Wiki AfriMusique lance son édition pilote au Burkina Faso

Après sa présentation lors de la 9e édition de la Wiki Convention Francophone le 5 octobre à Cotonou, ce 17 novembre 2025 a marqué le lancement officiel de Wiki AfriMusique, une campagne dédiée à la documentation de l’industrie musicale africaine sur les projets wikimédia.

Pour cette première version pilote, le Burkina Faso sert de cadre d’expérimentation, avec un ensemble d’activités réparties sur une période allant du 10 novembre au 10 décembre 2025.

Ateliers

Afin d’accompagner au mieux les participants selon leurs niveaux, un parcours d’apprentissage progressif a été mis en place. La première étape s’est tenue le 22 novembre avec une séance d’initiation en présentiel, conçue pour permettre à celles et ceux qui découvrent Wikimedia de se familiariser avec les bases de Wikipédia et Wikidata.



Elle sera suivie, le 29 novembre, de la Session Remix, également en présentiel, entièrement dédiée à la modification et à l’amélioration d’articles existants. Cette session vise particulièrement les débutants désireux de consolider leurs premières compétences.

Enfin, la Session Première, organisée à la fois en ligne et en présentiel, offrira aux contributeurs plus expérimentés un espace pour créer de nouveaux articles portant sur les artistes, professionnels et acteurs du milieu musical.

Restitution

La campagne prend fin lors d’une session de restitution, qui permettra de présenter les résultats obtenus, d’apprécier les contributions réalisées et d’envisager les prochaines étapes du projet.

Avec cette première phase , Wiki AfriMusique posera les fondations d’une campagne panafricaine appelée à valoriser, sur le long terme, les savoirs, les talents et le patrimoine musical du continent, de l’espace francophone en particulier.

