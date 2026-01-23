Digitize Youth Project 2025 Burkina Faso et Tchad, partage de compétences pour un meilleur libre partage de la connaissance

Digitalize Youth Project (DYP) 2025 Burkina Faso et au Tchad arrive bientôt à son terme.

Apres l’épisode de novembre, décembre a été un mois pas comme les autres. Les contributeurs se sont habitués au rythme de travail et nous avons plus assisté ceux qui avaient des préoccupations.

Nous avons travaillé sur Wikipédia et Wikdata; des compétences supplémentaires ont été reçues. Il s’agit par exemple de désorpheliner un article, renommer un article sur Wikipédia.

Rappel: Le projet DYP 2025 est une initiative de Wikimediens en résidence (WiR) qui vise à combler les lacunes de contenu sur Wikidata et Wikipédia. L’axe majeur de travail se fonde sur les questions liées à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme au Burkina Faso et au Tchad.

Des formations et heures de bureau encadrent la démarche suivant les objectifs définis.

Research/Investigation

Il est constaté un relâchement en termes d’implication des uns et des autres. Nous avons entrepris de discuter avec les différents acteurs accompagnant la bourse.

C#est ainsi que, pendant la préparation du mois de décembre, deux contributeurs posent leur préoccupation et les sessions de travail du mois répondent à celles-ci. Il s’agit entre autres dans un premier temps du renommage d’un sujet sur Wikidata et d’un article sur Wikipédia et dans un second temps la création d’une série d’articles sur des éditions d’un événement; le deuxième point débouche sur la création d’une palette, supprimée du fait du nombre bas d’articles existants.

Durant le mois, j’ai eu l’opportunité de suivre les travaux d’autres acteurs de bourse sur l’activisme numérique au Cameroun, j’ai pu mieux cerner les orientations entamées au mois de novembre.

En préparation des sessions du mois de janvier, dans un échange avec un responsable de scouts Burkina Faso, il est prévu quelques sessions de formation avec des scouts dudit pays.

Comme à l’accoutumée, l’annonce des deux meilleurs contributeurs est faite. Nous avons eu cette fois-ci C. Lingané et Zeinab S. du Burkina Faso.

Résultats du mois de octobre

18 sujets créés sur Wikidata et plusieurs ajouts de déclaration ;

05 articles créés sur Wikipedia et des brouillons en cours de relecture.

Exemple de contributions

Wikidata:

Wikipédia:

Défis

La faible participation des acteurs du Burkina et du Tchad s’est fait ressentir ces deux derniers mois; des échanges ont permis de comprendre leur implication dans des campagnes organisées dans ces pays. Nonobstant, quelques-uns contribuent sur Wikidata et/ou sur Wikipedia.

De belles initiatives se font ressentir telles la formation des scouts du Burkina Faso; ce sera un défi d’entraîner de nouveaux dans l’aventure en ce dernier mois, nous espérons être à la hauteur.

