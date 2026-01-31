Bilan des six mois de travaux en tant que boursière AWA Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA) : Gouvernance et décentralisation en Côte d’Ivoire

Après le lancement réussi en juin, le projet « Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA) Fellowship 2025 » de l’ Alliance wikipédienne africaine (AWA) a commencé ses premiers pas en début du mois de juillet et pris fin en décembre. Faisant partie des six wikipédiens en résidence sélectionnés en Côte d’Ivoire, je me suis consacré à améliorer et à développer du contenu sur Wikipédia et Wikidata sur la décentralisation et la gouvernance en Côte d’Ivoire avec l’aide de bénévoles ivoiriens.

De juillet à décembre 2025, j’ai animé au total six sessions de formation sur Wikipédia et Wikidata, combinées à des heures de bureau offrant ainsi un espace d’apprentissage aux participants sélectionnés grâce à un formulaire d’appel à bénévoles émis fin juin.

C’est au total, 182 articles/éléments créés ou améliorés répartis en 30 sur les six mois tout en abordant différentes thématiques, telles que: les élections présidentielles et législatives de 2025, l’amélioration des articles d’hommes politiques ivoiriens, la création d’articles sur le droit ivoirien.

Ces 06 mois ont été des mois de challenges, d’engagements bénévoles, d’apprentissages continus et de résilience.

Je retiens que cette bourse est venue à point pour nous aider à développer du contenu sur la Côte d’Ivoire, mais aussi d’enrichir un certains nombres d’éléments

