Wikidata Days 2025, Voyage en Afrique: Construire des connaissances, des langues et des communautés

Wikidata Days 2025 IWUG & WAFTAI a marqué la première célébration à l’échelle du continent consacrée à la promotion de Wikidata en Afrique. Conçu pour les Wikimédiens, les défenseurs du savoir ouvert, les éducateurs, les linguistes et les nouveaux contributeurs, l’événement s’est concentré sur un objectif central : accroître la visibilité des connaissances africaines sur Wikidata, en particulier dans les langues africaines.

Cette première édition a réuni 84 participants inscrits issus de deux communautés partenaires : Igbo Wikimedians User Group (IWUG) et Women Association For Technology And Innovation (WAFTAI). Plus de 40 personnes ont assisté au lancement, et les éditions futures ambitionnent d’accueillir d’autres communautés à travers le continent.

Cet événement est important car il renforce la représentation africaine sur une plateforme mondiale de connaissances structurée, notamment en améliorant la couverture des données et en soutenant les traductions.

Points majeurs et principaux enseignements du programme

La collaboration s’est concentrée sur des projets Wikidata concrets et à fort impact :

Création de 897 entrées Wikidata pour les établissements d’enseignement secondaire du Cameroun

Traduction de plus de 2 000 descriptions d’établissements scolaires du Nigéria et du Cameroun en igbo, en fulfulde et en yemba

Les participants ont pris part à des ateliers pratiques, des échanges entre pairs et des séances d’édition guidées.

Le programme a démontré qu’une coordination ciblée peut produire des résultats concrets tout en renforçant durablement les capacités des communautés.

Célébration

Découvrez les contributeurs exceptionnels qui ont fait de notre première campagne un véritable succès. Notre meilleur contributeur, Ngala Brain, a été récompensé par un appareil photo en reconnaissance de sa performance.

Réflexions : Succès et défis

Ce qui a bien fonctionné

Du point de vue de l’organisateur, l’esprit de collaboration était remarquable. Les participants étaient motivés, engagés et désireux d’apprendre. La conception de la tâche, axée sur les écoles, a trouvé un écho favorable car elle était directement liée aux communautés et à l’intérêt public.

Où nous avons essayé

Malgré d’excellents résultats, le parcours n’a pas été sans embûches :

L’instabilité du réseau a affecté la participation en temps réel. Plusieurs contributeurs ont eu des difficultés à rejoindre les sessions Zoom ou à maintenir une connexion stable lors du lancement de la campagne. Les restrictions d’accès pour les participants nigérians ont créé des obstacles imprévus, certains n’ayant pas pu accéder au site web hébergeant les données d’établissements scolaires. Même les organisateurs n’ont pas été en mesure d’en déterminer la cause.

Ces difficultés ont souligné la nécessité de maintenir une résilience technique, des ressources redondantes et des modèles de participation asynchrones adaptés aux contextes africains.

Perspectives d’avenir : une invitation aux autres communautés africaines de Wikimedia

L’équipe organisatrice conçoit Wikidata Days en Afrique comme une plateforme en expansion. Les éditions futures bénéficieront d’une plus grande diversité de points de vue, de langues et de thématiques – allant du patrimoine culturel aux données climatiques, en passant par l’éducation et bien plus encore.

Nous encourageons les communautés Wikimedia africaines à envisager de participer. La participation offre :

Le développement de compétences en matière de Wikidata et de données structurées Des opportunités pour renforcer la présence en ligne des communautés locales dans leurs langues respectives Une collaboration panafricaine et la résolution partagée de problèmes Un moyen d’accroître la visibilité des institutions et des savoirs locaux

À l’avenir, nous nous engageons à soutenir un écosystème Wikidata résilient et multilingue qui raconte l’histoire de l’Afrique de manière plus complète, façonnée par les Africains et partagée avec le monde entier.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction