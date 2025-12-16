Définir les objectifs annuels 2026-2027 de la Fondation Wikimédia : questions clés pour le mouvement wikimédien

Le plan annuel est la description par la Fondation Wikimédia de ce que nous espérons accomplir au cours de l’année à venir. C’est une période urgente et cruciale pour les projets Wikimédia : comme nous l’avons vu avec les tendances mondiales, l’Internet et l’écosystème de l’information continuent d’évoluer rapidement. L’intelligence artificielle est une force de transformation sur Internet, tout comme les nouvelles façons dont les jeunes générations consomment l’information et la surveillance accrue des gouvernements et des réglementations. Récemment, nous avons constaté une baisse du nombre de pages vues sur Wikipédia.

Au fur et à mesure que ces tendances se sont dessinées, nous avons mis en œuvre des plans annuels destinés à y répondre. Dans notre prochain plan annuel, qui couvre la période de juillet 2026 à juin 2027, nous avons pour objectif de continuer à faire évoluer notre technologie et nos expériences afin de répondre à cette situation. Nous voulons le faire à un rythme soutenu, tout en préservant et en améliorant les éléments qui ont fait la valeur des wikis. L’objectif reste un projet multigénérationnel dans lequel les générations futures pourront accéder gratuitement à des connaissances et y contribuer, de la manière qui leur convient le mieux.

Comme chaque année, nous vous demandons de nous aider à élaborer ce plan. Nous aimerions connaître vos espoirs, vos préoccupations, vos idées audacieuses et vos demandes spécifiques, qui aideront ensuite la Fondation à faire des choix sur la manière d’utiliser notre temps et nos ressources.

Pour le travail de notre département Produits et Technologies, la planification annuelle commence par le partage d’une première liste de questions « d’ensemble ». Ces questions sont, par conception, similaires à celles que nous avons partagées l’année dernière ; bon nombre de nos défis restent d’actualité et nécessitent un travail sur plusieurs années. Au-delà de cela, nous continuerons à écouter et à dialoguer par le biais de conversations spécifiques avec les équipes produits ou sur des thèmes particuliers, d’enquêtes et d’entretiens de recherche, de la liste de souhaits de la communauté, d’appels en direct, lors de conférences et sur notre page de discussion sur le plan annuel.

La dernière fois, ce processus nous a aidés à hiérarchiser les tâches dans le plan actuel, ce qui a profité à nos communautés et à nos projets. Par exemple, la communauté et le Conseil consultatif sur les produits et les technologies nous ont fait savoir que l’édition mobile restait un défi majeur. Nous avons donc décidé de continuer à développer les tâches structurées et les vérification des modifications, qui, nous le savons, améliorent les résultats sur mobile, et nous avons mené des recherches supplémentaires. Nous avons également utilisé les commentaires de la communauté et les directives du Conseil consultatif sur les produits et les technologies pour redéfinir la manière dont nous développons et communiquons notre travail sur les lecteurs, en impliquant les communautés plus tôt afin de définir des attentes et des garde-fous communs qui permettent une expérimentation responsable des produits et garantissent que notre travail répond aux besoins des générations actuelles et futures de lecteurs et d’éditeurs.

Nous avons également organisé une série de séances d’écoute et de discussion axées sur Commons au sujet des problèmes soulevés au fil des ans, ce qui a conduit à donner la priorité à un certain nombre d’améliorations infrastructurelles pour les bases de données Commons, certains composants logiciels et des outils spécifiques non pris en charge pour video2commons. Nous avons également déprécié le domaine mobile, ce qui améliore le temps de chargement et la visibilité des pages dans les moteurs de recherche, en particulier pour Commons.

De plus, après des années de préoccupations de la communauté concernant l’accessibilité de notre CAPTCHA et les demandes des utilisateurs et utilisatrices disposant de droits étendus pour renforcer notre détection des modifications automatisées, nous avons déployé un essai en conditions réelles d’un nouveau service de détection des bots pour la création de comptes et les modifications à haut risque, sur Wikipédia en anglais et plusieurs autres wikis.

À l’avenir, le monde a plus que jamais besoin des projets Wikimédia et d’un plan pour les soutenir. Nous faisons de notre mieux pour partager toutes les questions qui nous préoccupent à l’approche du prochain cycle de planification. Nous ne nous attendons pas à ce que chacun d’entre vous y réponde, mais nous espérons que vous nous ferez part de ce qui vous tient le plus à cœur. Merci de prendre le temps de réfléchir et d’imaginer avec nous. Nous vous donnerons plus d’informations sur les prochaines étapes du processus en janvier.

Tendances mondiales

Les tendances mondiales ont continué à façonner non seulement les projets Wikimédia, mais aussi l’Internet dans son ensemble. Nous souhaitons en savoir plus sur la manière dont ces tendances vous affectent et sur la manière dont vous pensez que nous devrions y répondre.

Quels sont les changements les plus importants que vous avez remarqués cette année en dehors de Wikimédia ? Il peut s’agir de tendances dans les domaines de la technologie, de l’éducation ou des méthodes d’apprentissage.

En dehors du mouvement Wikimédia, à quelles autres communautés en ligne participez-vous ? Quels enseignements pouvons-nous tirer des outils et des processus utilisés sur d’autres plateformes communautaires ?

Votre relation avec l’IA a-t-elle changé au cours de l’année dernière ? Par exemple, voyez-vous ou utilisez-vous des fonctionnalités et des outils basés sur l’IA (comme les résumés générés par l’IA lorsque vous effectuez une recherche sur le web, ou les fonctionnalités basées sur l’IA pour résumer ou rédiger des textes dans des e-mails ou des documents) autant, plus souvent ou moins souvent qu’il y a un an ? Pensez-vous ou vous inquiétez-vous davantage, moins ou autant qu’il y a un an de l’impact de l’IA sur Wikipédia ?

Expérimentation

Afin de répondre à l’instant présent avec urgence et concentration, nous devons expérimenter et essayer rapidement de nouvelles approches, d’une manière saine pour nos communautés. Nous cherchons à trouver de nouvelles façons d’expérimenter aux côtés de nos communautés.

Quelles idées ou quels changements avez-vous souhaité tester sur votre wiki ? Y a-t-il des éléments que vous aimeriez mesurer mais que vous ne pouvez pas ? Avez-vous des questions spécifiques concernant l’impact ou la causalité que nous devrions prendre en compte — par exemple, pour savoir si une fonctionnalité ou un bug provoque ce que vous observez sur les wikis ?

Une partie essentielle de notre expérimentation autour de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités repose sur la communication et la collaboration avec nos communautés. Avez-vous des idées sur la manière dont nous pouvons apporter des améliorations rapidement tout en travaillant conjointement avec les communautés ?

Nouveaux arrivants

Des recherches ont montré que les nouveaux arrivants ont du mal à modifier et à continuer à modifier Wikipédia. Nous avons mis au point un ensemble de fonctionnalités qui ont démontré leur efficacité pour accroître l’engagement des nouveaux arrivants, ainsi que des vérifications des modifications pour les aider à respecter certaines des politiques et directives nécessaires pour apporter des modifications constructives. Comment pouvons-nous aider davantage les nouveaux arrivants à devenir des contributeurs efficaces ?

Qu’est-ce qui vous a aidé à prendre confiance et à comprendre comment contribuer, et comment pourrions-nous mettre en place quelque chose d’utile pour les nouveaux arrivants d’aujourd’hui ?

Si vous avez de l’expérience dans la formation, l’enseignement ou le mentorat des nouveaux arrivants, qu’avez-vous appris sur la manière dont les nouveaux arrivants peuvent acquérir les compétences nécessaires pour contribuer ?

Utilisateurs et utilisatrices disposant de droits étendus

La montée en puissance de la désinformation, du vandalisme et des menaces pour la sécurité signifie que le travail des utilisateurs disposant de droits étendus n’a jamais été aussi important, alors que leur nombre diminue sur les plus grandes Wikipédias. Lors de Wikimania cette année, nous avons réuni des utilisateurs disposant de droits étendus afin de partager les meilleures pratiques et de trouver des idées pour l’avenir. Comment pouvons-nous renforcer et développer notre communauté d’éditeurs et d’utilisateurs disposant de droits étendus ?

Comment priorisez-vous les tâches qui requièrent votre attention sur votre wiki ? Quelles pages, catégories, processus ou outils votre communauté a-t-elle développés pour faire remonter les demandes ou gérer les retards ?

Quel outil ou gadget créé par des bénévoles est le plus important pour votre flux de travail, et pourquoi ?

Quels types d’améliorations aideraient davantage d’éditeurs à s’impliquer dans la surveillance ?



Collaboration

Nous voulons faciliter la mise en relation des contributeurs et leur permettre de travailler ensemble sur des projets, afin de renforcer la collaboration et la connexion sur les wikis

Vous êtes-vous déjà fixé des objectifs ou des défis en matière d’édition, pour vous-même ou pour un groupe dont vous faites partie ? Comment fixez-vous et partagez-vous ces objectifs ? Seriez-vous intéressé par des moyens de le faire et de partager votre travail avec d’autres ?

Si vous organisez des événements (tels que des marathons d’édition, des ateliers ou des rencontres), quel est votre plus grand défi ? Quelle technologie la Fondation pourrait-elle fournir qui aurait le plus d’impact sur votre réussite ?

Comment reconnaissez-vous aujourd’hui le travail des autres sur les wikis ? Qu’est-ce qui pourrait aider les éditeurs et éditrices à exprimer plus facilement leur gratitude les uns envers les autres ?

Lecture

Les nouvelles tendances chez les utilisateurs montrent que les gens accèdent au contenu Wikimédia partout sur Internet, même s’ils ne visitent pas wikipedia.org. Mais avec moins de visites sur Wikipédia, moins de bénévoles peuvent développer et enrichir le contenu, et moins de donateurs individuels peuvent soutenir ce travail. Nous menons actuellement des expériences qui visent à la fois à améliorer les méthodes d’apprentissage familières aux lecteurs actifs et à créer de nouvelles méthodes d’apprentissage pour les nouveaux lecteurs. Selon vous, qu’est-ce qui serait le plus efficace pour attirer et fidéliser les lecteurs sur Wikipédia ?

Qu’est-ce qui pourrait empêcher les nouvelles générations de trouver le contenu de Wikipédia intéressant et attrayant ? Comment pourrions-nous surmonter cela en utilisant notre contenu existant ?

Les chatbots et la recherche basée sur l’IA sont de plus en plus populaires comme moyens de recherche d’informations. Avec cette tendance qui se développe, que pourrions-nous faire pour encourager davantage de personnes à utiliser Wikipédia comme leur source de connaissances privilégiée ?

Quels sont les moyens efficaces que vous avez observés chez d’autres pour apprendre et explorer des connaissances en dehors de Wikipédia ? Certains de ces moyens pourraient-ils servir d’inspiration pour Wikipédia ?

