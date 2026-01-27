Projet AWA/ (SRIEWA) Renforcement des écosystèmes d’information résilient en Afrique de l’Ouest : Création de contenu relatif à la  digitalisation, la politique et la bonne gouvernance des jeunes en Afrique et plus particulièrement en Côte d’Ivoire

Dans la perspective du projet , amélioration et création de contenu Wikipedia et Wikidata , nous continuions le challenge de création sur la politique et la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire ce mois-ci. Pendant le mois de Septembre le cap est mis sur la digitalisation de la gouvernance en Côte d’Ivoire. En premier lieu de ce mois nous avons fait un chaleureux de nouveaux participants qui ont été orienté en détails sur le projet et ont trouvé le plaisir de participer à cet objectif. Par la suite nous avons eu une session de formation sur Wikidata, dans le sens d’instruction de la nouvelle qu’il rencontre dans leur de l’information numérique.



Visuel de communication 1 by – Blessingedi76 CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



La formation est donnée par Menney Emmanuel , l’un des boursiers du programme qui travaille sur la Côte d’Ivoire. Il est expérimenté dans la contribution sur Wikipédia.

Les participants sont recrutés par le Wikipédien en résidence en Côte d’Ivoire. Il les apporte les instructions nécessaires et ils travailleront pendant 6 mois à produire au moins 180 articles afin de combler les lacunes de contenu sur des sujets tels que la création et l’amélioration de contenus sur Wikipédia et Wikidata en rapport avec l’engagement politique des jeunes, la citoyenneté numérique, ainsi que la participation politique en Côte d’Ivoire.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa, le European Partnership for Democracy (EPD), AfricTivistes, CFI Media Development, le Bureau Régional Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme, et la Fondation Kofi Annan (KAF), avec des contributions du Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Un programme de Bourse qui offre des bourses à 6 wikipédiens africains en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA) SRIEWA 2025.

Image de formation Wikipedia – Blessingedi76 CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher et vérifier des sources d’information. Ce programme leur donnera les moyens de promouvoir un espace numérique sécurisé sur Wikimedia en Afrique. Pendant ce mois de Juillet nous avons travaillé sur 30 articles Wikipedia et éléments Wikidata qui ont été améliorés et un article Wikipedia créée pour cette activité Massandjé Touré-Litsé pour ce mois-ci. Nous comptons créer encore plus des articles Wikipedia et des éléments Wikidata sur la gouvernance en Côte d’Ivoire pour le mois d’Août enfin d’améliorer la résilience en Afrique.

Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a facilité le recrutement de bénévoles participants. Grâce à son réseau de Wiki-clubs, il a été facile de mobiliser des jeunes prêts à participer à l’initiative.





