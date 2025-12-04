WikiAfrica Hour #42 : Wikis hors ligne, le besoin et les options disponibles.

Dans le 42ème épisode de WikiAfrica Hour, le tout premier en 2025, diffusé en direct le 29 janvier 2025, l’animatrice invitée Nichole Saad discute avec des invités ayant une expérience de travail sur des projets et initiatives hors ligne, de leurs méthodes, de la fracture numérique, des moyens d’héberger et de distribuer du contenu statique, et du soutien offert pour garantir la connectivité pour tous.

La rubrique « WikiAfrica Hour In Focus » est une interview ouverte et inspirante avec Nichole Saad qui met en lumière son parcours dans les espaces « ouverts », notamment dans le domaine de l’éducation.

« Je me souviens qu’en 2017, l’Éthiopie a coupé l’accès à l’internet pendant l’examen national d’entrée à l’université pour empêcher la tricherie… (…) De ce fait, tout un pays s’est retrouvé sans connexion internet alors qu’une petite minorité passait ses examens. C’est un cas pratique où l’accès hors ligne était nécessaire. » – Stéphane Coillet-Matillon

« Des solutions comme Kiwix se sont révélées extrêmement utiles, car nous sommes intervenus pour déployer Kiwix et former les enseignants. Il s’agissait donc d’une démarche à plusieurs étapes. Nous souhaitions d’abord les former à la culture numérique, pour qu’ils comprennent le concept, en suite leur proposer la solution Kiwix. Celle-ci leur permettait de reproduire, hors ligne, ce qu’ils auraient normalement trouvé sur internet. Ce fut une ressource précieuse, car les enseignants ont beaucoup apprécié le contenu que nous proposions. La plupart d’entre eux ont même préféré être formés avant les élèves. Ce fut donc une expérience très enrichissante. » – Maxwell Beganim

L’animatrice invitée de cet épisode de WikiAfrica Hour est Nichole Saad, ancienne responsable de programme senior dans le domaine de l’éducation. Fondatrice de l’Open Learning Collective, elle aide des organisations du monde entier à développer des programmes éducatifs innovants, à doter les enseignants de formations efficaces et à s’orienter dans les méandres des politiques éducatives.

Parmi nos invités figurent :

Stéphane Coillet-Matillon qui s'est associé à Emmanuel Engelhart pour développer Kiwix, un logiciel ingénieux qui rend le contenu internet accessible aux personnes sans connexion internet permanente.

Tim Moody consacre l'essentiel de son temps à rendre internet en boîte utile aux enfants et aux adultes qui n'ont pas accès au Web. Il rêve d'un jour où la Bibliothèque d'Alexandrie et la Maison de la Sagesse seront à la portée de tous.

Maxwell Beganim, fervent défenseur de l'Open Knowledge, éducateur et expert en développement durable, a été un pionnier dans la mise en œuvre de Kiwix et de l'éducation au numérique dans les lycées du Ghana. Il est actuellement coordinateur pour l'Afrique anglophone du réseau Open Knowledge Foundation. Il est également cofondateur de Wikimedia en langues ghanéennes.

Michael Graaf est ce qu'on dirait, un évangéliste des wikis, il privilégie avant tout l'accès à la contribution directe plutôt que l'engagement dans l'édition. Par exemple, il travaille à rendre les installations hors ligne (Kiwix) accessibles aux personnes n'ayant pas accès à internet. Militant de longue date, il œuvre aujourd'hui pour que l'Afrique du Sud démocratique réalise son plein potentiel, d'abord en matière de justice environnementale, puis en matière de justice informationnelle. ( Michael nous a rejoint, mais des problèmes techniques l'ont malheureusement empêché d'utiliser son micro et de partager son point de vue .)

Cet épisode de WikiAfrica Hour a été diffusé en direct : consultez notre site web ou la page WikiAfrica Hour pour le visionner, ainsi que les épisodes précédents. Tous les épisodes de WikiAfrica Hour sont disponibles sur YouTube .

Notes et liens :

Manifestation d’intérêt : Mouvement ouvert mondial : https://meta.wikimedia.org/wiki/Expressions_of_Interests/2029/Global_Open_Movement

Un rapport du Consortium Offline Internet présente un nouveau cadre pour définir une connectivité Internet significative : https://www.offlineinternet.org/closing-the-digital-gap/

Rapport « The Power of Offline Internet » du Consortium Offline Internet : https://www.offlineinternet.org/wp-content/uploads/2024/10/The-Power-of-Offline-Internet.pdf

Wikimédiens pour les wikis hors ligne sur Meta : https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimédiens_for_offline_wikis

WikiChallenge African Schools sur meta : https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiChallenge_Ecoles_d%27Afrique/en

OfflinePedia sur Meta : https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedistas_de_Ecuador/OfflinePedia

WikiFundi sur méta : https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiFundi



