Dans les coulisses de WikiAfrica Hour : Mon parcours en tant que coordinatrice de projet

Quand j’ai postulé au poste de coordinatrice de production pour WikiAfrica Hour au sein de Wiki In Africa, j’étais vraiment enthousiaste. J’avais regardé quelques épisodes sur YouTube avant de postuler, et j’avais été impressionnée par leur diversité et leur bonne qualité de réalisation. Mais regarder le produit fini ne révèle pas toujours la quantité de préparation, de collaboration et d’efforts qui se cachent derrière chaque épisode.

Dès les premiers épisodes sur lesquels j’ai travaillé, je n’ai jamais été seule. L’équipe de Wiki In Africa m’a chaleureusement accueillie et m’a guidée pas à pas tout au long du processus d’intégration. Avec le temps, mes responsabilités ont grandi — et ma passion pour ce que ce projet peut offrir à la communauté Wikimedia aussi.

Mesurer l’impact au-delà des chiffres

« La 43ᵉ édition de WikiAfrica Hour a offert un espace d’échanges animées autour de la décolonisation des savoirs et du renforcement des liens entre les institutions GLAM et les initiatives Wikimedia en Afrique. La discussion a réaffirmé que des ressources en ligne comme Wikipédia peuvent jouer un rôle extrêmement important pour corriger des injustices historiques et garantir que les connaissances africaines soient préservées et partagées par celles et ceux qui les détiennent. »

— “GLAM in Africa, a Nigerian narrative in knowledge decolonization: a case study of Benin City”, par User:Lutarchitecture

Ce qui me rend le plus fière, ce n’est pas seulement la croissance du nombre de vues des épisodes ou la variété des sujets abordés — ce sont ces moments où, lors de conférences Wikimedia, des Wikimédiens du monde entier me racontent comment un épisode les a touchés, soutenus dans leur travail, ou a exprimé des défis qu’ils pensaient être seuls à vivre. Ou encore lorsqu’un invité comme Asuru Lutherking Petercan (Utilisateur:Lutarchitecture), qui est intervenu pendant WAH#43: Decolonising knowledge on Wikipedia, se sent inspiré à publié un article partageant les idées fortes du panel des experts du monde entier, et à appliquer ces enseignements au contexte unique GLAM africain.

Un format qui donne la parole à davantage de personnes, avec : Façonner une plateforme où chaque voix compte

L’un des aspects qui rend WikiAfrica Hour si unique, c’est son évolution constante. Au départ, un seul hôte préparait chaque épisode. Aujourd’hui, un·e invité·e anime la discussion selon le thème du mois, apportant nuance nouvelle énergie à chaque discussion.

Le format actuel de WikiAfrica Hour est conçu comme une expérience riche et interactive. L’hôte anime une table ronde réunissant des invité·e·s venant de différentes communautés Wikimedia. (Par exemple, Nichole Saad a animé le 42ᵉ épisode sur les wikis hors-ligne, durant lequel les intervenants ont partagé leurs méthodes, les réalités de la fracture numérique, les façons d’héberger et de distribuer du contenu statique, ainsi que les soutiens disponibles. Nichole est la fondatrice de l’Open Learning Collective, où elle aide des organisations à travers le monde à développer des programmes éducatifs innovants, à renforcer la capacité des enseignants avec des formations efficaces et à naviguer dans des politiques éducatives complexes. Autre exemple : Andrew Lih, membre du comité de pilotage de Wikimania, a animé WAH38, où le panel explorait la vision actuelle et future de Wikimania, notamment les partenariats et collaborations avec d’autres organisations.) La rubrique populaire WikiAfrica Hour News continue de présenter les dernières réalisations de la communauté, des annonces de l’ensemble du mouvement et des appels à l’action opportuns pour les campagnes ou les votes en cours.



Nous avons également introduit le puissant segment In Focus, ce créneau de 15 minutes porte une seule mission : amplifier les voix de la communauté. In Focus met en avant des événements, concours, conférences, ainsi que des histoires motivantes — comme notre série Inspiring Open, où des femmes racontent leurs parcours dans le mouvement de partage libre de connaissance.

Chaque épisode est rempli d’expériences authentiques et de savoirs partagés — et offre une expérience captivante d’une heure (ou parfois une heure et demie, selon l’enthousiasme du débat) chaque dernier mercredi du mois.

Un espace pour le savoir partagé

Depuis que j’ai rejoint l’équipe, j’ai participé à la coordination de 15 épisodes. Quand je repense au premier épisode et que je le compare au dernier, je constate à quel point WikiAfrica Hour a grandi — et quel potentiel il recèle encore.

Au cours de ce processus, j’ai appris :

La pouvoir de la préparation : les premiers épisodes m’ont appris que la planification ne se limite pas à la logistique — il s’agit de créer des conversations significatives. Chaque briefing de l’orateur ou l’oratrice, chaque test technique, chaque plan contribue au bon déroulement de l’épisode.

: les premiers épisodes m’ont appris que la planification ne se limite pas à la logistique — il s’agit de créer des conversations significatives. Chaque briefing de l’orateur ou l’oratrice, chaque test technique, chaque plan contribue au bon déroulement de l’épisode. La valeur de l’adaptabilité : peu importe l’efficacité du plan, les imprévus ne manquent pas — un invité qui se désiste à la dernière minute, un souci technique, une discussion qui prend une nouvelle direction. J’ai appris à rester calme, à réfléchir vite, et à s’adapter sans perdre le fil.

: peu importe l’efficacité du plan, les imprévus ne manquent pas — un invité qui se désiste à la dernière minute, un souci technique, une discussion qui prend une nouvelle direction. J’ai appris à rester calme, à réfléchir vite, et à s’adapter sans perdre le fil. La collaboration avant tout : derrière chaque épisode réussi, il y a un travail collectif — de l’équipe StreamYard, au soutien comm’, aux invités eux-mêmes. J’ai appris à demander de l’aide, en offrir, et coordonner entre différents fuseaux horaires et horizons.

: derrière chaque épisode réussi, il y a un travail collectif — de l’équipe StreamYard, au soutien comm’, aux invités eux-mêmes. J’ai appris à demander de l’aide, en offrir, et coordonner entre différents fuseaux horaires et horizons. Les petits détails créent un grand impact : quelque chose d’aussi simple que de s’assurer un affichage clair des liens ou le choix d’une musique de fond adaptée pour In Focus contribue à faire sentir les spectateurs bien accueillis et impliqués.

Pendant que l’équipe de Wiki In Africa crée le cadre, les histoires, elles, sont racontées par les communautés Wikimedia — pour la communauté.

C’est ce qui rend WikiAfrica Hour si spécial : un espace où les idées sont partagées, les expériences sont célébrées, et le savoir rendu accessible. Nous restons toujours ouverts à de nouvelles idées et aux retours, car ce vodcast appartient à tout le monde. Notre objectif est simple : être le miroir vibrant et la plateforme vivante de la voix diverse et en constante évolution du mouvement Wikimedia.



