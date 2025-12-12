Résultats Mois #5 – AWA/SRIEWA Project 2025

Dans le cadre du programme AWA/SRIEWA Fellowship 2025 financé par Code for Africa (CfA) en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), les contributions sur Wikipédia et Wikidata du mois de novembre 2025 en rapport avec l’engagement politique, l’activisme et l’innovation technologique au Sénégal, ont permis d’obtenir les résultats suivants :

– Sur Wikipédia : 14 articles ont été créés + 1 article amélioré ;

– Sur Wikidata : 14 éléments ont été créés + 3 éléments améliorés.

Des personnalités politiques comme Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement du Sénégal, ou encore Pape Djibril Fall, journaliste et plus jeune candidat à l’élection présidentielle sénégalaise de 2024, sont désormais présentes sur Wikipédia.

Aussi, des militants engagés en politique au Sénégal comme Fadel Barro, Thiat et Kilifeu (du duo de rap Keur Gui), qui sont par ailleurs membres influents du mouvement citoyen Y’en a marre, ont leurs articles créés.

Concernant l’innovation technologique et numérique, l’entrepreneur fintech Omar Cissé, fondateur de InTouch ; Mouhamadou Bamba Bathily (concepteur de la start-up Cyber221) ; puis Moussoukoro Diop, la blogueuse et activiste Web sénégalaise, ont été mis en lumière sur l’encyclopédie libre.

En plus des contributions réalisées, les participants, qui pour la plupart sont novices, ont bénéficié de 3 séances de formation en ligne qui leur ont permis de connaître les pièges à éviter lorsqu’on contribue sur Wikipédia ; de savoir comment utiliser Wikidata pour générer l’infobox d’un article Wikipédia ; puis de savoir créer des “Catégories” et mieux gérer des “Portails” sur Wikipédia .

Pour rappel, entamé le 10 juillet 2025, le programme AWA/SRIEWA Fellowship 2025 prendra officiellement fin le 30 janvier 2026.

Pour plus de détails sur le programme, veuillez consulter cette page Meta-wiki.

