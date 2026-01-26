Résoudre les énigmes ensemble

Le 6 mai 2025, j’ai annoncé ma décision de quitter mes fonctions dans le cadre d’une transition de directrice de la Fondation Wikimédia planifiée de longue date. Demain, je me joindrai à vous tous pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à Bernadette Meehan, qui prendra officiellement ses fonctions.

Wikipédia a fêté ses 25 ans la semaine dernière! Le privilège de ma carrière était de contribuer à cette remarquable entreprise humaine, si unique, si puissante et si durable – sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. J’ai adoré apprendre des bénévoles du monde entier et partager ce que Wikipédia représente pour le monde.

En ce dernier jour, je vous propose ces réflexions finales pour boucler la boucle, là où j’en étais lors de la fin de l’année 2021.

Boucler la boucle

Lors d’une tournée d’écoute que j’ai effectuée avant de rejoindre la Fondation Wikimédia, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec près de 300 personnes dans 55 pays et d’en rencontrer des centaines d’autres lors d’événements communautaires. J’ai entendu de nombreux points de vue tranchés concernant les projets Wikimédia, la Fondation, nos méthodes de collaboration et la nécessité d’agir plus efficacement dans le monde qui nous entoure.

J’ai ensuite restitué ce que j’avais entendu sous forme de ces 5 énigmes – je les ai appelé “énigmes” car j’estimais qu’elles nécessitaient une ingéniosité collective et une résolution de problèmes partagée pour atteindre des aspirations ambitieuses et relever ensemble des défis complexes. Je n’aurais certainement pas pu en résoudre une d’elles toute seule. Pour moi, ces énigmes continuent de guider ce qui est, à mon sens, le travail le plus important à venir pour répondre au monde qui nous entoure, un monde qui nous paraît de plus en plus incertain et instable.

“De quoi le monde a-t-il besoin de nous maintenant?”

La première énigme – se demande “De quoi le monde a-t-il besoin de nous aujourd’hui?” – était le seul sujet sur lequel les contributeurs de Wikimédia partageaient un avis unanime. L’urgence des projets Wikimédia, plus que jamais nécessaire, faisait l’objet d’un large consensus. Il y a quatre ans, nombre d’entre vous m’ont parlé de la désinformation, la mésinformation, la désintermédiation et la polarisation. Vous avez insisté sur le caractère essentiel et non négociable de nos principes de partage des connaissances et de neutralité. Ces principes sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

Pourtant, un nombre inquiétant de personnes ont confié que “nous avons une vision du monde très insulaire” et que nous sommes “trop repliés sur nous-mêmes… une fausse oasis, insuffisamment ouverte sur le monde extérieur”. Nombre d’entre vous m’ont dit que nous devions nous poser des questions plus difficiles, comme: “Sommes-nous toujours pertinents par rapport à tant d’autres plateformes en ligne? Pourquoi les gens viendraient-ils vers nous? Notre technologie est-elle facile à utiliser?” En creusant un peu, j’ai entendu: “Sur certains sujets très sensibles, nous n’avons aucune donnée de référence.”

À cet égard, j’estime que nous avons accompli des progrès significatifs, même si, bien sûr, sur un internet en constante évolution, il y a toujours plus à faire. Lorsque j’ai rejoint la Fondation Wikimédia, l’intelligence artificielle générative ne façonnait pas encore le paysage des médias en ligne à sa vitesse actuel, mais le rôle crucial de Wikipédia en tant que pilier de la connaissance sur internet était évident. Nous avons repensé toute notre planification afin de toujours commencer par une vision externe – en analysant les données, les recherches et les tendances auxquelles nous devons faire face concernant l’évolution des usages d’internet, l’impact des nouvelles réglementations sur notre travail et la manière d’aborder plus ouvertement les statistiques montrant une baisse de fréquentation humaine de notre plateforme face à la désintermédiation croissante. Il est important de reconnaître que Wikipédia devient plus vitale mais moins visible à mesure que son contenu est utilisé, réutilisé et considéré comme une ressource essentielle sur internet, partout dans le monde.

Cette énigme doit continuer à guider notre avenir. Elle nous permettra de ne pas nous replier sur nous-mêmes ni d’être trop craintifs, et ainsi de ne pas être capables de répondre aux besoins d’un monde en pleine mutation qui a plus que jamais besoin des projets Wikimédia.

Faire en sorte que chaque contribution compte

La seconde énigme consistait à combler les lacunes en matière de connaissances et à valoriser chaque contribution. L’importance accordée par le passé au nombre de modifications comme unique critère de contribution occulte tout ce dont nous avons besoin de la part de nombreuses personnes partageant notre vision et nos valeurs. Il est désormais admis qu’il n’existe pas une seule façon de renforcer les projets Wikimedia, mais plusieurs, et elles sont toutes nécessaires aujourd’hui. Nous avons besoin de plus de personnes pour modifier les articles, téléverser des photos, organiser et animer la communauté, et développer des partenariats forts.

Ces dernières années, nous avons renforcé et mis en valeur ces nombreuses formes de contributions – de WikiCelebrate aux Wikimédiens de l’année – depuis les influenceurs qui expliquent Wikipédia au monde entier jusqu’aux ‘utilisateurs disposant de droits étendus’ qui assurent son bon fonctionnement, en passant par les contributeurs du monde entier qui ajoutent du contenu dans des centaines de langues. À titre d’exemple, notre soutien croissant à Wikimania (le rassemblement annuel des bénévoles du monde entier), ainsi qu’aux conférences régionales, thématiques et communautaires, a permis à un nombre record de contributeurs de se réunir pour élaborer des stratégies, partager leurs connaissances et apprendre sur des sujets allant de l’IA aux améliorations techniques.

Piloté par l’humain, assisté par la technologie

La troisième énigme consistait à alimenter une mission menée par les humains et facilitée par la technologie. Les projets Wikimédia reposent sur l’idée révolutionnaire que chacun, où qu’il soit, puisse contribuer de manière collaborative et en temps réel à l’ensemble du savoir humain. Vingt-cinq ans plus tard, des centaines de milliers de contributeurs ont concrétisé cette promesse d’Internet. Cette expérience recèle de précieux enseignements pour les dirigeants, les décideurs politiques et les autres plateformes du monde entier.

J’ai compris que la Fondation Wikimédia a un rôle central à jouer dans la conception et le déploiement de l’infrastructure technique indispensable à chaque aspect de cette mission. Bien que nous ne puissions pas résoudre cette énigme seuls, j’ai pris la responsabilité d’assurer le leadership, la concentration et la clarté nécessaires à l’amélioration de notre support technique et de nos prestations.

Sur ce point, nous avons activement réorienté l’ensemble de la Fondation Wikimédia afin de prioriser ces responsabilités. Convaincre Selena Deckelmann de nous rejoindre a sans doute été ma meilleure décision en tant que PDG. Elle a bâti un palmarès impressionnant en seulement trois ans, démontrant ainsi que le changement est possible au sein de la Fondation. Nous avons ajouté de nouveaux centres de données, priorisé la maintenance essentielle de MediaWiki et accéléré la mise en place de solutions pour accompagner les utilisateurs ayant des droits étendus. Nous partageons également des informations plus transparentes sur l’impact des outils d’IA sur notre trafic et notre infrastructure technique, et menons des stratégies pour relever ces défis. La semaine dernière, nous avons annoncé publiquement de nouveaux partenariats avec des entreprises technologiques qui dépendent fortement du contenu de Wikimédia, afin de renforcer un système de réutilisation responsable contribuant à notre patrimoine numérique commun.

Un mouvement global

La quatrième énigme concernait notre mouvement véritablement mondial. Avec plus de 300 versions de Wikipédias en plusieurs langues, notre multilinguisme surpasse celui de toute autre plateforme en ligne au monde et constitue l’un de nos atouts majeurs. Pourtant, le paradoxe est que nos conversations et nos décisions restent dominées par l’anglais. Bien que nous ne soyons pas les seuls à faire face à ce défi, je pense qu’il représente un coût en termes d’opportunités pour notre mission sociale et encyclopédique.

Ces dernières années, la Fondation Wikimédia a étendu son soutien à la traduction et à l’interprétation de 6 à plus de 30 langues. Nous avons réorienté les activités de son plan annuel afin de mieux cibler les communautés linguistiques régionales, thématiques et locales, permettant ainsi aux personnes les plus proches des problématiques d’identifier les opportunités et de résoudre les problèmes ensemble. À titre d’exemple, le projet pilote du Comité mondial de distribution des ressources, lancé en 2024, vise à allouer des ressources aux communautés travaillant dans des langues autres que l’anglais et dans les langues sous-représentées, renforçant ainsi leur participation aux décisions à l’échelle du mouvement. J’ai également eu le plaisir d’accueillir Bobby Shabangu, en tant que premier bénévole africain élu au Conseil d’administration.

Nous vivons une période où je sais que nous pouvons tous tirer des enseignements de nos collègues du monde entier sur la manière dont ils réagissent face aux menaces émanant de groupes d’intérêts particuliers, d’influenceurs et de gouvernements déterminés à discréditer les informations avec lesquelles ils sont en désaccord. Je suis fermement convaincue que notre réponse à ces menaces, aux États-Unis où la Fondation a son siège, et partout dans le monde, est guidée par nos valeurs et ne fléchira pas sous la pression.

Nous accueillerons toujours avec plaisir toutes les personnes qui partagent notre vision et nos valeurs – cela ne changera pas. Nous protégerons et défendrons toujours les bénévoles et les projets Wikimédia contre toute pression, harcèlement ou ingérence – cela ne changera pas.

Nous devons aussi rester ouverts aux idées qui nous permettront de nous améliorer si nous voulons avoir plus d’impact qu’aujourd’hui – que ce soit en préservant notre neutralité ou en tenant compte des retours nous incitant à mieux expliquer nos sources au public. Je crois que l’humilité de Wikipédia, qui consiste à toujours évoluer et s’améliorer, est une constante.

Projets et organisations: Se transformer encore plus rapidement

Personnellement, l’énigme la plus déconcertante de mon temps en tant que directrice était la dernière: Comment collaborer au sein de communautés très décentralisées pour accomplir de grandes choses à l’échelle mondiale? Dès mon arrivée, j’ai posé la question suivante à tous: Comment pouvons-nous nous appuyer sur des piliers et des principes communs, même si nos organisations ne peuvent pas être gérées comme nos projets Wikimédia?

Nous avons accompli de grands progrès vers cet objectif, notamment au sein de la Fondation Wikimédia. Le dialogue reste ouvert, non seulement sur les améliorations progressives, mais aussi sur une transformation en profondeur de notre organisation afin de concrétiser notre vision dans les années à venir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont reconnu ces progrès et partagé des propositions pour nous aider à nous améliorer.

Bien que je sois l’auteure de cet article, les réalisations qu’il décrit appartiennent à beaucoup d’autres: Le Conseil d’administration de la Fondation, qui m’a toujours apporté son soutien indéfectible; notre équipe de direction soudée et de classe mondiale, qui continue d’assurer le leadership et la responsabilité dans de nombreux domaines critiques de défis et de succès; ainsi que des centaines d’employés et des milliers de bénévoles qui restent pleinement engagés dans la réussite collective.

Une opportunité générationnelle à venir

Comme vous le savez, nous avons lancé Wikipédia@25, une occasion générationelle unique de raconter l’histoire de cette communauté mondiale inspirante! Pour rappeler au monde que nos valeurs et nos principes ont résisté à l’épreuve du temps et peuvent encore le faire pour les générations futures. Si Wikipédia est souvent perçue comme le “filet factuel qui unit le monde numérique“, je pense que notre présence ici répond à un appel plus profond. Se demander ce qu’il faudra pour créer – et non seulement d’imaginer – un monde où chaque être humain puisse librement accéder à l’ensemble du savoir?

Je suis fière des progrès que nous avons accompli pour augmenterla confiance en Wikipédia – dans un monde de plus en plus polarisé et fragmenté. C’est des succès que nous avons remporté en présentant et en expliquant le modèle de Wikipédia aux organismes de réglementation, aux juges, aux législateurs, aux donateurs et au grand public du monde entier. Je suis fière du soutien technique, linguistique et financier croissant que la Fondation a apporté aux communautés de bénévoles du monde entier.

Je suis particulièrement fière des progrès que nous avons accompli en nous transformant, en tant que communautés et en tant que mouvement mondial. En nous ouvrant aux nouvelles idées, en multipliant les expérimentations et en posant des questions plus difficiles. En abordant les problèmes de front et en décidant de les résoudre ensemble. Je sais que lorsque nous sommes capables de nous transformer, nous pouvons tout changer. Mon souhait est que nous continuions à rester audacieux afin de pouvoir nous adapter au moment où il y aura le plus besoin de nous.

Ce fut un honneur pour moi d’assumer la responsabilité de directrice générale pendant ces quatre dernières années, de contribuer à cette mission inspirante et de faire partie d’une communauté mondiale qui œuvre à bâtir un monde meilleur.

Merci encore. Je suivrai avec intérêt vos prochaines aventures!

