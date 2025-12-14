AWA SRIEWA Project 2025 : une résidence qui fait école

Création et amélioration de contenus sur la gouvernance locale du Sénégal sur Wikipédia et Wikidata

Durée du projet : Juillet – Décembre 2025 (6 mois)

Porté par : Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) & Code for Africa

Soutien : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) & Wikimedia Côte d’Ivoire

Le AWA SRIEWA Project 2025 est une initiative visant à renforcer la disponibilité et la qualité des informations liées à la gouvernance locale du Sénégal sur Wikipédia et Wikidata. Durant six mois, le projet a permis de former et d’accompagner des contributeurs afin de créer, structurer et enrichir des contenus fiables, accessibles et librement partageables.

Les résultats dépassent les attentes, avec une production significative de contenus, une montée en compétence des participants, et une consolidation du réseau wikimédien.

Formations & Offices hour

Sept (7) formations pratiques ont permis de renforcer les compétences des participant·e·s, en les outillant à la création de contenus fiables sur les plateformes wiki.

Neuf (9) offices hour ont permis de créer un espace d’échange ouvert, de résoudre des blocages (techniques, éditoriaux) et de co-construire les bonnes pratiques.

Analyse des résultats

Atteinte des objectifs

L’ensemble des objectifs du projet ont été atteints :

Création significative d’articles Wikipédia liés au thème.

Enrichissement massif d’éléments Wikidata.

Participation active de 24 contributeurs, dont plusieurs nouveaux membres formés.

Mise à disposition de contenus fiables et librement réutilisables sur un domaine peu documenté.

Impact qualitatif

Contribution à la documentation de la gouvernance locale en Afrique de l’Ouest.

Réduction du biais de contenu francophone et africain sur les projets Wikimedia.

Renforcement des compétences numériques des participants.

Défis rencontrés

Difficulté d’accès à certaines sources fiables sur des collectivités moins documentées.

Disponibilité variable des contributeurs selon les périodes.

Recommandations

Organiser un second cycle du projet pour continuer l’amélioration des contenus existants. Mettre en place un programme de mentorat permanent entre contributeurs expérimentés et novices. Renforcer la collaboration avec les institutions locales (communes, autorités territoriales).

Le AWA SRIEWA Project 2025 a été un succès majeur, contribuant à enrichir l’écosystème de la connaissance libre autour de la gouvernance locale sénégalaise.

Avec plus de 256 contenus produits ou améliorés et une communauté de 24 contributeurs engagés, le projet a démontré la capacité des initiatives Wikimédiennes à combler des lacunes documentaires, à former des citoyens aux outils numériques, et à renforcer la transparence et l’accès à l’information.

Ce blog marque la clôture officielle du projet, mais également le début d’une dynamique pérenne que nous invitons à poursuivre.

