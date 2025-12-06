Rencontres Annuelles 2025 : célébrer la connaissance ouverte et renforcer l’intégrité de l’information à Man

En mai 2025, la communauté wikimédienne ivoirienne s’est donnée rendez-vous à Man, dans les montagnes de l’Ouest, pour la 6ᵉ édition des Rencontres Annuelles de Wikimedia Côte d’Ivoire (RAN).

Cette édition, placée sous le thème central « Connaissance ouverte et intégrité de l’information », a réuni bénévoles, clubs, partenaires, institutions et acteurs du numérique autour d’un objectif commun : défendre la qualité du savoir et renforcer la confiance dans l’information libre.

Un événement devenu une tradition

Les RAN sont aujourd’hui l’un des rendez-vous les plus structurants du mouvement Wikimedia en Côte d’Ivoire. Pendant trois jours, plus de 180 participants cumulés ont pris part à des panels, ateliers, retours d’expériences et rencontres collaboratives, contribuant à consolider une dynamique communautaire engagée.

« Les RAN sont la preuve que le savoir libre ne se construit pas seul. C’est une énergie collective qui nous pousse à nous améliorer et à améliorer Wikipédia. »

— N’goran Adolphe, bénévole depuis 2023

Choisir Man n’était pas anodin.

Plus qu’un décor naturel et propice à la découverte, la ville portait une symbolique forte : décentraliser, aller à la rencontre de nouvelles communautés, rapprocher le mouvement des territoires, et rappeler que le savoir libre se construit partout où les gens se réunissent pour le partager.

Les participants venus de 7 villes ivoiriennes (Abidjan, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro, Daloa, Korhogo et Man) ont fait de cette édition un véritable carrefour d’expériences et de cultures.

Connaissance ouverte et intégrité de l’information : un engagement partagé

Le thème de 2025 n’a pas été choisi au hasard.

Face à l’accroissement des manipulations de contenus, des fausses nouvelles et des biais informationnels, la communauté ivoirienne a décidé de renforcer ses efforts dans trois directions :

Amélioration continue du contenu sur les projets Wikimedia, en particulier autour des thématiques sensibles ou sous-représentées.

Formation des nouveaux contributeurs, avec un accent sur la vérifiabilité, la neutralité et l’éthique éditoriale.

Renforcement de partenariats stratégiques avec les institutions éducatives, les organisations médiatiques et les acteurs de la société civile.

Des chiffres clés qui marquent l’édition 2025

Le rapport des RAN 2025 met en avant des résultats significatifs :

180+ participants cumulés sur les trois jours

sur les trois jours 32 heures d’activités, panels et ateliers

d’activités, panels et ateliers 6 partenariats stratégiques renforcés

16 représentants des clubs réunis au Forum des Clubs

réunis au Forum des Clubs Participants venus de 7 villes du pays

du pays 40+ heures/jour cumulées de contribution bénévole

cumulées de contribution bénévole Une production documentaire de plus de 40 photos

Ces chiffres témoignent de la croissance continue du mouvement et de son engagement durable.

Parmi les temps forts du rapport 2025, plusieurs éléments ressortent :

La montée en puissance des clubs Wiki

Les clubs universitaires et scolaires se sont affirmés comme des espaces clés d’engagement local. Leur contribution a été soulignée, notamment dans la mobilisation des jeunes autour du savoir libre.

Des panels axés sur la responsabilité informationnelle

Les discussions ont porté sur le rôle des contributeurs dans la lutte contre la désinformation, l’importance des sources fiables, les bonnes pratiques éditoriales sur Wikipédia et un regard sur la sécurité sanitaire des aliments.

Des projets collaboratifs en pleine expansion

Des initiatives comme Wikibalade, les activités GLAM et les projets éducatifs ont montré un potentiel croissant pour documenter le patrimoine culturel et renforcer les compétences numériques.

Un engagement bénévole remarquable

Comme chaque année, les bénévoles restent le cœur battant des RAN, avec une implication qui continue d’inspirer les nouveaux participants.

Le rapport des Rencontres Annuelles 2025 offre un regard détaillé sur les activités, les avancées, les enseignements et les perspectives du mouvement ivoirien.

Il se veut un outil de capitalisation, mais aussi un support pour renforcer la transparence, la collaboration et l’amélioration continue.

Il ouvre également la voie à la prochaine édition des RAN, prévue en 2026, avec une ambition renouvelée : consolider la communauté, approfondir les apprentissages et porter plus haut les valeurs du mouvement Wikimedia.









Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction