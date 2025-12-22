Ma première Wikimania : souvenirs de Nairobi 2025

Introduction

Je m’appelle Marcel EBELLE, wikimédien camerounais. Depuis mes débuts, j’ai toujours rêvé de rencontrer des wikimédiens d’autres pays, d’échanger avec eux sur la connaissance libre sur internet, afin apprendre davantage. En août 2025, ce rêve est devenu réalité : j’ai participé à ma toute première Wikimania, organisée à Nairobi, au Kenya .

Découvrir Nairobi et l’esprit de Wikimania

Nairobi, ville vibrante et accueillante, a été le cadre idéal pour cette rencontre mondiale. Dès mon arrivée, j’ai ressenti l’énergie et la diversité du mouvement Wikimedia : des bénévoles de toutes les origines de notre planète, venus des quatre coins du monde, réunis par une même passion pour la connaissance libre.

Les moments forts

Rencontres inspirantes : J’ai pu échanger avec des wikimédiens d’Afrique, de WikiFranca, des wikimediens d’Europe, d’Asie et d’Amérique, bien sûr parler l’anglais m’a beaucoup aidé dans ce sens. Ces discussions m’ont montré la richesse des expériences et des projets menés dans chaque région.

: J’ai pu échanger avec des wikimédiens d’Afrique, de WikiFranca, des wikimediens d’Europe, d’Asie et d’Amérique, bien sûr parler l’anglais m’a beaucoup aidé dans ce sens. Ces discussions m’ont montré la richesse des expériences et des projets menés dans chaque région. Sessions et ateliers : J’ai assisté à des présentations sur l’inclusion linguistique vu que je suis l’un des fondateurs de wikipédia en langue duala https://meta.wikimedia.org/wiki/Duala_Wikipedia_Project?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPMjc1MjU0NjkyNTk4Mjc5AAEedwZ7W-mwJMUQR1yKUAKu7kA-vnT1aUuQb4Nr_JnZJFuUvSoYt-uJV34UTnM_aem_z1MoJdQ2IqqRRDUynL7_3A une équipe qui travaille dans l’incubateur pour mettre la première langue camerounaise sur les projets Wikimédia.

Célébrations : Les moments conviviaux, comme les soirées culturelles et le karaoké ont renforcé le sentiment d'appartenance à une grande famille mondiale.

Ce que j’ai appris

Cette Wikimania m’a permis de :

Comprendre comment d’autres communautés organisent leurs activités pour mobiliser de nouveaux contributeurs, l’exemple de la Côte d’Ivoire m’a beaucoup intéressé.

Découvrir des outils et pratiques pour améliorer la qualité des contenus sur Wikipédia (factorday) et les projets frères notamment Wikidata avec l’ajout des lexèmes.

Retour vers ma communauté

Je suis rentré avec une motivation renouvelée et une multitude d’idées à partager avec ma communauté locale. Mon objectif est de transmettre ce que j’ai appris, d’encourager plus de personnes à contribuer, et de renforcer notre présence dans le mouvement Wikimedia.

Conclusion

Participer à Wikimania 2025 à Nairobi a été une expérience inoubliable. Elle m’a permis de grandir en tant que wikimédien et de mieux comprendre la force du collectif. Je souhaite que d’autres membres de ma communauté puissent vivre cette aventure et contribuer à faire avancer le libre partage de la connaissance.

