600 jeunes découvrent Wikimedia lors d’une exposition sur la microbiologie à Jujuy, Argentine

Plus de 600 jeunes ont découvert les projets Wikimedia et la microbiologie grâce à l’exposition Micromundo à Jujuy, en Argentine. Pendant deux jours, du 26 au 27 novembre, l’initiative a montré, comme on le voit dans la vidéo, comment les microbes et le savoir libre peuvent susciter la curiosité et connecter les nouvelles générations à Wikimedia de façon significative.

Micromundo est une exposition scientifique sur la microbiologie basée sur des ressources libres issues de Wikimedia Commons et organisée par les Wikimedistas de Jujuy, dans le nord de l’Argentine. Ce groupe est une communauté de bénévoles indépendante qui renforce la présence des projets Wikimedia à Jujuy grâce à des partenariats avec des institutions éducatives, scientifiques et gouvernementales. Luis Fernando Flores, ancien boursier de la Wikimedia Youth Conference 2025, ainsi que ancien boursier de l’Agence pour l’éducation et l’internationalisation (Autriche) et du Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD (Allemagne), coordonne ce travail. En tant que bénévole, il se concentre sur la création de nouvelles opportunités de participation, le développement de stratégies innovantes de diffusion du savoir et l’élargissement de l’accès au savoir libre dans des régions encore sous-représentées d’Argentine.

L’exposition a abordé la perception négative persistante des micro-organismes, souvent associés uniquement aux maladies ou à la contamination. Elle a montré que les microbes jouent des rôles essentiels dans la santé des écosystèmes, la production alimentaire et les innovations biotechnologiques. Sensibiliser à leur diversité et à leur importance au quotidien est crucial pour renforcer l’éducation microbiologique de base.

Le projet a commencé il y a trois mois avec des formations pour de futurs enseignants de biologie sur l’édition sur les projets Wikimedia et la création de ressources audiovisuelles basées sur Wikimedia Commons. Les étudiants ont guidé les visiteurs à travers un programme dynamique mêlant art, science et technologie. Plus de 50 articles Wikipédia sur la microbiologie ont été améliorés, et plus de 30 médias libres sur Wikimedia Commons ont enrichi l’exposition, pour expliquer les processus microbiens de manière claire et accessible.

Plus de 600 élèves des écoles primaires et secondaires ont observé des cultures microbiennes provenant de surfaces du quotidien, examiné des microbes au microscope, exploré des modèles et participé à des jeux interactifs sur les objectifs de développement durable, les concepts microbiologiques et l’écosystème Wikimedia. Pendant les enregistrements, les élèves ont été filmés de dos autant que possible et, lorsque cela n’était pas possible, leurs visages ont été floutés. Le programme a également présenté les licences libres et mis en avant le rôle de Wikipédia à l’ère de l’intelligence artificielle.

Micromundo a été rendu possible grâce à l’engagement des futurs enseignants de biologie de l’Instituto de Educación Superior Número 5 José Eugenio Tello, aux formations des Wikimedistas de Jujuy, au soutien académique et technologique de l’Instituto de Estudios Celulares Genéticos y Moleculares, et à la coordination de l’Agence pour la science, la technologie et l’innovation du gouvernement de Jujuy. L’exposition était gratuite, audiovisuelle, et entièrement organisée par des bénévoles. Elle constitue un modèle collaboratif et interinstitutionnel qui peut être précieux pour les communautés et membres de Wikimedia, particulièrement à l’approche du 25e anniversaire de Wikipédia en 2026.

Le rapport complet du projet, avec ses indicateurs et l’ensemble du matériel multimédia, sera publié dans les semaines à venir. D’autres vidéos, interviews et coulisses seront partagées sur le compte Instagram des Wikimedistas de Jujuy, et le public international est invité à les suivre.

