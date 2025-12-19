Perspectives pour Wikimania 2026

Alors que la fin de l’année 2025 approche, le comité d’organisation de Wikimania 2026 est occupé à planifier l’événement, qui se tiendra en juillet 2026 à Paris.

Les thèmes choisis cette année pour Wikimania sont la liberté, l’équité et la fiabilité (Liberté, Équité, Fiabilité). C’est également l’occasion pour la communauté de célébrer les 25 ans de Wikipédia et de se tourner vers les 25 prochaines années.

Pour cette édition de Wikimania, nous plaçons l’inclusivité linguistique au cœur de l’événement, en offrant aux intervenant·e·s la possibilité de présenter leur exposé dans plusieurs langues et en encourageant les participant·e·s originaires de pays francophones à s’exprimer dans leur langue maternelle. Des traductions en direct seront assurées pour plusieurs sessions, afin que les locuteur·rice·s espagnol·e·s, françai·se·s, anglai·se·s et arabes puissent y assister en personne ou à distance.

Des espaces pour toutes et tous

Le COT s’efforce également de garantir le confort de tous·tes les participant·e·s. Par conséquent, une salle silencieuse ainsi qu’un espace de détente seront intégrés aux plans du site. Des guides de la ville seront également disponibles afin que les participant·e·s puissent trouver le meilleur moyen de se déplacer à Paris et profiter de tout ce que la ville a à offrir. Bien que Paris soit une grande ville, elle est bien desservie par un réseau étendu de métro, de trains, de bus et même de bateaux.

Pour les personnes qui financent elles-mêmes leur participation ou réservent elles-mêmes leur hébergement, nous recommandons de réserver dans le nord-est de Paris, le long de la ligne 7, afin de pouvoir se rendre facilement aux lieux de la conférence.

La sécurité est une question que le COT prend très au sérieux et nous veillerons à ce que des mesures soient mises en place, en collaboration avec les lieux d’accueil, afin de garantir aux participant·e·s une expérience sûre et agréable. Ces mesures et les informations relatives à la sécurité seront communiquées à tous·tes les participants avant l’événement, afin qu’ils sachent à quoi s’attendre.

Perspectives pour les bourses

Le processus d’attribution des bourses a été lancé plus tôt que les années précédentes, car nous savons que certains de nos bénéficiaires pourraient être confronté·e·s à un processus plus long en raison de l’obtention d’un visa. Nous aiderons également les bénéficiaires de bourses et les participant·e·s qui financent eux·elles-mêmes leur participation en leur fournissant des lettres à joindre à leur demande. Nous avons déjà commencé à contacter les ambassades du monde entier, en personne et en ligne, afin qu’elles sachent à l’avance qu’elles vont recevoir des demandes.

Début 2026, nous annoncerons les bourses, puis nous passerons à l’ouverture des sessions de soumission pour le programme. Gardez donc un œil sur Diff et les réseaux sociaux de Wikimania pour plus d’informations à venir.

Rendez-vous à Paris !

