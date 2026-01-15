Que la fête d’anniversaire commence ! Wikipédia fête ses 25 ans.

Le Jour J est enfin arrivé : Wikipédia fête ses 25 ans. Il s’agit d’une étape importante qui nous invite à faire une pause, à réfléchir et à célébrer la place incroyable qu’occupe Wikipédia dans l’histoire du savoir humain.

Aujourd’hui, il s’agit également d’aider les autres à comprendre l’importance de ce moment en rappelant au monde ce que nous savons déjà : Wikipédia est la colonne vertébrale de l’information en ligne, et les êtres humains en sont le cœur.

Aidez-nous à célébrer ce moment : il existe de nombreuses façons d’y participer !

Fête d’anniversaire virtuelle

Vous pouvez déjà vous joindre à la fête d’anniversaire mondiale qui aura lieu aujourd’hui à 16 h UTC, avec la participation de dizaines de Wikimédiens du monde entier. Au programme : des prix, des jeux, des invités spéciaux et des performances musicales.

Ajoutez vos vœux d’anniversaire à la plus longue carte d’anniversaire

Souhaitez un joyeux 25e anniversaire à Wikipédia en vous rendant sur Meta-wiki et en signant la carte d’anniversaire, ou en créant votre propre histoire à l’aide d’un modèle spécial sur le compte Instagram de Wikipédia (cliquez sur la rubrique « Story » dans le profil de Wikipédia et appuyez sur l’autocollant « Ajouter le vôtre »).

Regardez et partagez notre série documentaire consacrée à notre 25e anniversaire

Nous venons de lancer une série documentaire du 25e anniversaire. Dans des épisodes d’une minute, nous partageons les histoires uniques d’éditeurs Wikipédia exceptionnels, donnant aux téléspectateurs un aperçu du travail de près de 250 000 bénévoles à travers le monde.

La série met en lumière ces bénévoles, leur motivation unique et leur passion pour contribuer à l’encyclopédie en ligne. Parmi eux, on trouve un Californien qui a passé deux décennies à documenter les ouragans et les tempêtes, un médecin indien qui a partagé des informations cruciales sur la COVID-19 pendant la pandémie mondiale, une bibliothécaire tokyoïte âgée mettant ses connaissances à disposition en japonais, et bien d’autres encore. Leurs histoires soulignent que, même et surtout à l’ère de l’IA, la connaissance est humaine et a besoin des humains.

Plongez dans la capsule temporelle des 25 ans de Wikipédia

Nous avons également dévoilé « 25 ans de Wikipédia », une capsule temporelle interactive qui retrace les moments clés de l’histoire de Wikipédia, du passé au présent, tout en inspirant l’espoir quant à la façon dont elle pourrait façonner l’Internet du futur.

Vous pouvez écouter le fondateur Jimmy Wales partager ses souvenirs sur les débuts de Wikipédia, notamment lorsqu’il a lui-même installé les tout premiers serveurs du site. La capsule explore également le rôle de Wikipédia lors d’événements mondiaux majeurs et présente certaines des parties les plus étranges et les plus merveilleuses de Wikipédia, comme un article sur une pieuvre prémonitoire nommée Paul.

Un nouveau quiz interactif a également été publié aujourd’hui. Il invite les gens du monde entier à découvrir quel avenir de Wikipédia les représente le mieux. Ces avenirs ont été imaginés par un groupe d’éditeurs et d’éditrices de Wikipédia, de jeunes enfants, de futurologues professionnels et d’artistes, représentant un éventail de visions pour le Wikipédia de demain.

Wikipédia à 25 ans dans le monde réel

Vous voulez quelque chose de plus concret ? Découvrez la nouvelle collection festive en édition limitée de produits dérivés Wikipédia que nous venons de lancer dans la boutique Wikipédia. Vous voulez ramener chez vous votre mascotte d’anniversaire ? Précommandez votre peluche Bébé Globe sur le site web de Makeship.

Oh, et n’oubliez pas de lire l’article sur le merveilleux Wikimédien qui a eu l’idée du Bébé Globe ! Nous avons rencontré l’utilisateur BaduFerreira (Jonathan) pour en savoir plus sur lui et son travail.

Continuez à célébrer !

Après avoir exploré toutes ces ressources, aidez-nous à créer le plus grand moment d’anniversaire possible en utilisant un kit d’outils pour les réseaux sociaux afin d’amplifier les vœux d’anniversaire et l’amour pour Wikipédia dans le monde entier. Le kit d’outils pour les réseaux sociaux fait partie de notre trousse de célébration plus complète, qui regorge de ressources et d’éléments graphiques que vous pouvez utiliser tout au long de l’année.

À partir du 16 février, allez découvrir les surprises d’anniversaire qui apparaîtront sur les Wikipédias betawi, tchèque, française, gorontalo, italienne, maduraise, thaïlandaise, vietnamienne et wayuu. Inscrivez-vous pour recevoir un rappel dès que ce personnage sera en ligne, en train de jouer et de rêvasser. Pensez-vous que votre communauté serait intéressée à participer ? Ajoutez votre nom d’utilisateur sur la page de discussion et nous vous contacterons !

La célébration se poursuivra avec des événements Wikipédia 25 organisés dans le monde entier tout au long de l’année, en ligne et en présentiel. Consultez le calendrier complet des événements et, si vous et votre communauté célébrez tout au long de l’année, assurez-vous d’ajouter le vôtre à la liste !

Nous avons encore beaucoup à célébrer pour Wikipédia 25 cette année – mais aujourd’hui, nous exprimons notre gratitude à vous tous pour nous avoir aidés à atteindre et à marquer ce jalon pour notre mouvement.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction