Digitize Youth Project 2025 Burkina Faso et Tchad, la phase après l’apprentissage

Session Wikipedia AWA DYP 2025

Le projet Digitalize Youth Project 2025 est une initiative de Wikimediens en résidence (WiR) qui vise à combler les lacunes de contenu sur Wikidata et Wikipédia. L’axe majeur de travail se fonde sur les questions liées à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme au Burkina Faso et au Tchad.

Des formations et heures de bureau encadrent la démarche suivant les objectifs définis.

En novembre, nous avons été appelés à revenir certes avec des formations mais il a été question de permettre aux contributeurs qui nous accompagnent de faire des contributions sur le ou les projet.s de leur choix.

Research/Investigation

L’orientation de la bourse a été discuté dans une session de travail avec l’équipe projet, il s’agissait de ramener en effet le travail sur des activistes et actions sociales des droits humains ODD 16 à travers les outils numériques.

Ce changement a été partagé avec les communautés du Burkina Faso et du Tchad qui ont marqué leur intérêt à continuer le travail entamé.

Il a été noté une faible participation des contributeurs à tous les axes d’action ce mois. Les sessions de formations et même les contributions par éditeur ont connu une baisse. Nous pensons que ceux-ci sont occupés.

Au-delà de cette observation, il a été enregistré une participation multiple de quelques contributeurs qui ont permis d’enregistrer une belle performance.

L’annonce des deux meilleurs contributeurs (Zeinab et Cherif) du mois dernier a donné droit ce mois aussi à deux autres. Nous avons eu cette fois-ci WhizGeek (Tchad) et C. Lingané du Burkina Faso.

Meilleures performances du mois d’octobre

Résultats du mois de octobre

21 sujets créés sur Wikidata et plusieurs ajouts de déclaration ;

04 articles créés sur Wikipedia et des brouillons en cours de relecture.

Exemple de contributions

Wikidata:

Wikipédia: Hamid Khayar Oumar, HorusLab

Défis

Les deux communautés s’engagent dans la tenue des objectifs malgré les contributions qui sont réduites. Les contributeurs sont souvent engagés dans des campagnes wikimediennes tel a été le cas avec le Burkina au début de ce parcours.

Le mois prochain, nous prévoyons revoir le nombre des contributeurs à la hausse et même la participation aux sessions de travail en ligne.

