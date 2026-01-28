25 ans de Wikipédia en Côte d’Ivoire : entre innovation avec Traduc’Ivoir et ferveur communautaire.

Le 15 janvier 2026, alors que le monde célébrait le quart de siècle de Wikipedia, Wikimedia Côte d’Ivoire (WMCI) a marqué l’histoire locale en baptisant cette journée le “Wikipedia Day”. À la Villa Zenman (Abidjan) et sur les ondes du numérique, la communauté ivoirienne s’est réunie pour une célébration alliant formation technique et convivialité.

Un dispositif hybride pour un impact national :

Pour ne laisser personne de côté, WMCI a déployé une stratégie sur deux fronts :

En ligne (14 -15 janvier) : sous la houlette de Wilfried Bouaffou, un marathon de formation en ligne a permis aux contributeurs vivant hors d’Abidjan de se familiariser avec les outils du mouvement.

En présentiel (15 janvier) : le siège de WMCI a accueilli des dizaines de bénévoles, ordinateurs portables en main, pour une journée d’immersion intense dirigée par Edi Menney.

Traduc’Ivoir : l’outil stratégique de la communauté ivoirienne

Le point d’orgue des formations (animées en présentiel à la Villa Zenman par Wilfried Bouaffou en ligne par Edi Menney) a été l’utilisation de Traduc’Ivoir. Bien plus qu’un simple outil de traduction, Traduc’Ivoir est un outil de curation intelligent.

Il répertorie spécifiquement tous les articles liés à la Côte d’Ivoire existant dans une langue mais absents dans l’autre (Français/Anglais). En identifiant ces “gaps” de connaissances, l’outil permet aux contributeurs de cibler prioritairement les sujets nationaux qui méritent une audience mondiale.

Grâce à cette technologie locale, nous nous assurons que le patrimoine ivoirien est documenté de manière équitable dans les deux principales langues de travail du mouvement.

Une célébration hybride et festive

Pendant deux jours (14 et 15 janvier), les bénévoles ont alterné entre sessions techniques et moments de partage.

À la Villa Zenman, l’effort intellectuel a laissé place à une ambiance familiale lors de la traditionnelle coupure du gâteau des 25 ans. Ce mélange d’innovation technique et de chaleur humaine incarne parfaitement le slogan mondial : “La connaissance est humaine”.

Impact et Perspectives

Avec Traduc’Ivoir, Wikimedia Côte d’Ivoire ne se contente pas de célébrer le passé, mais construit l’avenir. En comblant les fossés linguistiques, nous offrons au monde une fenêtre plus large sur les réalités ivoiriennes.

