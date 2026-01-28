WikiAfrica Hour #41: Célébrons les projets et les réalisations de notre communauté !  

Le dernier épisode de 2024, et la 41e diffusion de WikiAfrica Hour, est une édition spéciale ! Nous mettons à l’honneur quelques communautés et des personnes africaines dont les réalisations au cours de l’année écoulée ont contribué à faire entendre notre voix en tant que Wikimediens africains. En tant qu’espace où les Wikimédiens africains peuvent partager leur travail et leurs connaissances, et assimiler ces apprentissages, WikiAfrica Hour est devenu « la voix » de la communauté. Quelle meilleure façon de clôturer l’année qu’en célébrant ces voix !

Dans cet épisode, notre animateur invité, Justice Okai-Allotey, s’entretient avec certains des facilitateurs et leaders communautaires de projets africains clés sur ce qui les a inspirés à fonder leurs projets. Nous avons également exploré ce qu’il faut pour faciliter ces projets et les défis auxquels ils ont fait face tout au long du parcours. En tant que Wikimédiens africains, nous connaissons l’importance des collaborations, c’est pourquoi nous nous sommes également intéressés aux partenariats que ces projets ont développés, tant au sein qu’en dehors du paysage Wiki.



La rubrique « WikiAfrica Hour In Focus » était une vidéo sur les échos de WikiArabia et de WikiIndaba 2024.

“Ce qui est très intéressant dans la communauté Wikimedia, c’est la collaboration. Nous avions l’habitude de collaborer avec de nombreuses personnes au sein de la communauté. Lorsque nous rencontrions des difficultés, il suffisait de demander de l’aide pour que quelqu’un vienne nous donner un coup de main.“ – Fatima Oury Sow Gueye

“Une chose qui a vraiment bien fonctionné et qui a aidé la communauté à se maintenir, c’est le soutien que nous avons reçu non seulement de la fondation, mais aussi des personnes qui nous entouraient. Nous avons donc collaboré. Nous avons également discuté avec des personnes qui font partie du wiki, mais aussi avec des personnes qui ne font pas partie de l’espace Wikimédia.” –Robert Jamal



Suivez l’épisode complet sur youtube.

This WikiAfrica Hour episode’s guest host is Justice Okai-Allotey, a digital engagement strategist and enthusiast with core skills in communications, business development, social media strategy, management, content creation and curation. He is also a Ghanaian Wikipedian and interim Board Chair of the Wikimedia Ghana User Group, leading efforts to improve Ghanaian articles on Wikipedia.

L’invité spécial de cet épisode de WikiAfrica Hour est Justice Okai-Allotey, stratège et passionné du numérique, doté de compétences clés en communication, développement commercial, stratégie sur les réseaux sociaux, gestion, création et curation de contenu. Il est également Wikipédien ghanéen et président par intérim du conseil d’administration du groupe d’utilisateurs Wikimedia Ghana, où il dirige les efforts visant à améliorer les articles ghanéens sur Wikipédia.



Nos invités comprennent:

Merci à Ezin Ronny, nous avons une facilitation française pour deux invités pendant l’épisode.

Remerciements aux personnes qui nous rejoints à echoes video:

De WikiIndaba 2024:

Reda Benkhadra: Groupe d’utilisateurs Wikimedia Maroc

Ibrahim Elaidy: Groupe d’utilisateurs Wikimedia Egypte

Mahmoud Sabir: Groupe d’utilisateurs de la communité Wikimedia Tchad

Ahmet Mohamed Taher: Groupe d’utilisateurs de la communité Wikimedia Tchad

Robert Jamal: Groupe d’utilisateurs Wikimedia Ghana

Habib M’henni: Groupe d’utilisateurs Wikimedia Tunisie

De WikiArabia 2024:

Ahmed Nagi: Groupe d’utilisateurs Wikimédia Égypte et groupe d’utilisateurs Wikimédiens de la civilisation islamique

Loubna Ait Oumasste: Groupe d’utilisateurs Wikimedia Maroc

Mohammed Amine Benloulou: Groupe d’utilisateurs Wikimedia Algerie

Salema: La communité Wikimedia Libye

Cet épisode de WikiAfrica Hour a été diffusé en direct : rendez-vous sur notre site Web ou sur la page méta de WikiAfrica Hour pour regarder cet épisode ou les précédents. Tous les épisodes de WikiAfrica Hour sont disponibles sur YouTube.

