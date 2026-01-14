Projet AWA Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA): les femmes d’influence en Côte d’Ivoire

Les plateformes Wikipédia et Wikidata sont des vecteurs essentiels pour la visibilité et la reconnaissance des personnalités publiques. En Côte d’Ivoire, l’impact et la contribution des écrivaines et des sportives sont indéniables, mais leur représentation en ligne, notamment sur ces bases de connaissances collaboratives, reste un défi.

Il s’est tenu le 1er decembre 2025, la première formation en ligne du mois avec une dizaine de participants en Côte d’Ivoire sur comment améliorer ses contributions ( session 3)sur Wikidata, la plus grande base de données. Il s’est tenu également en ligne le même jour avec une dizaine de participants en Côte d’Ivoire sur Wikipédia la plus grande encyclopédie libre en ligne, un deuxième atelier de formation sur réussir le résumé introductif d’un article Wikipédia.

L’Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) qui initie ce projet, est un réseau de wikimédiens africains, acteurs du changement, qui travaillent ensemble pour renforcer l’intégrité de l’information. Il s’agit d’une communauté continentale de wikimédiens africains très efficace et l’une de ses missions est de corriger le déséquilibre criant de représentation des genres sur Wikipédia et Wikidata, en particulier en ce qui concerne les personnalités féminines du continent. L’AWA œuvre activement à la création et à l’enrichissement d’articles les concernant. Cela passe par l’organisation d’ateliers de formation, de marathons de modification et de campagnes de sensibilisation visant à équiper les contributeurs des compétences nécessaires pour rédiger des biographies complètes et neutres, ainsi que pour intégrer des données structurées sur Wikidata. L’AWA est soutenue par Code For Africa.

Formation#5 Wikipédia de la campagne AWA-SRIEWA

La formation sur Wikipédia a été dirigée par Menney Eddy , membre expérimenté de la communauté et Wikimédien chevronné et la formation sur Wikidata a été assurée par Assi Nathan, un bénévole expérimenté, membre actif de la communauté ivoirienne et expert en la matière, le tout sous la supervision de Jémuèle Johnson.

Les participants sont recrutés par Johnson Jémuèle Arielle Audrey l’une des boursières de la bourse SRIEWA ( Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa) qui travaille sur le “Les femmes d’influence ” en Côte d’Ivoire. En résidence en Côte d’Ivoire, elle les forme et ils travailleront pendant 6 mois à produire et à améliorer au moins 180 articles afin de combler un déficit de représentation, à promouvoir l’équité de genre dans le domaine de l’information, et à offrir une ressource accessible et fiable sur l’histoire politique ivoirienne pour les générations actuelles et futures.

Formation#5 Wikidata de la campagne AWA-SRIEWA

Pour le mois de novembre, l’équipe de Jémuèle Johnson a travaillé sur Les femmes de medias, de droit en Côte d’Ivoire. En effet, en Côte d’Ivoire, la parité hommes-femmes dans le domaine de l’audiovisuel et du domaine juridiques. Malgré des avancées, la présence des femmes reste limitée par des facteurs socioculturels. C’est un thème avec un champ d’action très vaste sur lequel, l’équipe a travaillé pendant deux mois en l’occurrence de novembre à décembre.

Les bénévoles ont travaillé en faisant des recherches afin de trouver des articles sur lesquels travailler et des éléments Wikidata à créer. Cette fois, nous avons eu un article traduit: Badjo Djekouri, un article créée : Fatim Djédjé et treize nouveaux éléments créés: Anne-Marcelle Douka;Delphine Gbla;Line Jaber etc…

Les bénévoles ont travaillé sur Wikipédia et Wikidata, leur apprentissage et leurs contributions et il leur reste un (1) mois pour achever leur semestre de formations et de contributions.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa (CfA), en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) , Un programme de Bourse qui offre des bourses à 6 wikipédiens africains en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA) Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA).

Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher, créer et modifier des articles. Ce programme leur donnera les moyens et les aptitudes pour décupler leurs compétences pour l’intégrité de l’information sur Wikimedia en Afrique.

Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a facilité le recrutement de bénévoles participants. Grâce à son réseau de Wiki-clubs, il a été facile de mobiliser des jeunes prêts à participer à l’initiative.

