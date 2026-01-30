Wikipedia 25 in Côte d’Ivoire : Plus de 45 articles traduits via l’outil Traduc Ivoir’ pour célébrer 25 ans de savoir libre

Wikipedia 25 in Côte d’Ivoire : Célébration virtuelle des 25 ans de Wikipédia en Côte d’Ivoire

À l’occasion des 25 ans de Wikipédia, Wikimédia Côte d’Ivoire a organisé une célébration virtuelle sur deux jours, les 14 et 15 janvier 2026, sous le nom Wikipedia 25 in Côte d’Ivoire. Cet événement a rassemblé une quinzaine de contributeurs autour d’un objectif commun : enrichir Wikipédia en français par la traduction d’articles depuis d’autres langues, tout en célébrant un quart de siècle de savoir libre.

Un anniversaire placé sous le signe de la traduction

Dans un contexte où de nombreux contenus ivoiriens existent dans d’autres langues mais restent absents de Wikipédia en français, la célébration a mis l’accent sur la traduction comme levier d’accès au savoir. Cette approche a permis de réduire certaines lacunes linguistiques tout en valorisant l’engagement de la communauté ivoirienne.

Page d’accueil de l’outil Traduc Ivoir’ de Wikimédia Côte d’Ivoire

L’outil Traduc Ivoir’ a occupé une place centrale durant l’événement. Présenté aux participants, il a été conçu pour faciliter la traduction d’articles Wikipédia tout en respectant les règles éditoriales, la conservation des sources et la qualité encyclopédique des contenus.

Formation et renforcement des compétences

La première journée, le 14 janvier 2026, a été consacrée à la présentation de Traduc Ivoir’ et à une formation pratique sur la traduction d’articles Wikipédia. Les participants ont notamment été formés sur :

les bonnes pratiques de traduction encyclopédique ;

le respect des principes fondateurs de Wikipédia ;

la vérification et la conservation des sources ;

la wikification et l’adaptation linguistique des contenus.

Cette phase a permis de préparer efficacement les participants au travail collaboratif.

Un edit-a-thon de traduction aux résultats significatifs

À la suite de la formation, un edit-a-thon de traduction a été lancé et poursuivi jusqu’au 15 janvier 2026. Durant ces deux jours, les contributrices et contributeurs ont travaillé de manière coordonnée à la création de contenus en français.

Au total, plus de 45 articles ont été créés par traduction, contribuant ainsi à l’enrichissement de Wikipédia francophone et à la diffusion du savoir libre.

Messages d’anniversaire et moments communautaires

La célébration a également été marquée par des messages d’anniversaire adressés à Wikipédia, témoignant de l’attachement des participants au projet encyclopédique.

L’un des participants a notamment partagé ce message :

« Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Wikipédia qui depuis 25 ans réuni des personnes des quatre coins du monde pour contribuer à l’expansion de la connaissance et surtout de la connaissance libre. » – Utilisateur:Ruth Emmanuella

Ces messages ont renforcé le sentiment d’appartenance à une communauté engagée en faveur du libre accès à l’information.

Témoignages et partages d’expériences

Des témoignages de participants ont également ponctué la célébration, mettant en lumière l’impact de l’événement sur leur parcours de contributeur.

L’un d’eux a déclaré :

« Lors de cet événement, j’ai aimé la session où chaque participant partageait une expérience ou un témoignage. Et surtout les participants, à travers leur intervention ont apporté un plus à la connaissance des autres. » – Utilisateur:Samigolden07

Ces échanges, accompagnés de partages d’astuces et d’expériences, ont favorisé l’apprentissage collectif et le renforcement des liens au sein de la communauté.

Impact et perspectives

Avec plus de 45 articles traduits, une participation active et des compétences renforcées, Wikipedia 25 in Côte d’Ivoire a démontré l’importance de la traduction dans le développement de Wikipédia en français. L’événement a également permis de mettre en valeur Traduc Ivoir’ comme un outil local au service du mouvement Wikimédia.

À l’issue de la célébration, les participants ont été encouragés à poursuivre leurs contributions, en continuant à traduire des articles et à enrichir Wikipédia, afin de prolonger l’impact de cette célébration des 25 ans de savoir libre en Côte d’Ivoire.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction