WikiAfrica Hour #46: Organiser, Diriger, Pérenniser : La force des organisations Wikimedia

Derrière chaque projet Wikimedia se cache un réseau de personnes passionnées et les structures qui les aident à s’épanouir. Dans cet épisode, nous explorons les types de groupes des collaborations qui animent le mouvement Wikimedia, des groupes d’utilisateurs aux organisations thématiques en passant par les chapitres. Pourquoi ces entités sont-elles si importantes et comment aident-elles les communautés à s’organiser autour d’objectifs communs, qu’ils soient locaux ou thématiques ? Nous décortiquons les étapes pour créer un groupe, comment choisir la structure appropriée, et pourquoi certaines régions voient coexister de nombreux groupes.

Nos invités partagent leurs idées pour renforcer les capacités, attirer des leaders et transformer des initiatives citoyennes en organisations stables. Nous abordons également des conseils pratiques sur le financement, des sources de la Fondation Wikimedia aux partenariats externes, et la manière dont les communautés assurent leur survie financière et stratégique. Enfin, nous plongeons dans les défis de la durabilité à long terme et ce qu’il faut pour maintenir des structures de gouvernance saines, adaptables et impactantes au fil du temps.

Suivez l’épisode entier sur YouTube

L’hôte invitée de cet épisode de WikiAfrica Hour est Delphine Ménard : elle a commencé à contribuer aux projets Wikimedia en 2004, et son implication s’est rapidement étendue au-delà de l’édition pour inclure des rôles dans la gouvernance communautaire et le développement organisationnel. Elle a été coordinatrice des chapitres pour la Fondation Wikimedia et a siégé aux conseils d’administration de Wikimédia France et de Wikimedia Deutschland, ainsi qu’au Comité de répartition des fonds (FDC). Elle a récemment été nommée au nouveau Comité mondial de distribution des ressources (GRDC).

« C’est la COVID qui m’a poussée à m’impliquer dans le travail sur Wikipédia. C’était en 2020, ma première année, lorsque j’ai participé à une session de la Semaine africaine des bibliothécaires. C’est ainsi que j’ai compris qu’il y a réellement des gens derrière Wikipédia. Ce sont en fait des bénévoles qui apportent leurs connaissances sous forme de contributions à cet outil open source mondial. À partir de là, j’ai commencé à suivre de nombreuses formations, de nombreux ateliers. J’ai assisté à une conférence, la conférence Wiki Indaba, qui se tenait en Ouganda, mais en ligne. C’est là que j’ai rencontré beaucoup de monde. J’ai réalisé que ce ne sont pas seulement les bibliothécaires qui travaillent sur ce projet; c’est tout un collectif de personnes y contribuant. » Martin Hipangwa

« Ce que nous essayions de faire, c’était d’ajouter plus de femmes d’origine Igbo, des femmes notables, dans la version de Wikipédia en langue igbo. Et pendant que nous y étions, nous avons mené ce projet durant six mois. Nous avions invité beaucoup de monde, principalement des femmes, car nous sommes toutes des femmes. Vers la fin des six mois, nous nous sommes dit : “Nous avons beaucoup de sympathisants maintenant. Qu’allons-nous faire de tous ces gens ?” Devions-nous simplement leur dire que le projet était terminé et qu’ils pouvaient partir, ou devions-nous réfléchir à la suite ? Nous avons réalisé que nous pouvions créer un groupe d’utilisateurs, un groupe linguistique. Nous avons dû faire des recherches sur la façon de lancer un groupe d’utilisateurs. Nous avons postulé auprès de l’AffCom à l’époque; nous avons passé des entretiens, fait quelques allers-retours pour des corrections, et le statut de groupe d’utilisateurs nous a été accordé en mai 2018. » Tochi Precious

Nos invités incluent :

Tochi Precious: Cofondatrice et Directrice exécutive de l’organisation Igbo Wikimedia, et Wikimédienne en résidence chez Wikitongues. Elle est membre du Comité des langues (LangCom) et siège au conseil d’administration de Wiki in Africa et de African & Proud.

Harriet Bayel: Responsable communautaire de la Fondation GOI et membre du Comité des affiliations (AffCom). De 2021 à 2023, elle a également été membre du Comité régional de subventions pour l’Afrique subsaharienne.

Martin Hipangwa: Fondateur du groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimedia Namibie, qui œuvre pour la promotion de la littératie numérique et des plateformes de connaissances en libre accès, telles que Wikipédia et ses projets frères en Namibie.

KOFFI Kangah Donatien: Ayant découvert Wikipédia en 2012, il a cofondé le groupe d’utilisateurs Wikimedia Côte d’Ivoire. Son engagement s’étend à l’international en tant que formateur et membre du comité des micro-subventions de Wikifranca. Il collabore également avec plusieurs communautés africaines et a organisé la Wikiconvention francophone 2023 à Abidjan.

Section « In focus » : Points forts de Wiki Loves Africa 2025

La rubrique « In focus » de ce 46ème épisode de WAH propose un entretien avec Hilary Ogali, facilitateur de Wiki Loves Africa (WLA), et Dappa Solomon, qui a organisé de nombreux événements pour WLA 2025 au Nigeria.Dans cette séquence, Hilary mettra en lumière les moments les plus marquants et les réussites de l’édition 2025 de WLA. De son côté, Dappa partagera son expérience sur l’organisation de WLA pour la première fois (un véritable succès) et donnera des conseils précieux à ceux qui souhaitent organiser le concours ou y participer à l’avenir.

Suivez l’interview sur ce lien

Cet épisode de WikiAfrica Hour a été diffusé en direct : rendez-vous sur notre site Web ou sur la page méta de WikiAfrica Hour pour regarder cet épisode ou les précédents. Tous les épisodes de WikiAfrica Hour sont disponibles sur YouTube.

