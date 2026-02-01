La campagne #SheSaid est de retour – Rejoignez la 5ème édition !

“Les femmes ne devraient pas avoir peur de se mettre (elles-mêmes) en avant.” – Sarah Wood

Alors que nous lançons la 5ème édition de la campagne SheSaid, les paroles puissantes de Sarah Wood nous rappellent notre mission : amplifier la voix des femmes et veiller à ce qu’elles soient vues, entendues et mémorisées.

C’est pour cette raison que la #Campagne SheSaid existe : pour mettre en valeur et célébrer les voix des femmes, s’assurer que leurs paroles reçoivent la reconnaissance qu’elles méritent.

SheSaid comble les lacunes en matière de visibilité des femmes grâce aux efforts passionnés de nos communautés Wikimédia à travers le monde. Nous avons ajouté des milliers de citations de femmes dans plusieurs langues, enrichissant considérablement la collection de Wikiquote. Ensemble, nous avons eu un impact remarquable. La campagne SheSaid 2023 a permis d’ajouter plus de 5 555 nouveaux articles et d’améliorer 1 786 articles existants. Nous faisons des progrès incroyables, mais il reste encore beaucoup à faire.

Du 1er septembre au 31 décembre 2024, nous invitons toutes les communautés Wikimédia et tous les militants pour l’égalité des sexes à se joindre à nous dans cet effort collaboratif visant à mettre les paroles des femmes au premier plan.

Quelle nouvelle en 2024 ?

Nous sommes de retour avec de nouvelles fonctionnalités et ressources pour faire de SheSaid 2024 notre édition la plus marquante à ce jour :

Tu ne connais pas la campagne #SheSaid ?

#SheSaid est une campagne annuelle qui vise à remédier au déséquilibre entre les sexes sur Wikiquote en mettant en avant des citations de femmes remarquables. Lancée en 2020 par l’initiative Wiki Loves Women de Wiki In Africa, cette campagne est le fruit d’une collaboration entre les communautés du mouvement Wikimedia qui veille à ce que la voix des femmes soit représentée en ligne, en particulier dans les espaces Wikimedia. Des leaders aux innovatrices en passant par les artistes, #SheSaid célèbre et préserve les paroles des femmes qui ont façonné notre monde.

SheSaid a été créé pour combler les lacunes en ligne liées à la représentation des femmes (et des personnes s’identifiant comme telles), en particulier celles issues de groupes actuellement et historiquement marginalisés. Tout le monde est encouragé à participer et à concentrer ses efforts sur la mise en avant des femmes qui les inspirent.

Comment s’impliquer ?

Il est facile de participer à la campagne SheSaid. Commencez par consulter la page méta de la campagne pour obtenir des informations et des mises à jour, puis rendez-vous sur Wikiquote et commencez à ajouter des citations. Tout le monde est invité à se joindre à l’effort, quels que soient son sexe, son âge, sa langue maternelle ou sa nationalité.

Nous insistons sur le fait que tous les genres sont les bienvenus. La participation individuelle est la bienvenue. Les groupes sont également les bienvenus.

N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux :

#SheSaid… Donnez-lui la parole !

