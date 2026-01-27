Le périple de l’ouverture de notre premier centre de données en Amérique du Sud

Comment le nouveau centre de São Paulo réduit déjà les temps de chargement de Wikipédia.

Il y a une seconde, des gens du monde entier ont accédé à Wikipédia 5500 fois.

Ce qu’ils ignorent probablement, c’est que ce qui est apparu sur leur écran venait d’un centre de données détenu et géré par la Fondation Wikimedia, l’organisation à but non-lucratif dirigeant Wikipédia et d’autres projets Wikimedia. Le réseau mondial de centres de données de la Fondation permet le chargement rapide, sécurisé et privé des articles de Wikipédia et d’autres contenus Wikimedia, peu importe où vous vous trouviez sur Terre.

La Fondation a récemment ouvert un nouveau centre de données à São Paulo, au Brésil. Il s’agit du plus récent des sept centres de données de la Fondation Wikimedia répartis à travers le monde et du premier en Amérique Latine. Avec ce nouveau centre, le temps moyen de chargement de Wikipédia par un lecteur brésilien a diminué d’un tiers de seconde. C’est important, parce que chaque instant passé à charger une page peut agacer quelqu’un, qui sera moins enclin à utiliser Wikipédia à l’avenir.

L’ouverture d’un centre de données est d’une complexité fascinante. Une douzaine de membres de la Fondation Wikimedia ont passé plus de dix mois à surmonter des problèmes juridiques, des méandres de réglementation, des retards prolongés de livraison, pendant que des employés installaient physiquement des serveurs dans le centre de données pour permettre sa création.

Analysons comment la Fondation a mené à bien ce projet.

Qu’est-ce qu’un centre de données ? Pourquoi y a-t-il des “serveurs” à l’intérieur ?

Vous avez peut-être vu l’un des nombreux films hollywoodiens dans lesquels le protagoniste doit s’introduire dans une pièce remplie d’une série de tours électroniques parfaitement alignées et installer un dispositif pour contrecarrer les plans maléfiques du méchant. Prenez par exemple Tron: Legacy ou Mission: Impossible.

La précision de ces scènes fictives laisse peut-être à désirer, mais elles permettent de saisir l’idée : les acteurs branchent ces appareils à des serveurs individuels qui hébergent une plateforme de données numériques, et quand ces serveurs sont reliés entre eux, vous avez un centre de données. Dans la réalité, chaque fois que vous essayez d’accéder à une page Wikipédia, la requête est envoyée au centre de données de la Fondation Wikimedia le plus proche de vous. En retour, la page est envoyée vers votre appareil.

Comment fonctionnent les centres de données de la Fondation Wikimedia ? Pourquoi sont-ils importants ?

La Fondation Wikimedia gère sept centres de données situés au États-Unis, à Singapour, aux Pays-Bas, en France, et maintenant au Brésil.

La plupart de ces centres servent à vous fournir des versions “mises en cache” du contenu Wikimedia. Cela signifie que les centres de données essaient de garder une copie de ce contenu dans leurs fichiers après qu’une personne l’ait ouvert pour la première fois. Cette pratique nous permet de répondre rapidement à n’importe quelle page que vous voudriez charger et de vous l’envoyer avec un minimum de délai.

Toutefois, il est impossible de dépasser les limites physiques liées à la distance. Avant l’ouverture d’un centre de données au Brésil, une personne vivant à Rio de Janeiro mettait deux fois plus de temps à charger un article Wikipédia qu’une autre à New York, parce qu’elle était bien plus éloignée du centre de données le plus proche.

En accord avec nos engagements pour à l’équité des connaissances, la Fondation Wikimedia ouvre régulièrement des serveurs hors des États-Unis depuis 2012. Chaque nouvel emplacement réduit le temps moyen de chargement pour toutes les régions auxquelles il est connecté.

De quoi a-t-on besoin pour construire un nouveau centre de données ?

De tellement de choses. Examinons-les.

Commençons par les problèmes juridiques

Tout d’abord, la Fondation doit sélectionner un emplacement pour un nouveau centre de données. Ce processus implique plusieurs mois de travail de l’équipe juridique pour passer en revue les lois et régulations régissant chaque localisation potentielle. Les sites web de Wikimedia ne collectent qu’une quantité infime de données personnelles des gens qui les visitent, et donc chaque localisation sélectionnée par la Fondation doit répondre à nos exigences élevées de confidentialité. L’équipe juridique doit aussi répondre à des questions plus terre-à-terre, comme les obligations fiscales.

De façon très similaire, ce n’est pas un hasard si la Fondation utilise ses propres centres de données, même lorsqu’une grande partie du secteur de la tech est passée à un hébergement cloud (en anglais, cloud computing). Pour Wikimedia, le choix est simple : nous croyons en la confidentialité des utilisateurs, et nous pensons que vous devriez pouvoir lire tout le contenu de nos sites sans craindre qu’une entreprise, un gouvernement, ou n’importe qui d’autre n’espionne ce qui vous intéresse.

De plus, le centre de données de São Paulo a mis la Fondation face à de nouveaux défis, parce que nous avons dû trouver des fournisseurs prêts à travailler avec nous même si nous n’étions pas inscrits au Registre National des Personnes Morales du Brésil (CNPJ). Cela a eu des répercussions sur nos achats d’équipement, nos plans de livraison, et même l’acquisition de notre adresse IP.

Quels autres critères sont à considérer dans le choix de la localisation ?

Les centres de données de la Fondation Wikimedia doivent se situer dans une ville à laquelle un certain nombre de câbles de communication sous-marins sont raccordés. Ces câbles de fibre optique sillonnent les fonds marins du monde entier et constituent l’épine dorsale d’internet.

Comment construit-on un centre de données ?

Avec une équipe travailleuse de la Fondation Wikimedia et un rêve !

Chaque centre de données requiert une quantité significative de matériel physique qu’il faut acquérir et envoyer à l’endroit souhaité. Notamment:

Du matériel physique tel que des serveurs, des routeurs, des commutateurs, des câbles, et des alimentations électriques

Le fournisseur de colocation du centre de données

Des circuits réseau comme le peering, le transport, le transit avec redondance.

Le travail est plus compliqué aujourd’hui qu’aux premiers jours de Wikipédia. Mais l’attention constante de la Fondation Wikimedia à l’amélioration de l’infrastructure technique lui permet désormais de moins se préoccuper du moment et de la fréquence à laquelle Wikipédia tombera en panne ou sera indisponible. A la place, la Fondation peut dédier ses ressources à l’amélioration de l’expérience des lecteurs(rices) et éditeurs(rices) du monde entier, par exemple en réduisant les temps de chargement.

Malheureusement, tout cet équipement ne peut pas s’installer lui-même. Les serveurs ne s’installent pas dans les étagères, ne peuvent pas se connecter aux bons ports ni changer les câbles défectueux. Ils ne peuvent pas non plus étiqueter les ports pour s’assurer que quiconque faisant de la maintenance future sur ces serveurs comprenne pourquoi et comment ils sont connectés. Au contraire, pour chaque centre de données que la Fondation a ouvert ces dernières années, des membres du personnel se sont rendus sur place pour tout configurer.

Avoir du personnel sur site pour le processus d’installation est également utile pour trouver des solutions lorsque — et non si — les choses se passent mal.

Par exemple, pour installer le centre de São Paulo, la Fondation a envoyé quatre conteneurs remplis d’équipement pour que le personnel l’installe en une semaine. Les trois premiers conteneurs ont passé la douane et sont arrivés au centre de données dans les temps. Mais le dernier, qui contenait tous les routeurs, les commutateurs et les câbles de l’équipe, a été retardé par la documentation obligatoire et les autorisations en attente. Il n’est arrivé que le dernier jour de travail planifié de l’équipe, qui a réalisé deux à trois jours de travail dans les douze heures précédent le départ de leurs vols de retour.

Configurer un nouveau centre de données Wikimedia est un travail complexe et délicate. Douze membres du personnel ont dédié plus de 1600 heures pendant dix mois pour étudier les questions juridiques, sélectionner un emplacement, trouver des vendeurs qui travaillent avec nous, commander le matériel, l’envoyer à la bonne destination, s’adapter au retard d’une partie des équipements, et tout de même réussir à tout installer. Et ça n’est que le début du voyage. Nous espérons que ce centre de données vous procurera un accès rapide et fiable à Wikipédia dans toute la région pour de nombreuses années.

Cela n’est qu’une des raisons pour lesquelles la Fondation Wikimedia existe : accomplir des tâches colossales en coulisses pour que tout le monde puisse contribuer et accéder à la somme de toute la connaissance.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction