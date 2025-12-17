Lumières sur les femmes : un projet pour célébrer les Camerounaises sur Wikipédia

Chaque mois de mars, depuis 2023, le Cameroun vibre au rythme du projet Lumières sur les femmes, un concours Wikipédia initié par le Wikimedians of Cameroon User Group. L’objectif est clair : mettre en lumière les femmes camerounaises, trop souvent absentes ou sous-représentées dans l’encyclopédie libre, et contribuer ainsi à réduire le biais de genre dans le savoir en ligne.

Un concours pour la visibilité des femmes

Le projet se déroule durant le mois de mars, en écho à la Journée internationale des droits des femmes.

Les participants créent et enrichissent des articles sur des figures féminines camerounaises issues de divers domaines : culture, sciences, sport, politique, entrepreneuriat.

L’initiative s’inscrit dans une dynamique mondiale de valorisation des femmes sur Wikipédia, mais avec une forte identité locale.

Mon engagement depuis le début

J’ai eu la chance de participer à ce projet dès sa première édition en 2023, en tant que bénévole. Mon parcours au sein de Lumières sur les femmes s’est décliné en plusieurs étapes :

Rédacteur : j’ai contribué à la création de nombreux articles, donnant une voix encyclopédique à des femmes dont l’histoire mérite d’être connue.

: j’ai contribué à la création de nombreux articles, donnant une voix encyclopédique à des femmes dont l’histoire mérite d’être connue. Formateur : j’ai animé des ateliers pour initier de nouveaux contributeurs et contributrices aux règles de Wikipédia, en les accompagnant pas à pas dans l’écriture et la mise en ligne.

: j’ai animé des ateliers pour initier de nouveaux contributeurs et contributrices aux règles de Wikipédia, en les accompagnant pas à pas dans l’écriture et la mise en ligne. Coordonnateur : j’ai ensuite pris la responsabilité de la plus grande zone du Cameroun, assurant la coordination des activités, la mobilisation des bénévoles et le suivi des contributions.

Un impact collectif

Au-delà de mon expérience personnelle, le projet a permis :

De renforcer la communauté wikimédienne au Cameroun, en attirant de nouveaux volontaires

De créer un espace de collaboration et de partage autour de la valorisation des femmes

D’accroître la visibilité des Camerounaises sur Wikipédia, contribuant à un patrimoine numérique plus inclusif.

Conclusion

Lumières sur les femmes est bien plus qu’un concours : c’est un mouvement citoyen et culturel qui inscrit les femmes camerounaises dans l’histoire numérique mondiale. Chaque article publié est une victoire contre l’invisibilité, et chaque atelier animé est une graine semée pour l’avenir du libre savoir.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction