pas pu, puisque c’est un peu compliqué de le faire sur téléphone.

En d’autre terme, cette bourse m’a permis d’avancer en matière de contribution .En tant que formatrice, il est de mon devoir de vérifier les contenus rédigés par chaque contributeurs, de leurs donner des retours , d’échanger avec eux en groupe ou individuellement dès que le besoin se fait sentir.

De mon coté, j’échange et je me former avec des wikimédiens expérimentés pour pouvoir former à mon tour et mieux partager les connaissances . Avant, je ne prenais même pas compte des notifications sur ma page Wikipédia, mais Nanoyo88 nous a expliqué que c’est important de faire des échanges. Chaque interaction avec des wikimédiens que ce soit en ligne ou en présentiel est un moment inestimable car il y a toujours de partage, de nouveaux apprentissage .Lors de la wikiconvention 2025 , j’ai eu l’opportunité de participer à une formations sur diff avec Mahuton, un des administrateurs diff francophone, cette formation m’a beaucoup aidé dans le cadre de cette bourse.

Impact

Avec la production de ces 188 articles, nous avons pu créer des éléments wikidata sur des activistes environnementaux tels que Myrna Waed Soavola, Henri Rakotoarisoa, des organisations LGBT comme

Tout au long de la bourse, nous avons traduit 28 articles de l’anglais vers le français et aussi vers le malgache , prenons le cas de droit LGBT en Eswatini , droit LGBT au Botswana.

Et en ce mois de novembre, nous avons découvert qu’il existe des nombreux articles , sur la wikipedia en langue malgache, qui ont besoin d’être wikifiés. Ainsi, nous avons amelioré des articles comme Makamba, Rambondanitra.

Du côté de wikimedia commons, nous croyons avoir maîtrisé ce projet mais en fait non, quand on regarde de prêt nos contributions sur commons , nous avons plutôt l’habitude de téléverser beaucoup de photo en même temps pour faciliter la tâche alors que les légendes sont très important pour associer ladite photo à d’autres projets du plateforme wikimedia. Ainsi, nous avons fait une formation sur wikicommons et rappeler l’importance de la légende et de la description en même titre que les licences et la catégorie.

Les participants ont évolué malgré les problèmes de coupures de courant et l’instabilité de l’internet . Grace à cette bourse, ils se sont intéressés beaucoup plus à la contribution, à la formation en ligne et à la communauté AWA;

Mention spécial

Je tiens à remercier la communauté francophone de l’ AWA, dont je suis membre , de contribuer activement dans le partage de connaissance. Merci de nous aider à outrepasser les barrières linguistiques. J’adresse mes vifs remerciement au Code for Africa et au Ministère des Affaires étrangères de la Norvège pour tout les soutien, et une salutation spéciale à notre coordinatrice Bukola James pour l’accompagnement, la persévérance et sa dure labeur.

Chirocca77

