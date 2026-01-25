Projet AWA/ (SRIEWA) Renforcement des écosystèmes d’information résilient en Afrique de l’Ouest : Engagement politique des jeunes en Afrique de l’Ouest : cas des jeunes, des mouvements à caractère politique, des partis politiques en Côte d’Ivoire



En prélude des faits et des objectifs atteints récemment, nous gardons le cap dans la création créer les éléments Wikidata et les articles Wikipedia en rapport avec la gouvernance en Côte d’Ivoire sur l’engagement politique des jeunes en Côte d’Ivoire. En ce qui concerne le mois de Décembre plus précisément la période Novembre 2025, nous avons mis l’accent sur Wikidata, En formant les participants à la gouvernance politique et les faits politiques en Côte d’Ivoire dans le cadre du projet SRIEWA 2025.

Visuel de formation Novembre 2025 by – Blessingedi76 CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



Le Wikipédien en résidence en Côte d’Ivoire recrute des participants pour un projet de six mois visant à créer ou améliorer au moins 180 articles sur Wikipédia et Wikidata. Le travail se concentrera sur l’engagement politique des jeunes, la citoyenneté numérique et la participation politique en Côte d’Ivoire, afin de combler les lacunes de contenu sur ces sujets.



Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa, le European Partnership for Democracy (EPD), AfricTivistes, CFI Media Development, le Bureau Régional Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme, et la Fondation Kofi Annan (KAF), avec des contributions du Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Un programme de Bourse qui offre des bourses à 6 wikipédiens africains en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA) SRIEWA 2025.



Image du Office Hour 1 de Décembre 2025 – Blessingedi76 CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher et vérifier des sources d’information. Ce programme leur donnera les moyens de promouvoir un espace numérique sécurisé sur Wikimedia en Afrique. Pendant ce mois de Decembre nous avons travaillé sur 15 articles Wikipedia et 85 éléments Wikidata qui ont été améliorés et crées et un article Wikipedia amélioré pour cette activité Naya Jarvis Zamblé pour ce mois-ci. Nous comptons créer ou améliorer encore plus des articles Wikipedia et des éléments Wikidata sur la gouvernance en Côte d’Ivoire pour le mois de Décembre afin d’améliorer la résilience de l’information en Afrique.

Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. En s’appuyant sur son réseau de Wiki-clubs, Wikimedia Côte d’Ivoire a efficacement mobilisé de jeunes bénévoles pour participer à l’initiative.







