La campagne #SheSaid est de retour – Rejoignez la 5ème édition !

“Les femmes ne devraient pas avoir peur de se mettre (elles-mêmes) en avant.” – Sarah Wood
Alors que nous lançons la 5ème édition de la campagne SheSaid, les paroles puissantes de Sarah Wood nous rappellent notre mission : amplifier la voix des femmes et veiller à ce qu’elles soient vues, entendues et mémorisées.
C’est pour cette raison que la #Campagne SheSaid existe : pour mettre en valeur et célébrer les voix des femmes, s’assurer que leurs paroles reçoivent la reconnaissance qu’elles méritent.
SheSaid has been closing the gender visibility gaps through the passionate efforts of our Wikimedia communities worldwide. We have added thousands of quotes from women in multiple languages, significantly enriching Wikiquote’s collection. Together, we have made a remarkable impact. The 2023 SheSaid campaign added over 5,555 new and 1,786 improved articles. We’re making incredible progress, but there’s still much work ahead..
SheSaid comble les lacunes en matière de visibilité des femmes grâce aux efforts passionnés de nos communautés Wikimédia à travers le monde. Nous avons ajouté des milliers de citations de femmes dans plusieurs langues, enrichissant considérablement la collection de Wikiquote. Ensemble, nous avons eu un impact remarquable. La campagne SheSaid 2023 a permis d’ajouter plus de 5 555 nouveaux articles et d’améliorer 1 786 articles existants. Nous faisons des progrès incroyables, mais il reste encore beaucoup à faire.
Du 1er septembre au 31 décembre 2024, nous invitons toutes les communautés Wikimédia et tous les militants pour l’égalité des sexes à se joindre à nous dans cet effort collaboratif visant à mettre les paroles des femmes au premier plan.
Quelle nouvelle en 2024 ?
Nous sommes de retour avec de nouvelles fonctionnalités et ressources pour faire de SheSaid 2024 notre édition la plus marquante à ce jour :
- Nouveaux visuels et ressources de communication : afin d’encourager la participation de la communauté, l’équipe Wiki Loves Women a mis au point de nouveaux visuels, des modèles pour les réseaux sociaux et du matériel promotionnel. Ces outils vous aideront à faire passer le message et à inviter d’autres personnes à se joindre à cette cause importante. Consultez nos ressources dans la catégorie SheSaid Commons.
- Priorité à la qualité et à la représentation : SheSaid ne vise pas seulement à ajouter davantage de citations, mais aussi à améliorer la qualité du contenu de Wikiquote. Cette année, nous encourageons les participantes à vérifier, améliorer et contextualiser les citations de femmes, afin de garantir l’exactitude, l’impact et la représentativité de ces entrées.
- Élargissement des communautés linguistiques : nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux groupes linguistiques tels que le fante et le néerlandais ! Au total, 20 langues sont actuellement représentées, dont l’arabe, l’italien, le gungbe, le catalan, l’ukrainien, le français, l’espagnol, l’anglais, le bengali, l’igbo, le bikol central, le tagalog, l’allemand, le slovène, le swahili, le serbe, le télougou et l’assamais.
- Guides interactifs et boîtes à outils : Besoin d’aide pour démarrer ? Notre page mise à jour #SheSaid Tools and Resources (Outils et ressources #SheSaid) comprend tout ce dont vous avez besoin, des guides pratiques sur l’ajout de citations aux conseils pour suivre les résultats. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Veuillez consulter cette page pour plus d’informations sur les formations et les questions.
Tu ne connais pas la campagne #SheSaid ?
#SheSaid est une campagne annuelle qui vise à remédier au déséquilibre entre les sexes sur Wikiquote en mettant en avant des citations de femmes remarquables. Lancée en 2020 par l’initiative Wiki Loves Women de Wiki In Africa, cette campagne est le fruit d’une collaboration entre les communautés du mouvement Wikimedia qui veille à ce que la voix des femmes soit représentée en ligne, en particulier dans les espaces Wikimedia. Des leaders aux innovatrices en passant par les artistes, #SheSaid célèbre et préserve les paroles des femmes qui ont façonné notre monde.
SheSaid a été créé pour combler les lacunes en ligne liées à la représentation des femmes (et des personnes s’identifiant comme telles), en particulier celles issues de groupes actuellement et historiquement marginalisés. Tout le monde est encouragé à participer et à concentrer ses efforts sur la mise en avant des femmes qui les inspirent.
Comment s’impliquer ?
Il est facile de participer à la campagne SheSaid. Commencez par consulter la page méta de la campagne pour obtenir des informations et des mises à jour, puis rendez-vous sur Wikiquote et commencez à ajouter des citations. Tout le monde est invité à se joindre à l’effort, quels que soient son sexe, son âge, sa langue maternelle ou sa nationalité.
Nous insistons sur le fait que tous les genres sont les bienvenus. La participation individuelle est la bienvenue. Les groupes sont également les bienvenus.
N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux :
- Site web:www.wikiloveswomen.org
- Twitter: @Wikiloveswomen
- Instagram: @WikiLovesWomen
- Page Facebook :@WikiLovesWomen
- Group Facebook : Mind The Gender Gap
- Group Telegram : WikiGenderGap
#SheSaid… Donnez-lui la parole !
Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ?
Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ?Commencer la traduction