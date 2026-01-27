WikiAfrica Hour #44: Visibilité des femmes : Comment le mouvement Wikimedia met en lumière les femmes

Dans le 44ème épisode de WikiAfrica Hour, diffusé en direct le 26 mars 2025, l’animatrice invitée Isla Haddow-Flood aborde les principaux défis qui affectent la participation et la contribution des femmes, le ratio idéal de participation des femmes, le rôle que jouent nos initiatives communautaires dans l’autonomisation des femmes et ce dont nous avons besoin à l’avenir.

J’ai été choquée de constater que la plupart des lecteurs de Wikipédia et d’autres projets similaires sont des hommes. Seules 20 à 30 % des femmes consultent Wikipédia, et nous savons qu’il existe un parcours type entre les lecteurs, les contributeurs, les administrateurs et autres personnes impliquées dans des activités en ligne. Comme Wikipédia a été créée par des hommes, ces derniers s’intéressent à des sujets qui leur sont propres. On y trouve donc beaucoup d’articles sur les clubs de football, les voitures, etc., mais quasiment aucun sur les créateurs de mode, les cosmétiques, etc. Les femmes cherchent donc du contenu ailleurs, ce qui contribue déjà à réduire le nombre de femmes qui consultent Wikipédia. – Victoria Doronina

À mon avis, le mentorat pourrait servir de médiateur entre le désir de cette personne et la communauté, facilitant la communication entre les deux et expliquant à l’une d’elles : « D’accord, ce ne sera pas possible. Tu ne pourras pas inclure tous les contes de fées sur Wikipédia, mais tu pourras écrire sur leurs auteurs et contribuer à la base de données Wikipédia. » – Natacha Rault

L’invitée de cet épisode de WikiAfrica Hour est Isla Haddow-Flood, présidente et co-directrice de Wiki In Africa. Elle est également cofondatrice de notre initiative Wiki Loves Women, qui a permis de former un groupe de femmes leaders à travers l’Afrique grâce à nos programmes et au groupe de discussion permanent. Wiki Loves Women a apporté au mouvement des initiatives axées sur le genre telles que SheSaid, le podcast Inspiring Open et l’outil ISA Tell Us About Her.



Nos invités comprennent:

Victoria Doronina: Elle a commencé à contribuer à Wikipédia en russe en 2006, est devenue administratrice et a siégé à deux reprises au comité d’arbitrage. En 2021, elle a été élue au conseil d’administration de la WMF et réélue en 2024.

: Bibliothécaire certifiée. Liaison subsaharienne de Let’s Connect. Cofondatrice d’Africa Wiki Women. Vice-présidente du groupe d’utilisateurs Wikipedia+Education. Présidente de la Learnovation Network Foundation Franziska Heine : Directrice exécutive de Wikimedia Allemagne

: Directrice exécutive de Wikimedia Allemagne Natacha Rault: Directrice des “Les sans pagEs”

La rubrique « WikiAfrica Hour In Focus » consistait en une interview ouverte et inspirante enregistrée avec Victoria Doronina (l’une des conférencières invitées) afin de mettre en lumière son parcours au sein du mouvement Wikimédia ouvert.

