Appel à contributions : Wikimania 2026 arrive à Paris !

Wikimania Paris aura lieu bientôt ! ​​L’appel à contributions pour Wikimania 2026 est officiellement ouvert ! Du 27 janvier au 1er mars, nous invitons les passionné·e·s de la connaissance libre à proposer des sessions. C’est l’occasion de partager des idées aussi originales qu’un croissant parfait ou aussi audacieuses qu’un débat animé dans un café parisien à 8h du matin, et de contribuer à façonner nos discussions au moment où Wikipédia célèbre son 25e anniversaire. Ce sera l’occasion de réfléchir au chemin parcouru et à l’avenir de la connaissance libre.

Thème et formats

Wikimania 2026 s’inspire de son thème directeur : Liberté, Égalité, Fiabilité. Considérez-le comme l’espresso des idées : fort, essentiel et permettant à tout le monde de rester éveillé pour des discussions animées.

Le programme de cette année met fortement l’accent sur trois choses :

aborder le thème de la conférence , comme d’habitude,

, comme d’habitude, apporter aux wikimédiens et wikimédiennes une expérience vivante, utilisable, reproductible et enseignable pour leurs futurs projets ,

, et choisir le format approprié pour une présentation plus percutante.

Sur la base des commentaires des années précédentes, vous êtes encouragés à réfléchir de manière créative à la meilleure façon de partager votre expérience, que ce soit par le biais de sessions pratiques, de conversations collaboratives ou de présentations concises des résultats. Les sessions qui permettent aux participants d’agir et d’apprendre sont encouragées, les présentations magistrales seront donc exceptionnelles cette année. Les posters seront la meilleure manière pour présenter les résultats des projets que vous avez menés et que vous souhaitez mettre en avant.

En plus des formats de présentation habituels (tables-rondes, ateliers, posters et présentations éclair), les rencontres thématiques (meetups) et les déjeuners font désormais partie intégrante du programme officiel, offrant de nouvelles opportunités de discussions structurées mais informelles.

La présentation complète est disponible sur le wiki de la Wikimania.

Thèmes

Wikimania 2026 proposera moins de thèmes afin de mieux analyser et refléter les tendances actuelles des contributions. Certaines thématiques des éditions précédentes ont été fusionnées, tandis que les nouvelles tendances, telles que l’intelligence artificielle et l’implication des nouvelles générations, rejoignent l’événement. Toutes les thématiques sont considérées d’une importance égale, garantissant ainsi que chaque type de contribution y trouve sa place. Les thématiques incluent : Éducation et plaidoyer ; galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) et partenariats ; technologie, Intelligence artificielle ; communauté ; recherche ; gouvernance et stratégie ; Idées folles et nouvelles générations. Cette structure encourage les contributeurs.trices à explorer des thématiques originales pour leurs idées, tout en préservant la clarté et la cohérence du programme.

Sessions d’orientation

Des séances d’orientation seront organisées pour aider les contributeurs potentiels en anglais, français, arabe et espagnol. Ces séances fourniront des conseils sur le processus de soumission et répondront aux questions courantes. Les dates et les détails supplémentaires seront bientôt communiqués sur la page du programme.

Nous vous invitons à consulter l’appel à contributions dans son intégralité et à soumettre votre proposition de session via le formulaire de candidature avant le 1er mars 2026.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction