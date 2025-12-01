La communauté Wikimédia Côte d’Ivoire célèbre le 13ᵉ anniversaire de Wikidata avec plus de 200 lexèmes créés en baoulé

Le 11 octobre 2025, la communauté Wikimédia Côte d’Ivoire a célébré avec enthousiasme le 13ᵉ anniversaire de Wikidata. À cette occasion, le groupe de travail Wikidata Côte d’Ivoire a organisé une activité dédiée à la création de lexèmes dans les langues ivoiriennes, avec un focus sur le baoulé, langue majoritaire du centre du pays.

Un format virtuel adapté au contexte

Initialement prévu en présentiel, l’événement a finalement été organisé en ligne, en raison du contexte sociopolitique d’octobre, mois électoral et d’une marche annoncée par l’opposition le 11 octobre, jour même prévu pour la célébration du Wikidata Day 2025 in Côte d’Ivoire.

Cette adaptation a permis de préserver la sécurité des participants tout en maintenant l’esprit de collaboration et de partage qui caractérise la communauté Wikimédia Côte d’Ivoire.

Un défi collectif brillamment relevé

Grâce à la mobilisation des participants et à l’énergie de toute l’équipe, nous avons largement dépassé nos objectifs initiaux.

En une seule journée, plus de 200 lexèmes ont été créés en baoulé sur Wikidata, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine linguistique ivoirien dans le web de données.

Voir les statistiques sur l’outil Ordia.

Au-delà des chiffres, cet événement a permis de former de nouveaux contributeurs à l’usage des lexèmes, de découvrir le fonctionnement de Wikidata sous un autre angle et de renforcer la dynamique communautaire autour de la donnée linguistique libre.

Des activités attrayantes et variées

La journée de célébration du Wikidata day 2025 in Côte d’Ivoire a été riche en activités diverses, contribuant à tenir en haleine les participants en ligne.

Brise glace avec la prononciation de mots ou de phrases en baoulé par les bénévoles, renforcement de compétences sur Wikidata-Lexème, session de production de lexèmes et célébration virtuelle marquée par la visualisation de notre vidéo de célébration et un mot laissé par chaque participant pour exprimer son sentiment par rapport à cette belle journée de célébration.

Témoignages et ambiance

Entre partages, rires et découvertes, les participants ont vécu une journée riche en apprentissage et en collaboration. Plusieurs d’entre eux ont exprimé leur fierté de voir leur langue documentée sur une base de connaissances mondiale.

« J’ai appris à définir, créer et modifier un lexème. J’ai aussi appris beaucoup de mots en langue baoulé, et je trouve ça super !

Mon moment préféré a été l’édit-a-thon, car il nous a permis d’apprendre en posant des questions et en participant activement à la création et à la modification de contenus sur Wikidata. »

— User:PriscilleKouame

Un travail d’équipe exemplaire

L’activité a été coordonnée par le groupe de travail Wikidata, avec le soutien de la coordination nationale de Wikimédia Côte d’Ivoire.

Les remerciements vont à tous ceux qui ont contribué à cette réussite : participants, formateurs, encadrants et partenaires ainsi qu’à Wikimedia Deutschland pour le soutien financier de cette célébration.

Et après ?

Ce succès ouvre la voie à de nouvelles initiatives autour des lexèmes dans d’autres langues ivoiriennes (bété, sénoufo, dioula, adjoukrou, dida, abbey, agni, etc.).

Le groupe prévoit également de poursuivre la formation sur la modélisation linguistique et de célébrer le 14ᵉ anniversaire de Wikidata en Côte d’Ivoire.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction