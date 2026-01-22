Projet AWA/ (SRIEWA) Renforcement des écosystèmes d’information résilient en Afrique de l’Ouest : Bilan à mis parcours des travaux du projet AWA SRIEWA 2025

Dans la perspective du projet , nous continuons de créer les éléments Wikidata et les articles Wikipedia en rapport avec la gouvernance en Côte d’Ivoire sur l’engagement politique des jeunes en Côte d’Ivoire. En ce qui concerne le mois de Septembre plus précisément la période d’Octobre 2025, nous avons mis l’accent sur Wikidata, En formant les participants à la maîtrise des outils adéquats dans l’exécution de leurs tâches dans le cadre du projet SRIEWA 2025.



Visuel de communication 1 by – Blessingedi76 CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



La formation est donnée par Menney Emmanuel , l’un des boursiers du programme qui travaille sur la Côte d’Ivoire. Il est expérimenté dans la contribution sur Wikipédia.



Les participants sont recrutés par le Wikipédien en résidence en Côte d’Ivoire. Il les apporte les instructions nécessaires et ils travailleront pendant 6 mois à produire au moins 180 articles afin de combler les lacunes de contenu sur des sujets tels que la création et l’amélioration de contenus sur Wikipédia et Wikidata en rapport avec l’engagement politique des jeunes, la citoyenneté numérique, ainsi que la participation politique en Côte d’Ivoire.



Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa, le European Partnership for Democracy (EPD), AfricTivistes, CFI Media Development, le Bureau Régional Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme, et la Fondation Kofi Annan (KAF), avec des contributions du Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Un programme de Bourse qui offre des bourses à 6 wikipédiens africains en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA) SRIEWA 2025.

Image de formation Wikipedia – Blessingedi76 CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher et vérifier des sources d’information. Ce programme leur donnera les moyens de promouvoir un espace numérique sécurisé sur Wikimedia en Afrique. Pendant ce mois d’Octobre nous avons travaillé sur 30 articles Wikipedia et éléments Wikidata qui ont été améliorés et un article Wikipedia amélioré pour cette activité Élection présidentielle ivoirienne de 2025 pour ce mois-ci. Nous comptons créer encore plus des articles Wikipedia et des éléments Wikidata sur la gouvernance en Côte d’Ivoire pour le mois d’Août enfin d’améliorer la résilience en Afrique.



Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a facilité le recrutement de bénévoles participants. Grâce à son réseau de Wiki-clubs, il a été facile de mobiliser des jeunes prêts à participer à l’initiative.

