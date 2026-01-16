Projet AWA Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA): les femmes d’influence en Côte d’Ivoire#2

Les plateformes Wikipédia et Wikidata sont des vecteurs essentiels pour la visibilité et la reconnaissance des personnalités publiques. En Côte d’Ivoire, l’impact et la contribution des écrivaines et des sportives sont indéniables, mais leur représentation en ligne, notamment sur ces bases de connaissances collaboratives, reste un défi.

Il s’est tenu le 4 décembre 2025, la première formation en ligne du mois de décembre, mais aussi la dernière formation de la campagne avec une dizaine de participants en Côte d’Ivoire, sur “Comment ajouter des photos sur une gigantesque médiathèque” sur Wikimedia Commons. Il s’est tenu également en ligne le même jour avec une dizaine de participants en Côte d’Ivoire sur Wikipédia la plus grande encyclopédie libre en ligne, un deuxième atelier de formation sur “les techniques de recherche et de sourçage.

L’Alliance Wikipédienne Africaine (AWA) Ce projet est porté par un réseau de wikimédiens africains engagés pour le changement et œuvrant ensemble au renforcement de l’intégrité de l’information. Il s’agit d’une communauté continentale dynamique dont l’une des principales missions est de réduire le déséquilibre marqué dans la représentation des genres sur Wikipédia et Wikidata, en particulier s’agissant des personnalités féminines africaines.

L’AWA travaille activement à la création et à l’enrichissement d’articles dédiés à ces femmes. Pour ce faire, elle organise des ateliers de formation, des marathons de contribution et des campagnes de sensibilisation visant à doter les contributeurs des compétences nécessaires pour rédiger des biographies neutres et complètes, ainsi que pour intégrer des données structurées sur Wikidata.

L’initiative bénéficie du soutien de Code for Africa.

La formation sur Wikipédia a été dirigée par Menney Eddy , membre expérimenté de la communauté et Wikimédien chevronné et la formation sur Wikimedia Commons. a été assurée par Coulibaly Rahim, un bénévole expérimenté, membre actif de la communauté ivoirienne et expert en la matière, le tout sous la supervision de Jémuèle Johnson.

Les participants sont recrutés par Johnson Jémuèle Arielle Audrey l’une des boursières de la bourse SRIEWA ( Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa) qui travaille sur le “Les femmes d’influence ” en Côte d’Ivoire. En résidence en Côte d’Ivoire, elle les forme et ils travailleront pendant 6 mois à produire et à améliorer au moins 180 articles afin de combler un déficit de représentation, à promouvoir l’équité de genre dans le domaine de l’information, et à offrir une ressource accessible et fiable sur l’histoire politique ivoirienne pour les générations actuelles et futures.

Pour le mois de décembre, l’équipe de Jémuèle Johnson s’est consacrée au thème des femmes des médias et du droit en Côte d’Ivoire. En effet, malgré certaines avancées, la parité hommes-femmes demeure insuffisante tant dans le secteur audiovisuel que dans le domaine juridique, en raison notamment de facteurs socioculturels. Ce thème, particulièrement vaste, a mobilisé l’équipe sur une période de deux mois, de novembre à décembre.

Les bénévoles ont mené diverses recherches afin d’identifier des articles à améliorer ou à créer, ainsi que des éléments Wikidata à ajouter. Comme article créer:

Les bénévoles ont travaillé sur Wikipédia et Wikidata, leur apprentissage et leurs contributions ont permis de travailler tout au long de cette campagne. Ce fut 6 mois de travail acharné et de perséverance.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa (CfA), en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) , Un programme de Bourse qui offre des bourses à 6 wikipédiens africains en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA) Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA).

Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher, créer et modifier des articles. Ce programme leur donnera les moyens et les aptitudes pour décupler leurs compétences pour l’intégrité de l’information sur Wikimedia en Afrique.

Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a facilité le recrutement de bénévoles participants. Grâce à son réseau de Wiki-clubs, il a été facile de mobiliser des jeunes prêts à participer à l’initiative.

