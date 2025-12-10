Bienvenue à la nouvelle directrice générale de la Fondation Wikimédia

Le conseil d’administration de la Fondation Wikimédia a nommé Bernadette Meehan au poste de directrice générale de la Fondation Wikimédia. Elle prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier 2026. Maryana Iskander, la directrice générale actuelle, restera en poste jusqu’à cette date afin d’assurer une transition continue.

Bernadette a consacré sa carrière dans des postes axés sur des missions et dans le service public. Dernièrement, elle a été ambassadrice des États-Unis au Chili de 2022 à 2025. Avant cela, elle était vice-présidente exécutive des programmes internationaux à la Fondation Obama, où elle a conçu et dirigé des programmes de leadership international en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud. Tout au long de sa carrière, Bernadette a privilégié l’engagement communautaire et la collaboration. Vous trouverez plus d’informations sur son parcours ci-dessous et le communiqué de presse ici.

Bernadette rejoint la Fondation à un moment crucial, à l’aube du 25e anniversaire de Wikipédia. Le monde est confronté à des bouleversements sociaux, technologiques, réglementaires et générationnels sans précédent. La manière dont les gens recherchent et trouvent l’information est en pleine mutation. Vu l’importante influence de Wikipédia, il est devenu primordial de veiller à ce que le public et les décideurs comprennent son modèle et contribuent à son avenir. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de mieux faire connaître les projets Wikimédia. Bernadette sera la personne idéale pour guider la Fondation dans cette nouvelle ère.

En savoir plus sur Bernadette avec ses propres mots:

Bonjour! Hola! Marhaba!

Je suis impressionnée par la brillance et l’audace des projets Wikimédia, et honorée et privilégiée de rejoindre ce mouvement.

Pendant ces derniers mois, j’ai commencé à découvrir votre travail, vos communautés, vos défis et, surtout, l’impact que vous avez. Mon parcours jusqu’ici a été quelque peu atypique, mais je partage pleinement l’éthique, la mission et les valeurs de la Fondation Wikimédia. J’aimerais vous expliquer brièvement ce qui m’a conduit vers vous.

Je suis née dans le Bronx (où mon père et mes grands-parents ont grandi) et j’ai grandi à Pleasantville, dans l’État de New York. À 16 ans, je suis partie à Rio Gallegos, en Argentine, dans le cadre d’un échange scolaire. J’y ai appris une nouvelle langue et découvert de nouvelles perspectives (le dessin América Invertida de Joaquín Torres García a été une révélation pour moi). Plus de 30 ans plus tard, ma famille d’accueil argentine occupe toujours une place précieuse dans ma vie, et mon espagnol conserve l’accent argentin si particulier.

J’ai obtenu mon diplôme du Boston College, puis travaillé chez J.P. Morgan, où j’ai participé à la conception de l’une de ses premières plateformes clients web. Attirée par le service public, j’ai entamé un nouveau chapitre de ma vie en rejoignant le Département d’État en 2004. En tant qu’agent du service extérieur, j’ai beaucoup appris au contact de personnes aux perspectives politiques, culturelles et idéologiques diverses. J’ai été en poste en Colombie, en Irak et aux Émirats arabes unis, et j’ai également occupé différents postes à Washington, D.C., au sein du Département d’État et du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche. J’ai étudié العربية الفصحى, ce qui suscite des rires amicaux lorsque j’essaie de le parler dans les rues du Caire. Parfois, le cynisme nous gagne au fil de nos voyages, et il est important de cultiver l’optimisme. C’est pourquoi j’ai quitté un poste de haut niveau au sein du NSC pour enseigner à l’université de Georgetown pendant un an. Le contact avec les étudiants a renouvelé mon énergie, mon sens du devoir et ma conviction que nous avons constamment besoin de nouvelles idées pour améliorer le monde.

En 2017, j’ai épaulé le président et Mme Obama lors du lancement de la Fondation Obama, dont la mission est de contribuer à bâtir un monde d’opportunités, de participation et de confiance. J’ai piloté la conception de programmes de développement du leadership en Afrique, en Asie-Pacifique, en Asie du Sud, en Europe et en Amérique latine, destinés à des dirigeants des secteurs public, de la société civile et du secteur privé, engagés en faveur du bien commun. J’ai ainsi pu constater directement comment des individus unis par des principes communs peuvent engendrer un impact collectif, tangible et durable.

En 2022, je suis retournée au service public, pour occuper la fonction d’ambassadrice des États-Unis au Chili, un pays que j’avais visité pour la première fois à l’âge de 17 ans. Je n’aurais jamais imaginé, lors de ce voyage, que j’y retournerais 30 ans plus tard en tant qu’ambassadrice. Diriger une ambassade de cette envergure m’a appris des leçons inestimables: Le désaccord n’est pas un échec; l’ouverture d’esprit est une force; les faits, les données et la transparence instaurent la confiance; un débat respectueux est possible – et constructif – lorsqu’il s’appuie sur des sources fiables; les injures sont blessantes et contre-productives; l’amertume est destructrice; le processus est essentiel; et la collaboration mène à de meilleurs résultats.

Parmi mes plus grandes fiertés figurent les partenariats forgés au delà des différences, mais fondés sur un objectif commun et une compréhension partagée. J’aimerais mettre en lumière trois projets que j’ai soutenu, et qui, à bien des égards, font écho à l’esprit de votre propre travail.

Le câble Humboldt, premier câble sous-marin reliant l’Amérique du Sud à l’Asie, qui transformera la connectivité numérique. Des initiatives astronomiques telles que l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), le radiotélescope le plus puissant au monde, l’observatoire Vera C. Rubin et le télescope géant Magellan, qui deviendra le plus grand projet scientifique public-privé de l’histoire une fois achevé, unissent des partenaires internationaux dans la quête d’une meilleure compréhension de l’univers par l’humanité. La déclassification et la traduction en espagnol de documents du gouvernement américain relatifs aux événements survenus au Chili entre 1968 et 1991. Dans le cadre d’un engagement plus large en faveur de la transparence, l’un des principaux objectifs était de garantir aux Chiliens un accès direct à l’information sur leur propre histoire, leur permettant ainsi de se forger une opinion éclairée sur les événements.

Par-dessus tout, ma plus grande joie en tant qu’ambassadrice a été de rencontrer des gens et d’écouter leurs histoires et leurs expériences, des villages de pêcheurs le long de la côte Pacifique aux couloirs du Congress, en passant par les fermes ovines de Patagonie, les villes minières et les communautés indigènes du désert d’Atacama, d’Araucanie et de la Terre de Feu.

Chaque étape de mon parcours m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences et m’a confrontée à des défis inattendus. Chaque chapitre a façonné ma personnalité et ma façon de voir le monde, en cultivant ma curiosité, mon esprit d’innovation, ma résilience, ma bienveillance et mon humilité. La plus grande satisfaction de ma carrière a été d’évoluer au sein d’équipes exceptionnelles, en étant à la fois leader et apprenante.

Comme beaucoup, je suis depuis longtemps une lectrice assidue de Wikipédia, sans jamais y avoir contribué. Plus j’en apprends, plus j’apprécie nos engagements communs: Un travail guidé par une mission, l’implication de diverses parties prenantes, la résolution de problèmes complexes, la culture de la curiosité et de l’optimisme, et la conviction que des principes n’orientent pas seulement ce que nous faisons, mais aussi comment nous le faisons. C’est pourquoi je suis vraiment ravie de rejoindre la Fondation.

Je suis inspirée par l’engagement, la créativité, la joie et la résilience de cette communauté. En 2026, pour le 25e anniversaire de Wikipédia, nous célébrerons plus de 65 millions d’articles dans plus de 300 langues, écrits, modifiés et vérifiés par près de 250 000 personnes, bénévoles du monde entier… vous tous!

À l’heure où nous entrons dans ce moment plein de possibilités, nous sommes également confrontés à des défis complexes et de taille. À l’ère de l’IA, le savoir humain, la confiance, la transparence, la neutralité et la collaboration sont plus importants que jamais. Vous êtes les yeux et les oreilles du monde, témoins de l’histoire et gardiens de la mémoire. Quelle responsabilité et vocation extraordinaires, que de s’efforcer sans cesse à améliorer ces projets!

Ensemble, j’espère que nous pourrons être audacieux, prendre des risques, nous amuser et continuer à bâtir une vision commune de l’avenir. Je m’engage à diriger la Fondation avec transparence, intégrité, optimisme et respect du modèle de gouvernance basé sur le bénévolat. En prenant mes fonctions, mon objectif est clair: Écouter, apprendre et permettre aux gens de donner le meilleur d’eux-mêmes. Je suis reconnaissante à Maryana pour le partage de ses connaissances et pour son dévouement à une transition harmonieuse et réfléchie.

À partir du 20 janvier, je participerai aux réunions près de chez vous autour du globe – en ligne et en présentiel – avec les communautés et les affiliés de Wiki, le personnel de la Fondation et d’autres partenaires. Afin d’orienter nos premières discussions, j’aimerais savoir:

Qu’est-ce qui vous a amené à rejoindre ce mouvement? Comment rester pertinent au cours des 25 prochaines années? Quelles sont les trois ressources Wiki que je devrais lire en premier?

Vous êtes ceux qui connaissant le mieux vos communautés, et vos retours me guideront dans mon chemin.

Il y a vingt-cinq ans, Wikipédia n’était qu’un rêve. Aujourd’hui, c’est la colonne vertébrale du savoir sur Internet. Autonomisation. Opportunités. Collaboration. Consensus. Espoir.

Merci pour votre accueil. Je me réjouis de faire votre connaissance et de construire notre avenir ensemble.

Saludos,

Bernadette

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction